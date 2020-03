Ce que vous obtenez pour 1500 $ – MacBook Air contre MacBook Pro contre iPad Pro

La gamme matérielle d’Apple ne reste jamais immobile, mais les annonces des nouveaux modèles iPad Pro et MacBook Air ont rendu plus difficile que jamais le choix de l’achat. Voici comment prendre votre décision.

À gauche: MacBook Air. Droite: iPad Pro avec Magic Keyboard

Si l’argent n’est pas une limite pour vous, vous pourriez peut-être simplement acheter le dernier iPad haut de gamme et le faire livrer aux côtés d’un MacBook Pro 16 pouces haut de gamme pendant que vous y êtes. Même si vous faisiez cela, cependant, les chances sont élevées que vous vous retrouviez avec un appareil que vous n’utilisez jamais – et peut-être deux.

Pour autant que le prix est important car peu d’entre nous peuvent faire des achats occasionnels de cette taille, cela ne peut jamais être votre seule préoccupation. Un appareil bon marché qui ne fait pas ce que vous voulez est au moins autant une perte de votre argent qu’un appareil plus cher que vous en avez besoin.

Il n’y a également aucun moyen de calculer quel appareil (iPad ou Mac) convient à tout le monde. Et c’est avant de prendre en compte les différentes variations de tous ces appareils, des performances aux écrans. Ce que vous pouvez faire, cependant, consiste à suivre une série d’étapes pour au moins restreindre vos options à celles qui seront à la fois pratiques et abordables.

Faisons quelques hypothèses

Supposons que vous ayez un plafond de 1 500 $ à dépenser et que vous devrez acheter quelque chose sur lequel vous allez travailler. Vous pourriez dépenser moins et obtenir quelque chose pour simplement regarder des films ou écrire des e-mails, mais si nous visons quelque chose de plus puissant et le plafonnons à ce prix, nous pouvons vraiment voir où se situe ou tombe la nouvelle gamme d’Apple.

Pour la même raison, supposons en outre que vous en faites assez avec cet appareil pour avoir un clavier. Et aussi que tout ce que vous achetez maintenant soit soit votre principal appareil informatique, soit il doit au moins parfois être capable de l’être.

Enfin, rendons-le portable. Lorsque vous achetez un ordinateur de bureau, vous payez moins pour plus de puissance, mais vous sacrifiez la possibilité de travailler n’importe où. Et avec les appareils Apple si puissants pour vous accompagner, la portabilité est souhaitable et possible.

Exclure immédiatement les choses

Pour 1500 $, vous n’avez même pas besoin de regarder le MacBook Pro 16 pouces car il est instantanément hors de votre portée. Pour ce prix, vous regardez vraiment le MacBook Pro 13 pouces, le MacBook Air ou l’iPad Pro.

S’il n’y avait pas un seul problème, vous pourriez peut-être arrêter votre recherche avant même qu’elle ne commence. Sur le papier, le MacBook Pro 13 pouces gagne haut la main. Il est peut-être plus lourd qu’un iPad Pro, mais il est léger, puissant et il est livré avec un excellent écran.

Le nouveau MacBook Air est un excellent équilibre entre puissance et performances pour le prix

Parfois, ce modèle spécifique de MacBook Pro 13 pouces a même été celui que vous recommandiez le mieux aux gens. En attendant, le MacBook Pro 16 pouces est sorti et a apporté avec lui le nouveau clavier magique pour remplacer le célèbre papillon.

À partir de ce jour, tous les utilisateurs potentiels de MacBook Pro 13 pouces ont sûrement décidé de ne pas acheter dans l’espoir que le clavier amélioré arriverait également sur cette machine. Maintenant que le MacBook Air a été remanié avec le clavier magique, il est passé de probablement à aussi proche que possible que le MacBook Pro 13 pouces l’obtiendra également.

Il est toujours et toujours vrai que si vous avez besoin d’un Mac maintenant, vous devriez l’obtenir maintenant, et ne pas attendre la sortie d’une rumeur. Dans ce cas, cependant, nous retirons le MacBook Pro 13 pouces de la table.

Ce qui vous reste

Avec le MacBook Pro 16 pouces hors de portée financière et le MacBook Pro 13 pouces dans la surface de réparation pour le moment, le seul MacBook restant est le nouveau MacBook Air. Et c’est un compromis plutôt qu’un idéal.

Cependant, c’est un bon compromis. Bien que le MacBook Air ne soit pas assez puissant pour quelqu’un qui fait beaucoup de travail d’édition vidéo, il peut très bien éditer la vidéo pour l’utilisateur occasionnel.

Pour la plupart des gens qui font le plus de travail, le MacBook Air serait désormais un choix clair et décent – sans le fait qu’il y ait aussi l’iPad Pro à considérer.

En respectant ce budget de 1500 $ et en appliquant le même raisonnement sur les performances, les claviers et la capacité de fonctionner comme un ordinateur principal, vous disposez d’options iPad Pro.

De façon réaliste, vous devez exclure l’iPad ordinaire, l’iPad Air et sûrement aussi l’iPad mini. Chacun d’entre eux est une belle machine, mais aucun n’est le genre de chevaux de bataille qu’un iPad Pro peut être.

Aujourd’hui, votre choix se résumera très facilement à choisir entre un iPad Pro et un MacBook Air. Alors, tout d’abord, examinez chacun d’eux pour trouver leur configuration optimale afin de les comparer ensuite sur un pied d’égalité.

Choisir le MacBook Air

Le modèle de base du MacBook Air est de 999 $, mais il existe une deuxième version de 1299 $ (en vente) qui offre un processeur plus rapide et plus de stockage.

