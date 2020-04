Clavier magique pour iPad Pro maintenant disponible à la commande

Les personnes intéressées à accrocher le nouveau clavier magique d’Apple pour l’iPad Pro peuvent commander maintenant, les livraisons aux clients commençant la semaine du 20 avril.

Clavier magique pour iPad Pro disponible sur commande

Le nouveau Magic Keyboard avec Trackpad d’Apple est désormais disponible à la commande. Le clavier a été annoncé en mars aux côtés de la gamme iPad Pro 2020 et du nouveau support du trackpad dans iPadOS 13.4. À l’époque, Apple avait annoncé que l’accessoire serait lancé en mai.

Les nouveaux claviers Magic, conçus exclusivement pour les modèles iPad Pro 11 pouces et iPad Pro 12,9 pouces, disposent pour la première fois d’un trackpad, mais ils arborent également une conception de charnière flottante unique et des touches rétro-éclairées. Ils sont au prix de 299 $ pour le modèle 11 pouces et 349 $ pour le modèle 12,9 pouces et sont compatibles avec les iPad Pros 2018.

En attendant, les utilisateurs de l’iPad Pro 2020 pourront profiter de la prise en charge complète de la souris et du trackpad tant que leurs appareils utiliseront iPadOS 13.4. Une poignée d’applications propriétaires et tierces ont également été mises à jour pour prendre en charge les trackpads et les souris.

Le clavier magique d’Apple est disponible directement auprès d’Apple ou via Adorama.

Apple avait reçu une réaction négative pour avoir lancé un clavier à 350 $ pendant la pandémie en cours. Cependant, malgré le contrecoup, les commandes de Magic Keyboard ont déjà commencé à glisser en mai.