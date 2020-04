Cellebrite lance des outils de piratage d’iPhone comme moyen d’arrêter COVID-19

Plusieurs sociétés de surveillance de smartphones et d’extraction de données, y compris la société de piratage d’iPhone Cellebrite, présentent leurs produits aux gouvernements comme une méthode alternative pour suivre la propagation de COVID-19.



Le matériel médico-légal de Cellebrite serait capable d’extraire des données d’une gamme d’iPhones verrouillés.

Alors que les géants de la technologie et les fabricants d’appareils comme Apple et Google se concentrent sur des méthodes respectueuses de la vie privée pour suivre la propagation du coronavirus, les entreprises qui produisent des logiciels d’espionnage ou de surveillance cherchent de nouvelles façons de commercialiser leurs produits pendant la crise.

Cellebrite, une entreprise réputée pour la production d’outils de piratage d’iPhone, présente activement ces outils aux autorités pour suivre la propagation de COVID-19, selon un rapport de . mardi.

Un e-mail que Cellebrite a envoyé à une police indienne a émis l’hypothèse que les forces de l’ordre pouvaient utiliser les outils de l’entreprise pour collecter des données de localisation et des contacts à partir d’un téléphone pour “mettre en quarantaine les bonnes personnes”.

Bien que cela se produise normalement avec le consentement d’un utilisateur, Cellebrite a déclaré qu’il existe des cas légalement justifiés dans lesquels la police pourrait utiliser ses outils pour pénétrer dans un appareil acquis – comme si un iPhone est confisqué lorsque quelqu’un viole les ordres de rassemblement public. “Nous n’avons pas besoin du mot de passe du téléphone pour collecter les données”, a déclaré le porte-parole de Cellebrite dans l’e-mail de présentation.

Les emplacements de Cellebrite ne sont qu’une partie d’une nouvelle vague de sociétés privées de renseignement et de surveillance qui tentent de réutiliser et de vendre leurs outils aux forces de l’ordre pour suivre le virus et faire respecter les ordonnances de séjour à domicile, selon ..

Au moins huit de ces sociétés présentent leurs outils aux entités chargées de l’application des lois à travers le monde. Bien qu’aucun d’entre eux n’ait détaillé les pays qui ont acheté leurs produits, quatre ont déclaré piloter ou fournir des outils pour lutter contre les coronavirus dans au moins une douzaine de pays d’Europe, d’Asie et d’Amérique latine.

Le rapport . intervient au milieu d’une conversation plus large à l’intersection de la vie privée et de la santé publique.

En avril, Apple et Google ont annoncé une nouvelle initiative conjointe pour utiliser les signaux Bluetooth comme moyen de suivre la propagation du COVID-19 sans compromettre la confidentialité ni la collecte des données de localisation.

Alors que certains défenseurs de la vie privée s’inquiètent des limites de sécurité de Bluetooth, d’autres ont qualifié le suivi de contact à courte portée de “grande amélioration” par rapport à la collecte massive de données GPS et de sites cellulaires.

Mais la solution Apple et Google est strictement opt-in, ce qui soulève des questions quant à savoir si elle pourrait voir le taux d’adoption de 60% requis pour qu’elle soit efficace. Apple et Google exigent également que les agences de santé publique stockent les données de contact de manière décentralisée.

Plusieurs pays ont été en désaccord avec les géants de la technologie sur cette exigence, ou ont carrément refusé d’utiliser la technologie.

La collecte massive et obligatoire de données est une alternative envisagée. Israël, par exemple, serait en train de tester un système de surveillance de masse développé par l’une des sociétés de cyber-renseignement, NSO Group, malgré des préoccupations valables quant à la capacité de la surveillance de masse à offrir des données suffisamment précises pour freiner la propagation du coronavirus.

Le système Apple et Google devrait être lancé tôt le 28 avril, mais il reste à voir comment ou quand les agences de santé publique le déploieront. Dans l’intervalle, il semble que certains pays peuvent avoir accès à des moyens prêts à l’emploi mais moins privés pour suivre la propagation du COVID-19.