Apple propose toujours deux ou trois versions d’une machine dont la principale différenciation, le titre, est le processeur. Ils ont également généralement des quantités différentes d’espace de stockage, et parfois aussi de RAM.

D’une manière générale, plus vous disposez d’espace de stockage et de RAM, plus la durée de vie de la machine est longue. Mais Apple vous tue sur les prix des deux, et vous devez vous décider dès maintenant, vous ne pouvez pas revenir en arrière pour en ajouter plus tard.

Au fil du temps, plus de RAM peut vous offrir une différence de performances plus visible qu’une petite bosse dans les spécifications du processeur. Dans le cas du dernier MacBook Air, la base est un processeur Intel i3 bicœur à 1,1 GHz, et la prochaine version est un i5 quadricœur à 1,1 GHz.

Allez-y. Cela vous porte à 1299 $, mais vous offre 512 Go de stockage plutôt que 256 Go. Étant donné que cela est censé être votre machine principale, mettez-le à la place vers un stockage de 1 To.

Cela fait 1499 $. Si vous pouviez exploser votre budget, il serait également utile de passer à 16 Go de RAM pour un prix total de 1699 $. Mais à court et à moyen terme, vous atteindrez les limites de stockage SSD plus rapidement que la faible RAM ne vous posera de problèmes.

Oublie. Le clavier magique est un tiers du coût de l’iPad Pro, vous devez choisir un autre clavier pour respecter le budget.

Choisir l’iPad Pro

Si vous avez déjà utilisé un iPad Pro 12,9 pouces, vous savez que c’est un appareil incroyable avec une taille d’écran brillante. Cependant, vous savez également que c’est un peu lourd.

Donc, si vous supposez que l’iPad ordinaire et l’iPad Air ne sont pas aussi bon rapport qualité / prix, nous suggérons que l’iPad Pro 11 pouces est le point idéal de la gamme. C’est le meilleur mélange d’un grand écran mais dans un châssis portable pratique.

Mais pour être vraiment portable, vous devez toujours être connecté. Pour un travail professionnel sérieux, vous pouvez vous attacher à votre iPhone, mais il vaut mieux sortir pour les modèles Wi-Fi + Cellular. N’oubliez pas que vous allez également devoir payer des frais de cellule tous les mois.

Ensuite, pour être portable tout en étant productif, vous avez absolument besoin d’un clavier. Vous pouvez dépenser dix dollars pour un portable, ou vous pourrez dépenser 300 dollars pour le clavier magique pour l’iPad Pro 11 pouces. Entre les deux, de nombreux fournisseurs vendent des claviers à de nombreux prix et sous plusieurs formes.

Apple en fait partie. Parallèlement au nouveau Magic Keyboard, Apple vend un Smart Keyboard et un

Clavier Smart Folio. Vous obtenez la plupart des options avec un clavier intelligent de 159 $ pour l’iPad Pro 11 pouces, car il n’y en a pas pour la version 12,9 pouces.

Il existe un Smart Keyboard Folio, qui est un clavier qui sert également de coque avant et arrière pour l’iPad. Cela coûte 199 $ pour la version 12,9 pouces, ou 179 $ pour la version 11 pouces.

Tout comme avec le MacBook Air, vous devez prendre certaines décisions concernant le stockage, et elles sont faciles à utiliser. Vous voulez le plus possible. Dans ce cas, cela fera 512 Go. Pour un iPad Pro 11 pouces de 512 Go avec clavier Smart Folio, cela vous coûterait 1448 $.

Si vous avez compromis sur le stockage, vous pouvez au contraire obtenir tout cela avec 256 Go et dépenser seulement 1 380 $ – tout en achetant également un Apple Pencil.

C’est là que la prise de décisions générales doit commencer à s’effondrer, car nous entrons exactement dans les domaines pour lesquels vous avez besoin de votre appareil. Un crayon Apple pourrait facilement valoir la peine de réduire le stockage pour vous, et complètement sans valeur pour quelqu’un d’autre.

Choisir entre MacBook Air et iPad Pro

Cela revient toujours à utiliser des cas. Si votre travail nécessite que vous puissiez utiliser un appareil à tout moment et en tout lieu, alors il est tentant de choisir l’iPad Pro.

En effet, bien que nous ayons spécifié que vous avez besoin d’un clavier avec, vous n’avez probablement pas besoin d’un clavier avec lui à tout moment. Ainsi, l’iPad Pro pourrait être retiré et utilisé dans plus d’endroits.

Si, cependant, votre travail a besoin de vous pour installer efficacement votre bureau lorsque vous allez dans un nouvel endroit, un MacBook Air pourrait être la solution la plus simple et la plus complète.

Cela pourrait être la solution pour vous: l’Apple Pencil ne fonctionne que sur iPad Pro, pas sur MacBook.

Cependant, il existe également un monde de différence entre iPadOS et macOS. Dans l’ensemble, vous pouvez supposer qu’une application Mac sera plus puissante qu’une iPad, mais que l’iPad sera plus optimisé pour la vie portable.

Pourtant, toutes ces années, ce n’est toujours pas une comparaison entre le Finder du Mac et l’application Files de l’iPad pour la vitesse et la puissance.

Le seul endroit où vous devez être seul dans votre décision d’achat est l’endroit où vous vous situez entre Mac et iPad. Les Mac resteront plus puissants, mais l’iPad Pro fonctionne déjà sur ARM, donc on a l’impression que macOS joue du rattrapage.

Quel que soit votre achat, vous faites des compromis, mais ce ne sont peut-être pas des compromis qui vous dérangent. Et peu importe ce que vous achetez, les modèles Apple récemment annoncés peuvent être de bonnes affaires, lorsque vous savez lesquels vous conviennent.

