Clavier magique contre Brydge Pro + pour iPad Pro

Le clavier magique d’Apple pour iPad Pro avec un design flottant, un clavier rétroéclairé et un pavé tactile multipoint en verre est maintenant disponible. Nous le comparons au nouveau Brydge Pro + pour voir quel appareil gagne en fonctionnalités et en qualité.



Clavier magique (à gauche) et Brydge Pro + (à droite)

Similitudes avec Brydge Pro + et Magic Keyboard

Ces deux accessoires de qualité supérieure s’adaptent aux mêmes modèles d’iPad Pro. Il existe des versions pour les tailles 11 et 12,9 pouces des iPad Pro 2018 et 2020. Avec le Logitech Combo Touch uniquement disponible pour les iPad plus anciens pour le moment, ce sont les seules véritables options dont disposent les utilisateurs s’ils veulent un combo clavier et trackpad.

Chacun d’eux a une qualité de construction fantastique, Brydge étant composé d’aluminium avec un trackpad en verre tandis que le Magic Keyboard a un extérieur en vinyle avec des charnières en métal et un trackpad en verre. Les deux fabricants peuvent également envoyer des mises à jour du micrologiciel à ces appareils, en veillant à ce qu’ils restent à jour et compatibles avec les dernières mises à jour iPadOS.

Il y a des claviers rétro-éclairés complets sur chacun, une charnière réglable pour définir votre angle de vue préféré et une protection pour l’affichage de votre iPad.

De là, ces deux excellents outils de productivité commencent à diverger.

Clavier magique d’Apple

Le Magic Keyboard d’Apple définit la barre en termes de ce que devrait être un clavier iPad Pro. Plutôt que de s’appuyer sur Bluetooth, Apple utilise le connecteur intelligent, ce qui signifie que vous n’avez jamais à charger le clavier. Tant que votre iPad Pro est alimenté, votre clavier magique fait de même. Un port USB-C supplémentaire sur la charnière facilite encore plus la gestion.



Clavier magique d’Apple pour iPad Pro

Pour connecter votre iPad, rapprochez-le et les aimants font le reste. Ils tirent l’iPad en place et le tiennent bien. Comme nous l’avons ajusté, il n’a jamais été désaligné ou s’est dégagé par erreur.

Le clavier lui-même a une grande course de touches avec des touches très solides. Il y a une petite quantité de mouvement par rapport au MacBook Pro 16 pouces, mais pas beaucoup du tout. Brydge a un degré plus élevé de mouvement des touches, souvent avec nous, la frappe occasionnelle ne s’enregistre pas.

Le rétroéclairage est presque parfait, avec presque aucune fuite de lumière autour des touches. Brydge a beaucoup de rétro-éclairage qui fuit autour des touches, ce qui peut être gênant, en particulier en fonction de votre angle de vue.



Trackpad Magic Keyboard (à droite) par rapport au trackpad Brydge Pro + (à gauche)

Sans surprise, Apple a également cloué le trackpad. Il est de taille décente, mais peut se sentir à l’étroit si vous êtes habitué aux plus grands sur un MacBook Air ou MacBook Pro. Il prend en charge les gestes multi-touch pour accéder à l’écran d’accueil, accéder au sélecteur d’applications et se déplacer entre les applications. Sans oublier les balayages à deux doigts pour revenir à l’intérieur des applications, deux doigts pour le défilement et le pincement pour les cartes et les photos.

Apple a également réussi à activer les clics sur toute la surface du trackpad. Brydge utilise un trackpad de style plongeoir qui signifie que l’extrémité distante est fixe, permettant au reste de fléchir et de cliquer. Cela nuit à l’expérience utilisateur lorsque vous essayez d’appuyer et cela ne vous permet tout simplement pas.

Brydge Pro +

Le clavier Brydge Pro + possède une rangée complète de touches de fonction au-dessus de vos touches standard. Ceux-ci facilitent le contrôle des médias, le verrouillage de l’iPad, le réglage du volume et même le contrôle de la luminosité.

Apple a décidé de ne pas inclure ces touches de fonction, ce qui est décevant. Cela rend le réglage manuel du rétro-éclairage du clavier sur l’offre d’Apple beaucoup plus difficile, obligeant les utilisateurs à creuser dans les paramètres.

Une bascule du centre de contrôle pour cela pourrait aller très loin. Le clavier d’Apple s’ajuste automatiquement en fonction de la lumière ambiante de la pièce, mais si vous souhaitez l’ajuster vous-même, ce n’est pas aussi simple que cela pourrait l’être.

Brydge Pro + a également une variance d’angle bien meilleure. Brydge Pro + peut passer de 0 degrés lorsqu’il est fermé à 180 degrés lorsqu’il est complètement ouvert. Le clavier magique restreint le mouvement à environ 125 degrés seulement. Si vous voulez qu’il aille plus loin, vous n’avez pas de chance.



Brydge Pro +

Le trackpad de Brydge Pro + est plus grand que le Magic Keyboard, ce qui serait mieux s’il prenait en charge tous les gestes pris en charge par le Magic Keyboard. Mais, lors de nos tests, nous constatons un certain décalage entre la saisie de l’utilisateur et le mouvement du pointeur sur l’écran de l’iPad. Ce n’est pas génial.

Le Brydge Pro + est beaucoup plus abordable que le Magic Keyboard. Il maintient toujours un prix élevé, mais à 199 $ pour le 11 pouces, il revient à cent dollars de moins que l’offre d’Apple.

Que devrais-je acheter?

Si l’argent n’est pas un objet, optez pour le clavier magique. Il a un meilleur design, clavier et trackpad. Le connecteur intelligent physique réduit tout décalage, ce qui peut être un problème frustrant avec le trackpad de Brydge.

BrydgeMagic KeyboardiPad support2018 et 2020 iPad 11 et 12,9 pouces Pros2018 et 2020 iPad 11 et 12,9 pouces ProsMaterialAluminumMétal et vinyleTouches de fonctionOui chargement de l’iPad ProConnectivitéBluetoothSmart ConnectorAngles pris en charge0 à 180 degrés0 à 125 degrésPrix 199 $ et 229 $ 299 $ et 349 $

Cependant, si vous êtes prêt à faire des compromis et que vous voulez toujours un excellent clavier avec un trackpad fonctionnel, Brydge peut vous faire économiser de l’argent tout en offrant une expérience de frappe de qualité.

Où acheter

Le tout nouveau Brydge Pro + devrait être commercialisé fin avril, pour 199 $ pour le 11 pouces et 229 $ pour le modèle 12,9 pouces.

Le Magic Keyboard pour le nouvel iPad Pro d’Apple est disponible à l’achat auprès d’Adorama, Amazon et B&H Photo. La version 11 pouces coûte 299 $, tandis que la version 12,9 pouces coûte 349 $.