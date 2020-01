Cellebrite s’étend aux outils médico-légaux pour Mac avec un achat de Black Bag de 33 millions de dollars

Cellebrite, une entreprise de criminalistique numérique connue pour aider les forces de l’ordre à déverrouiller les iPhones, étend sa portée à d’autres plateformes, avec l’achat de la firme rivale BlackBag ajoutant des services de médecine légale pour PC et Mac à son portefeuille.

Cellebrite’s Touch2, un outil de criminalistique utilisé pour extraire des données à partir d’appareils mobiles

Annoncée mardi, Cellebrite a accepté d’acquérir BlackBag Technologies. L’achat, estimé à environ 33 millions de dollars, donnera à la société israélienne une gamme plus large de produits et services qu’elle pourra offrir à ses clients.

Détenue par la société japonaise Sun Corp, l’achat par Cellebrite de BlackBag est largement financé par un investissement d’IGP Capital en juin, rapporte ., évalué à 110 millions de dollars. Il est peu probable que l’acquisition soit la seule réalisée par Cellebrite, car les fonds disponibles offrent à l’entreprise la possibilité de compléter ses services et ses avoirs.

Cellebrite est surtout connue pour ses outils de médecine légale mobile, qui peuvent déverrouiller des smartphones et des tablettes comme l’iPhone, ainsi que certains services cloud. En juin, la société a déclaré qu’elle avait la capacité de pénétrer dans n’importe quel appareil iOS, y compris ceux exécutant iOS 12.3, avec la possibilité de déterminer les codes d’accès et d’effectuer des déverrouillages pour les appareils Apple, suivie d’une extraction complète du système de fichiers.

Ses clients se composent principalement d’organismes chargés de l’application des lois et d’autres organisations gouvernementales. Cellebrite aurait été la société qui a fourni une assistance au FBI dans l’enquête de San Bernardino en 2016, qui aurait reçu 900 000 $ pour avoir aidé à casser l’iPhone du tireur.

Alors que Cellebrite se concentre sur les appareils mobiles et le cloud, BlackBag concentre plutôt son travail sur la criminalistique informatique, y compris les outils pour rechercher rapidement les volumes de données stockées sur les serveurs. L’achat de BlackBag augmente les capacités de Cellebrite, ce qui lui permet de fonctionner sur davantage de plates-formes.

Une partie du travail de BlackBag comprend l’accès aux Mac et aux MacBook, avec son outil MacQuisition censé effectuer l’acquisition de données en direct, l’acquisition de données ciblée et l’imagerie médico-légale des appareils macOS. L’outil serait le premier et le seul capable de créer des images de Mac équipés de la puce T2 d’Apple, qui gère le chiffrement et d’autres tâches liées à la sécurité.

Cellebrite affirme que l’achat l’aide à créer une offre «à guichet unique» pour ses clients «capable de répondre à tous leurs besoins en matière d’investigation numérique».

“Cette acquisition permettra à Cellebrite d’accélérer la livraison de nouvelles solutions et de nouveaux services d’intelligence numérique qui permettront à nos clients de maximiser l’efficacité et la précision de leurs enquêtes numériques”, a déclaré Yossi Carmil, co-PDG de Cellebrite. “L’acquisition est une étape importante dans notre parcours pour aider nos clients à bâtir des communautés plus sûres et nous souhaitons la bienvenue à l’équipe BlackBag à Cellebrite.”