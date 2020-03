Claris lance Connect pour accélérer la création d’applications pour les utilisateurs professionnels

La filiale d’Apple, Claris, a sorti son service Claris Connect des tests bêta, offrant un moyen plus rapide de créer de nouvelles applications professionnelles à partir de zéro et de tirer parti des applications existantes pour automatiser les tâches.

Claris Connect avec certaines de ses 50 applications et services connectés

Après quatre mois de tests bêta, Claris d’Apple a lancé la version publique de Claris Connect. C’est un outil, un service et une plateforme de développement qui s’adresse aux petites et moyennes entreprises. En utilisant Claris Connect, les développeurs de ces entreprises seront en mesure de créer des applications sur mesure plus rapidement qu’auparavant, et ils bénéficient également de la façon dont ils peuvent travailler avec les applications existantes d’autres sociétés.

Claris est principalement connu pour son application FileMaker Pro, un outil de base de données de longue date qui est devenu un système de développement d’applications. Le nouveau service est destiné à tirer parti des atouts et de la popularité de FileMaker, mais à l’étendre pour accélérer la création ou la modification d’applications par les développeurs.

“Il n’y a jamais eu de limites à ce que nos développeurs peuvent créer avec Claris FileMaker, c’est pourquoi nous sommes largement déployés par tout le monde, des PME aux sociétés du Fortune 100”, a déclaré Brad Freitag, PDG de Claris.

“Cela dit,” a-t-il poursuivi, “la vitesse de transformation numérique qui se produit dans tous les secteurs exige une hyper-agilité et la capacité de passer de l’idée au flux de travail en quelques minutes. Claris Connect va de l’avant.”

Claris Connect regroupe les applications d’entreprise, qu’elles soient basées sur des serveurs locaux au sein des entreprises, exécutées sur des appareils mobiles ou hébergées sur le cloud. Il est destiné à faire des applications le «cloud d’abord», à les connecter pour rendre l’automatisation possible et à réduire la duplication, car les développeurs peuvent utiliser les fonctionnalités des applications existantes au lieu de toujours coder les leurs.

PDG de Claris Brad Freitag

«Claris Connect offre le meilleur moyen de connecter des applications cloud critiques au monde réel et physique des appareils, des serveurs et des capteurs», explique Freitag. “

«Le premier chemin vers le cloud est d’être intelligent sur le cloud», poursuit-il. “Cela signifie donner aux résolveurs de problèmes toute la puissance du cloud – partage, déploiement rapide, évolutivité – sans perdre la connexion au monde réel.”

Les applications de Claris Connect ne doivent pas nécessairement être créées dans FileMaker Pro. De la même manière que des services tels que Zapier peuvent acheminer des informations entre différentes applications en ligne, Claris Connect peut utiliser une application pour en automatiser une autre. Un contrat signé dans Docu-Sign pourrait être automatiquement enregistré dans Box, puis les collègues utilisant Slack pourraient être immédiatement informés.

Au lancement, Claris Connect inclut la possibilité de travailler de cette façon avec environ 50 applications professionnelles, telles que Slack, Trello et Box.

Le service coûte à partir de 99 $ par mois.

Ce repositionnement de Claris comme plus que le développeur FileMaker Pro fait suite à la décision d’août 2019 de renommer son ancien nom FileMaker, Inc.