Ce que vous obtenez pour 500 $ – iPad, iPad Air, iPad mini contre Mac mini, MacBook Air et MacBook Pro

Vous pouvez toujours acheter du matériel Apple lorsque vous avez un budget limité, mais vous devez faire des choix plus prudents et savoir exactement où chercher.

Même pour moins de 500 $, vous avez des options d’équipement Apple et des décisions à prendre.

Nous avons déjà parlé de la meilleure façon d’acheter du matériel Apple lorsque vous avez un budget de 1000 $, mais beaucoup d’entre nous en auront souvent moins. Ou, quelle que soit notre situation financière, nous pourrions avoir davantage besoin de dépenser cet argent ailleurs, mais nous avons toujours besoin d’un bon appareil informatique.

Pour moins de 500 $, vous pouvez acheter un nouvel iPad ou un Mac remis à neuf. Faire ce choix ou tout autre choix commencera toujours par ce que vous devez faire pour l’appareil, mais par la suite, c’est un compromis. Vous décidez entre la portabilité et les performances, par exemple, et vous devez penser au logiciel que vous devrez exécuter.

Une fois que vous avez déterminé vos besoins, vous devez regarder les chiffres – et vous feriez mieux de commencer par une décision entre un appareil iPad et un Mac.

Choisir un iPad

Certaines personnes pourraient se moquer du concept de choisir un iPad plutôt qu’un MacBook, mais beaucoup de gens ont constaté qu’un iPad peut faire tout ce dont ils ont besoin et s’intégrer bien mieux dans la vie qu’un ordinateur traditionnel.

Si vous possédez un iPhone depuis un certain temps, il y a de fortes chances que vous possédiez de nombreuses applications qui seront transférées sur iPadOS, qui est l’une des meilleures choses de l’écosystème Apple. Et de nos jours, de nombreux développeurs créent des versions compatibles iPad de leur logiciel de bureau. Essentiellement, Microsoft a récemment fait cela avec Microsoft Office, et Adobe transfère également certains de leurs programmes les plus populaires sur iPadOS.

N’oublions pas combien d’efforts Apple a également fait pour combler l’écart entre les ordinateurs et les tablettes. L’iPad est compatible avec les claviers Bluetooth et l’Apple Pencil peut être connecté à un moniteur via un adaptateur et peut prendre en charge une souris.

iPad (7e génération)

IPad 7e génération

L’option la moins chère pour un tout nouvel iPad est l’iPad de 10,2 pouces de septième génération. C’est une excellente option en tant que liseuse et simple navigateur Internet, bien qu’elle évite certains des cloches et des sifflets des modèles les plus chers.

Le modèle iPad de base comprend Touch ID avec la fonctionnalité Apple Pay. La caméra arrière de 8 mégapixels de l’iPad peut filmer en vidéo HD 1080p, une caméra FaceTime HD de 1,2 mégapixels et une batterie avec une durée de vie d’environ 10 heures. Son écran de 10,2 pouces possède un écran Retina mais ne dispose pas de la technologie adaptative True Tone. Il prend également en charge l’Apple Pencil de première génération.

Le prix de l’iPad 10,2 pouces commence à 329 $ pour la version sans fioritures, mais vous aurez un peu de marge de manœuvre pour personnaliser, ou peut-être pour les accessoires.

Pour les options de stockage, vous pouvez choisir entre 32 Go ou 128 Go. Le 32 Go est nettement moins cher à 329 $, mais suppose que vous ne stockerez pas beaucoup de photos, de musique, de vidéos ou d’applications sur l’appareil lui-même. C’est un excellent choix pour ceux qui envisagent de diffuser la plupart de leur contenu via des services comme YouTube ou Apple Music, mais ne sera probablement pas suffisant pour ceux qui veulent jouer à des jeux.

Le 128 Go coûte 429 $ mais offre beaucoup de stockage pour les jeux et les médias. Si vous ne savez pas lequel acheter, nous vous suggérons de passer à celui de 128 Go, car il est toujours préférable d’avoir un stockage supplémentaire plutôt que pas assez.

