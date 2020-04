Collecte de fonds COVID-19 Together at Home

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a annoncé lundi que la société versera 10 millions de dollars au bénéfice “One World: Together at Home”, une collecte de fonds COVID-19 organisée par Global Citizen et l’Organisation mondiale de la santé en collaboration avec Lady Gaga.

Lady Gaga appelle le PDG d’Apple Tim Cook à l’émission The Tonight Show avec Jimmy Fallon.

Le cadeau a été révélé dans un segment préenregistré diffusé sur YouTube par “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.”

Dans la vidéo, qui fait partie de la série d’entretiens à domicile “The Tonight Show”, “Gaga a parlé à Fallon de l’initiative qui financera le Fonds de réponse solidaire COVID-19 de l’OMS. La pop star a rassemblé une foule de célébrités de premier plan. et des actes musicaux qui figureront dans l’émission spéciale en direct qui sera diffusée dans le monde entier le 18 avril. Fallon, ainsi que les personnalités du talk-show de fin de soirée Jimmy Kimmel et Stephen Colbert, animeront l’événement.

Au cours de l’entrevue, Gaga, qui collecte personnellement des fonds pour l’événement, a proposé qu’elle et Fallon appellent Cook pour un don.

“Je pense que nous devrions appeler Tim Cook”, a déclaré Gaga. “Je ne sais pas s’il sait qu’il va être à la télévision pour l’instant, mais nous allons lui faire FaceTime et le découvrir.”

Lorsque Gaga lui a demandé de confirmer un chiffre de dons discuté précédemment, Cook a déclaré: “Vous pouvez me confirmer, nous sommes très fiers d’en faire partie.” Fallon a révélé plus tard que le nombre était de 10 millions de dollars. Jusqu’à présent, le projet a permis de collecter 35 millions de dollars, une grande partie de l’argent provenant d’entreprises technologiques comme Apple.

Comme annoncé plus tôt dans la journée, “One World: Together at Home” mettra en vedette Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong de Green Day, Burna Boy, Chris Martin, David Beckham, Eddie Vedder, Elton John, FINNEAS, Idris et Sabrina Elba, J Balvin, John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban, Kerry Washington, Lang Lang, Lizzo, Maluma, Paul McCartney, Priyanka Chopra Jonas, Shah Rukh Khan et Stevie Wonder.

Apple devrait diffuser l’événement en direct le 18 avril à 17 h. Pacifique.

Le géant de la technologie de Cupertino investit de l’argent et des ressources dans la lutte contre la pandémie de COVID-19 et en mars, les engagements mondiaux en faveur des secours ont dépassé les 15 millions de dollars. Deux semaines plus tard, la société a doublé les dons destinés à la Chine à plus de 7 millions de dollars.

Plus récemment, Cook a déclaré au cours du week-end qu’Apple avait acheté quelque 20 millions de masques N95 de sa chaîne d’approvisionnement pour une utilisation par les travailleurs médicaux de première ligne. L’entreprise, avec l’aide de fournisseurs partenaires, fabrique également des écrans faciaux en plastique conçus en interne à un rythme supérieur à 1 million par semaine.