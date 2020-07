Cette collection de bracelets Apple Watch est incroyable

Les fans d’Apple sont capables d’atteindre des jalons que peu d’utilisateurs de marque sont capables de faire correspondre, surtout en ce qui concerne les collections. Ainsi, de temps en temps un collectionneur partage une collection d’objets allant des ordinateurs, des documents ou même des pantoufles qui, compte tenu de leur importance dans l’histoire de l’entreprise, sont évalués en milliers de dollars.

Mais au-delà des objets cultes célèbres, pas toujours fonctionnels, certains préfèrent rassembler des accessoires signatures pour les utiliser au quotidien, comme Bracelets Apple Watch, mais littéralement toutes les sangles!

Il n’y a pas trop de bracelets pour l’Apple Watch!

Selon une image partagée il y a quelques jours sur le populaire forum Reddit, l’utilisateur u / toxtrepia Il possède une immense collection de bracelets Apple Watch soigneusement commandés et étiquetés. La publication faite par le propriétaire du même, a généré des réactions immédiates en raison de sa particularité et du travail des ordinateurs, d’une manière qui ne se produit même pas dans l’Apple Store.

Le post est intitulé « Je pensais qu’il était enfin temps de partager ma collection maintenant qu’elle est organisée! »

Le Redditor a montré une collection soignée avec les étiquettes attachées au bracelet de montre en fixant une goupille dans l’un des trous. De l’autre côté de l’étiquette, une étiquette lit le nom. Apparemment, les étiquettes et les supports sont conçus et fabriqués sur mesure à l’aide de l’impression 3D.

Parmi tous les commentaires, il ne manquait pas de ceux qui étaient un peu plus détaillés avec le post et soulignaient que si les bracelets de montre sont authentiques, eh bien pourrait valoir des milliers de dollars ou ceux plus incrédules qui affirmaient que la plupart des groupes ne sont pas Apple et en ce sens ils n’auraient pas de valeur économique. Mais qu’ils soient faux ou non, le garçon est l’effort de les assembler apprécié!