Si vous choisissez l’iPad 32 Go, vous pouvez ajouter une connectivité cellulaire pour 130 $ supplémentaires, ce qui porte le prix à 459 $. Si vous voyagez souvent ou si vous avez rompu les liens avec un câblodistributeur traditionnel en faveur de l’obtention de votre connexion Internet auprès de votre fournisseur de services mobiles, c’est une excellente option. Cependant, tout le monde n’en a pas besoin.

Malheureusement, si vous choisissez l’iPad de 128 Go, l’ajout d’un service cellulaire brisera le budget, ce qui portera le coût total à 559 $.

ipad mini

iPad mini 5

Initialement sorti en novembre 2012, le minuscule iPad mini d’Apple de 7,9 pouces a subi des changements importants depuis sa création. Conçue pour aller où que vous alliez, la plus petite tablette d’Apple est idéale pour se ressourcer avec un livre, prendre des notes, rattraper son retard sur vos émissions préférées, et plus encore.

Il dispose d’un écran de 7,9 pouces, le plaçant en toute sécurité dans le territoire phablet. L’écran est doté d’un écran couleur P3, de la technologie True Tone et prend en charge le crayon Apple de première génération.

Ce modèle dispose également de Touch ID avec la fonctionnalité Apple Pay. La caméra arrière de 8 mégapixels peut filmer en vidéo HD 1080p, une caméra FaceTime HD de 1,2 mégapixels et une batterie avec une durée de vie d’environ 10 heures.

L’iPad mini est un peu plus cher que son frère légèrement plus grand, l’iPad, ce qui signifie que si vous voulez respecter votre budget, vous devrez vous en tenir au modèle 64 Go, qui coûte 399 $. Vous pouvez virer de bord sur la connectivité cellulaire si vous devez voyager avec, mais cela augmentera le prix à 529 $.

iPad Air 3

IPad Air 2019

L’iPad Air 3 est exceptionnel pour tous ceux qui recherchent un iPad plus grand. Pourtant, son prix plus élevé vous mettra à votre budget de 500 $ sans aucune possibilité supplémentaire de personnalisation.

Disponible en gris espace, argent et or, l’iPad Air est doté d’un écran d’affichage Retina de 10,5 pouces avec prise en charge True Tone. Il est incroyablement léger – seulement une livre – ce qui en fait le compagnon idéal pour voyager.

Ce modèle dispose également de Touch ID avec fonctionnalité Apple Pay, d’une caméra arrière de 8 mégapixels qui peut filmer en vidéo HD 1080p, d’une caméra FaceTime HD de 1,2 mégapixels et d’une batterie avec une durée de vie d’environ 10 heures.

Le modèle de base Wi-Fi uniquement est livré avec 64 Go de stockage pour 499 $, avec d’autres personnalisations, comme un espace de stockage supplémentaire ou une connectivité cellulaire, augmentant le prix à plus de 600 $.

Accessoires iPad

Si vous n’avez pas dépassé votre budget ou si vous êtes prêt à dépenser un peu plus, nous vous suggérons fortement de jeter un œil aux accessoires qu’Apple a créés pour vous aider à libérer le plein potentiel de votre iPad.

Apple Pencil (première génération)

L’Apple Pencil a été présenté aux côtés de l’iPad Pro 2015 et est devenu depuis une véritable centrale à part entière. L’Apple Pencil de première génération est pris en charge sur tous les modèles d’iPad actuels et peut être utilisé pour une grande variété de fonctionnalités.

L’Apple Pencil est entièrement sensible à la pression et à l’inclinaison, ce qui en fait un incontournable pour les artistes de tous niveaux. De plus, les utilisateurs peuvent l’utiliser pour noter des notes rapides, des listes et des idées de la même manière qu’ils les noteraient sur papier.

L’Apple Pencil de première génération peut être acheté pour 99 $. N’oubliez pas, cependant, que les iPad répertoriés ci-dessus ne sont compatibles qu’avec l’Apple Pencil de première génération, car la deuxième génération est exclusivement utilisée pour les gammes plus récentes d’iPad Pro.

Smart Keyboard Folio

L’une des meilleures choses que vous puissiez faire pour rendre votre iPad plus naturel à utiliser est de le coupler avec un clavier, et les Smart Keyboard Folios d’Apple sont parmi les meilleurs. Le clavier est un plaisir à taper et lorsqu’il n’est pas utilisé, il se replie pour créer une coque mince et légère.

