Certains Apple Store lancent “iPhone peut faire quoi?” afficher

Apple a ajouté un mur interactif de 20 iPhones à certains magasins, chaque téléphone présentant une fonctionnalité différente du matériel et d’iOS.

La nouvelle promotion iPhone interactive dans certains Apple Stores

Un an après le lancement d’une page Web intitulée «iPhone peut-il faire quoi?», Apple a présenté l’idée à un petit nombre de magasins Apple. La version en magasin est un support mural avec 20 iPhones, chacun affichant des informations concernant des fonctionnalités telles que la confidentialité, la résistance à l’eau et plus encore.

Les 20 téléphones commencent chacun par afficher une brève phrase explicative, suivie de mots tels que «glisser», «toucher» ou «faire défiler». Lorsque l’utilisateur fait cela, il voit plus de détails et une démonstration visuelle de la fonction iPhone.

Parmi les fonctionnalités qu’Apple promeut, citons celles concernant Apple Pay et Find My. “Envoyez de l’argent aussi facilement qu’un message”, dit l’un, tandis qu’un autre dit: “Vous l’avez perdu? Trouvez-le avec l’application Find My”.

Alors que chaque iPhone couvre une fonctionnalité distincte, et que les utilisateurs peuvent appuyer ou glisser sur l’un des 20 dans n’importe quelle séquence, par défaut, ils sont tous synchronisés. Tout comme les Mac et iPad dans les Apple Stores reviendront à une boucle vidéo préprogrammée, ces téléphones présenteront des détails animés lorsqu’ils ne seront pas utilisés.

Les téléphones sont disposés avec un grand espacement pour permettre aux clients d’en examiner facilement un sans se bousculer. Le mur gris foncé regroupe les téléphones en trois lignes et l’ensemble de l’écran est encastré dans un grand cadre en bois de style portrait.

Le nouvel affichage en magasin suit un an après l’équivalent en ligne d’Apple

À la base du cadre, il y a un code QR. Lire cela sur un appareil iOS amènera l’utilisateur à la page en ligne équivalente d’Apple pour encore plus de détails.