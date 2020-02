Cette offre Apple Watch offre jusqu’à 500 $ d’économies avant la Saint-Valentin

AT&T Wireless offre aux acheteurs un accord agressif sur l’Apple Watch Series 5 (et Series 3) juste à temps pour la Saint-Valentin.

Obtenez jusqu’à 500 $ en crédits

Avec une variété de modèles d’Apple Watch parmi lesquels choisir, y compris des styles Nike de série 5 et même des appareils de série 3 économiques, AT&T propose un accord stellaire sur les montres Apple lorsque vous en achetez deux.

Achetez une Apple Watch éligible et obtenez jusqu’à 500 $ en crédits pour une seconde Apple Watch éligible lorsque vous achetez les deux sur des plans de versement. Le service sans fil est requis sur les deux appareils à un minimum de 10 $ par mois par appareil, mais c’est un excellent moyen d’économiser sur ses montres Apple et la sienne pour la Saint-Valentin.

Pour voir les appareils éligibles, ainsi que les termes et conditions liés à l’offre, consultez la page des vêtements portables d’AT & T. Et pour les offres sur les montres Apple sans plan de versement, consultez l’AppleInsider Guide des prix Apple Watch.