Le Smart Keyboard Folio est disponible pour l’iPad de septième génération et l’iPad Air de troisième génération et coûte 159 $.

Acheter un Mac à moins de 500 $

Le Mac le moins cher qu’Apple vend neuf est le Mac mini récemment mis à jour, et bien qu’il soit toujours à 799 $, ce chiffre est maintenant un bien meilleur achat. Auparavant, il vous offrait un stockage SSD de 128 Go et ce n’est tout simplement pas utilisable, vous deviez donc payer plus cher, même si vous saviez à quel point il est difficile de gérer sur un si petit disque.

Apple ne descendra pas en dessous de 799 $ avec quelque chose de nouveau, mais si votre budget de 500 $ est un peu flexible, vous pouvez parfois vous en approcher via le magasin de rénovation d’Apple. Il s’agit de la boutique officielle d’Apple pour vendre des Mac comme neufs, c’est-à-dire ceux qui ont été achetés et retournés pour une raison quelconque.

Si vous pouvez y trouver le Mac que vous souhaitez, procurez-vous-le. Les machines ont toujours été remises à neuf pour être exactement comme neuves et elles sont invariablement vendues à un prix très réduit. C’est juste que le magasin de remise à neuf dépend des machines qui ont été achetées et retournées, donc vous avez peu et parfois pas le choix.

De quoi as-tu besoin

Le magasin de rénovation ne propose également aucune option de construction sur commande, vous ne pouvez pas spécifier de configurations particulières, et en fait, vous en avez besoin. Même lorsque vous achetez de seconde main ou auprès d’autres revendeurs qu’Apple, il existe des exigences minimales si vous souhaitez utiliser votre nouveau Mac.

Il y a vraiment deux considérations. Le premier est l’espace de stockage. Si la machine que vous regardez est livrée avec un SSD au lieu d’un disque dur, n’en obtenez pas moins de 256 Go. S’il a un disque dur, vous pouvez pratiquement ignorer les limites de taille car les disques durs sont tellement moins chers que vous devrez travailler dur pour obtenir un Mac qui n’en a pas un adéquat.

Le Mac mini 2015, comme annoncé alors par Apple, et disponible dès maintenant pour moins de 500 $

Ensuite, il y a de la RAM. La quantité minimale de RAM à utiliser sur n’importe quel Mac est de 8 Go. Ce sera suffisant pour que vous puissiez utilement travailler sur le Mac maintenant, et que cela vous durera un bon moment.

Cependant, avec le stockage RAM et SSD, plus vous en obtenez, mieux c’est.

Il y a aussi une autre considération, qui est de savoir s’il faut opter pour un Mac de bureau ou un ordinateur portable. En fin de compte, la décision dépend de ce que vous devez faire avec le Mac, de ce qui est disponible et de ce que vous pouvez vous permettre. Cependant, il y a un truisme. Un Mac de bureau coûtera toujours moins cher que n’importe quel type de MacBook.

Si vous comparez des modèles similaires et des années de sortie similaires, le Mac de bureau sera toujours plus puissant que le MacBook. C’est parce que les Mac de bureau n’ont pas besoin de composants spécialisés ou simplement plus petits pour s’adapter à leur boîtier.

Donc, uniquement sur la base de ce que vous obtenez pour votre argent, un Mac de bureau sera le meilleur rapport qualité-prix jusqu’à ce que vous deviez vous déplacer avec.

Acheter un Mac de bureau pour moins de 500 $

Contrairement à Apple, d’autres revendeurs vous permettront de configurer les Mac selon vos besoins, ce qui signifie qu’en plus d’un prix moins cher, vous pouvez vraiment obtenir une bonne affaire. Par exemple, OWC a actuellement en stock des modèles Mac mini fin 2012 à partir de 369 $, et ils sont livrés avec des options.

En standard, ceux-ci sont livrés avec 8 Go de RAM, mais même à moins de 500 $, vous avez la possibilité de mettre à niveau cela à 16 Go de RAM et d’obtenir un SSD de 250 Go. Pour seulement 519 $, vous pouvez avoir à la fois 16 Go de RAM et 500 Go de SSD.

OWC propose continuellement des Macs neufs et remis à neuf de toutes descriptions. Il en va de même pour Mac of All Trades.

Alors que vous devriez vérifier les deux pour tout type de Mac, il existe deux autres options qui concernent principalement les MacBooks.

