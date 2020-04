Clavier Magic versus Smart Keyboard Folio

Apple vend désormais deux choix de claviers iPad Pro. AppleInsider compare le Smart Keyboard Folio au nouveau Magic Keyboard pour voir comment ils se superposent et lequel en vaut le prix.



iPad Pro 12,9 pouces sur le clavier magique (à gauche) et le Smart Keyboard Folio (à droite)

Dans l’état actuel des choses, les utilisateurs d’iPad Pro ont deux options officielles en ce qui concerne les étuis de clavier de marque Apple. Les utilisateurs peuvent utiliser n’importe quel clavier Bluetooth d’Apple, mais le Magic Keyboard et le Smart Keyboard Folio sont les deux seuls disponibles uniquement pour iPad.

Chacun d’eux prend en charge les mêmes modèles. Il existe à la fois un clavier magique et un étui clavier intelligent pour les pros de l’iPad de 12,9 pouces et de 11 pouces de 2018 et 2020.

En surface, il semble que le principal différenciateur soit l’inclusion ou l’absence d’un trackpad. Mais les différences réelles vont bien au-delà de cela avec un large éventail de différences fonctionnelles, de conception et de coût.

Smart Keyboard Folio

Le clavier intelligent d’Apple existe depuis plusieurs années maintenant. Débuts avec l’iPad Pro 2015 d’origine avant d’être repensé en Smart Keyboard Folio en 2018 avec les iPad Pros repensés. La refonte n’a pas été bien accueillie et depuis un an et demi, les utilisateurs ont exploré d’autres options.



Saisie sur le Smart Keyboard Folio

Mais le Smart Keyboard Folio n’est pas sans mérite. Entre les deux, le Smart Keyboard Folio est beaucoup plus léger que le Magic Keyboard, se prêtant mieux à voyager lorsque vous souhaitez réduire votre poids autant que possible.



Touches en tissu du Smart Keyboard Folio

Le Smart Keyboard Folio a également l’avantage d’être presque entièrement résistant à l’eau. Apple fabrique ces claviers à partir d’un tissu tissé qui est rigidifié autour des capuchons de touches. Pour cette raison, aucun liquide ne peut pénétrer dans le clavier lui-même, et il en va de même pour la poussière ou d’autres petits débris.

Il existe deux angles de vue sur le Smart Keyboard Folio, un plus vertical pour les supports de montre et un angle plus incliné pour la productivité. Il se connecte via le connecteur intelligent et a un impact minimal sur la durée de vie de la batterie de votre iPad.

Clavier magique

Le clavier magique d’Apple a beaucoup plus à offrir. Il utilise également le connecteur intelligent mais possède un clavier basé sur un mécanisme de commutateur à ciseaux complet et un trackpad en verre. Cela consomme un peu plus d’autonomie, mais pas du tout.



Clavier magique

L’utilisation d’un mécanisme à interrupteur à ciseaux pour le clavier est un grand changement. Il n’est pas résistant à l’eau comme le Smart Keyboard Folio, mais il est beaucoup plus réactif pour la frappe. Les touches en tissu ont un “clic” mais elles sont très douces et peuvent même devenir “bloquées” même lorsqu’elles ne sont pas enfoncées.

Magic Keyboard est également rétro-éclairé. Il s’ajuste automatiquement en fonction de l’éclairage ambiant de la pièce mais peut être réglé manuellement à partir des paramètres.

Dans l’ensemble, le Magic Keyboard est beaucoup plus agréable et plus fiable.



Touches fléchées du clavier magique et folio du clavier intelligent

Un petit détail, mais critique, est les touches fléchées. Sur le Smart Keyboard Folio, Apple a un design compact pour les touches fléchées mais est un peu plus difficile à identifier. Apple est revenu au design en “T” inversé avec le MacBook Pro 16 pouces et ils l’ont également modifié sur le Magic Keyboard pour iPad Pro.

En choisissant le Magic Keyboard, vous ajoutez également un deuxième port USB-C à votre iPad Pro. C’est idéal pour charger l’iPad et laisser le port sur le côté de la tablette libre pour d’autres accessoires.

Bien que le clavier magique soit plus lourd, cela est dû aux plaques métalliques dans le clavier lui-même. Cela le rend beaucoup plus rigide et plus facile à déplacer. Si vous prenez le Smart Keyboard Folio par leur seul clavier, il se plie et se déforme tandis que le Magic Keyboard reste ferme.

Prise en charge du trackpad sur l’iPad Pro via le clavier magique

Les trackpads sont nouvellement pris en charge dans iPadOS dans le cadre de la mise à jour 13.4. Cela fait une énorme différence s’il s’agit de l’édition de texte, de feuilles de calcul et même de travaux vidéo. Vous pouvez toujours utiliser une souris Bluetooth externe, mais en l’intégrant directement dans le trackpad, c’est beaucoup plus pratique.

Fonctionnalités clés du Smart Keyboard Folion par rapport au Magic Keyboard

Clavier magiqueFolio du clavier intelligentConnectivitéConnecteur intelligentConnecteur intelligent Type de cléMécanisme de commutateur à ciseauxTissu tisséClés de fonctionNonNonBacklitOuiNoArrow KeysInversed “T” designBlock designTrackpadYesN / APrice $ 299 and $ 349 $ 179 & $ 199

Devriez-vous acheter le Smart Keyboard Folio ou le Magic Keyboard?

La décision entre les deux est principalement de savoir si vous avez besoin du trackpad ou si vous voulez dépenser le prix élevé qu’Apple demande pour le Magic Keyboard. Si vous ne voulez pas dépenser de l’argent, le Smart Keyboard Folio est un excellent clavier durable qui utilise le Smart Connector et offre une certaine protection.



Mais si vous voulez le meilleur des meilleurs, vous devrez débourser pour le clavier magique. Les touches sont meilleures, plus durables, rétro-éclairées et tout le corps est plus stable. Vous achetez également un port USB-C supplémentaire pour l’iPad Pro et une charnière entièrement articulée, sans parler du trackpad. Mais vous paierez le privilège.

Où acheter

Le Magic Keyboard pour le nouvel iPad Pro d’Apple est disponible à l’achat auprès d’Adorama, Amazon et B&H Photo. La version 11 pouces coûte 299 $, tandis que la version 12,9 pouces coûte 349 $.