Acheter un MacBook pour moins de 500 $

Juste en raison de la nature des MacBook, des MacBook Air et des MacBook Pro d’Apple, et du coût neuf, vous devrez généralement envisager un modèle assez ancien pour le faire moins de 500 $. Néanmoins, ce qui est plus ancien maintenant était toujours à la pointe de la technologie lors de sa sortie, et les appareils Apple conservent leur valeur beaucoup plus longtemps.

Gardez un œil sur les offres MacBook de Best Buy. Avec tous ces revendeurs, la disponibilité variera énormément, mais par exemple, en ce moment, 500 $ vous offriraient un choix de 20 MacBook différents.

Ceux-ci vont des modèles MacBook Air aux MacBook Pro 15 pouces également, et ils varient également dans les spécifications de chacun d’entre eux.

Le MacBook Air de 2015 est désormais systématiquement disponible pour moins de 500 $

Les mêmes règles concernant les spécifications minimales s’appliquent aux ordinateurs portables et aux ordinateurs de bureau, sauf que par souci de commodité, vous devrez peut-être les considérer comme des suggestions plutôt que comme des règles. Les ordinateurs portables ont tendance à avoir moins de RAM que les ordinateurs de bureau. À titre d’exemple, sur les 20 actuellement présentés sur Best Buy, seuls deux sont livrés avec 8 Go de RAM. Le reste se situe entre 2 Go et 4 Go.

C’est la même chose avec le stockage. Quatre de cet ensemble sont livrés avec des disques de 500 Go, et ce sont des disques durs plutôt que des SSD.

Vous trouverez le même besoin d’équilibrer la RAM, le stockage et le prix sur Gazelle.com. Actuellement, il y a un MacBook Air début 2015 avec 8 Go de RAM et 128 Go SSD pour 509 $ avec code promo EEWQAD9EGZ6G.

Naturellement, ils se vendent très rapidement. Vous allez être frustré si vous ne pouvez pas être un peu flexible sur les spécifications et sur le prix. Bien que vous puissiez gagner exactement 500 $, ou même obtenir des Mac moins chers, être prêt à atteindre quelque chose comme 540 $ vous aidera. Cela signifie que vous obtiendrez probablement ce dont vous avez besoin plus rapidement.

Mais ce n’est pas seulement du matériel

Votre nouvel iPad ou MacBook remis à neuf ne vous sera d’aucune utilité sans logiciel. C’est un domaine dans lequel les équipements Apple obtiennent de bons résultats par rapport aux PC. Dès la sortie de l’emballage, tous les Mac sont livrés avec des logiciels fournis, et c’est très bien.

Ce n’est pas une collection de logiciels Cutdown Lite qui ne fait presque rien jusqu’à ce que vous achetiez la mise à niveau. Et ce n’est pas une collection de shareware ou d’applications de développeurs dont vous n’avez jamais entendu parler auparavant et que vous n’entendrez plus jamais.

Au lieu de cela, tous les Mac et iPad sont livrés avec la propre suite iWork d’Apple, bien mieux connue sous le nom de Pages de traitement de texte, de feuille de calcul Numbers et de logiciel de présentation Keynote. Si Keynote a été assez bon pour que Steve Jobs puisse l’utiliser dans ses présentations de renommée mondiale, c’est assez bon pour nous tous.

En fin de compte, aussi important que soit le matériel, ce sont les logiciels qui vous permettront d’acheter un iPad ou un Mac. C’est juste un fait très bon et heureux que vous puissiez considérer comme acquis qu’un excellent logiciel est déjà installé – ou peut être téléchargé gratuitement sur l’App Store.

Comparaison de prix shopping

Bien que de nombreux prix de vente au détail d’Apple aient été utilisés tout au long de ce guide, il est souvent avantageux de magasiner chez un revendeur Apple grâce à des offres agressives sur le matériel. Des remises en espèces sont facilement disponibles sur tout, depuis les derniers modèles d’iPad et de MacBook Air, jusqu’aux configurations de fermeture qui offrent des mises à niveau pour une fraction du coût de détail. The AppleInsider Guides des prix Apple vous aider à trouver les meilleures affaires et à comparer les offres rapidement, avec des offres exclusives sur presque tous les modèles.

