Comment Apple doit tout à son ordinateur Apple II de 1977

C’est l’Apple II qui a fait l’entreprise, l’a maintenue à flot et en a même fait un succès culte – mais c’est aussi l’Apple II que Steve Jobs a essayé si fort de tuer avec le Mac. C’est la petite machine qui pourrait, a fait, et pour ses fans, fait toujours.



L’ordinateur Apple II

L’iMac a sauvé Apple et l’iPod a déclenché l’incroyable succès de l’entreprise, mais c’est une autre machine entièrement à l’origine de son démarrage. L’Apple II a fait la société, l’a maintenue et a commencé la tendance d’Apple à gagner des fans autant que des clients.

Là où l’Apple I avait été le projet amateur de Steve Wozniak, l’Apple II était son projet amateur avec Steve Jobs le poussant. Apple II a été le premier produit de consommation de leur entreprise, comme dans un ordinateur conçu pour être utilisé dès la sortie de l’emballage, au lieu d’être assemblé par des fans de technologie.

À la base de cela, contrairement à l’Apple I, ce nouvel ordinateur est venu dans son propre boîtier. Woz était surtout soucieux de s’assurer que l’Apple II avait des emplacements d’extension, tandis que c’était Jobs qui insistait pour qu’elle soit dans un boîtier – à chaque fois.

Jobs avait essayé de vendre les cartes mères nues à Paul Terrell de The Byte Shop, mais Terrell n’achèterait que des unités complètes. Il était prêt à en acheter cinquante, alors il a obtenu ce qu’il voulait – et l’Apple II a obtenu un étui.

Cette machine est devenue dans ce cas ce qui était vraiment le premier ordinateur domestique américain tel que nous le connaissons.

Bien que nous nous souvenions de l’importance de l’Apple II pour l’entreprise, à cette distance, il est facile d’oublier à quel point il était révolutionnaire pour les utilisateurs, même si Woz voulait surtout impressionner le célèbre Homebrew Computer Club.

“Si vous pouvez l’emporter au club et montrer un circuit de 30 puces au lieu de 32, c’est un peu un plus”, a expliqué Woz dans un discours de 1984 au club informatique Denver Apple Pi. “L’ordinateur n’était pas conçu pour être un produit et n’était pas conçu pour être vendu presque autant qu’il était conçu pour impressionner.”

Apple a lancé l’Apple II le 17 avril 1977 et le mois suivant a vu un article technique de six pages hautement technique dans le magazine Byte avec Woz détaillant son design. C’était une autre époque – non seulement Byte incluait des diagrammes de bus système pour que vous puissiez vous y intéresser, mais elle imprimait également l’adresse postale d’Apple.

“Le dernier résultat de mes activités de conception est l’Apple II”, a-t-il écrit à partir du 20863 Stevens Creek Boulevard, Cupertino, CA 95014. “Pour moi, un ordinateur personnel doit être petit, fiable, pratique à utiliser et peu coûteux.”

L’Apple II était tout cela, et s’il l’a construite pour impressionner les amateurs, elle a rapidement attiré un cercle plus large de fans, en particulier parce que cette machine avait un nombre surprenant de premières.

“Ce fut le premier à inclure BASIC dans le ROM, le tout premier”, a poursuivi Woz dans son discours à Denver. “Le premier à avoir un boîtier en plastique. Le premier à être complètement assemblé, tout ce que vous avez à faire est de le brancher dans le mur. Le premier à avoir 48K de RAM intégré sur la carte mère. C’était du jamais vu. C’était le premier à avoir de la couleur, le premier à avoir du son … des graphismes … “

Dans une autre interview des années 1990 citée sur le site de fans apple2history.org, Woz a expliqué pourquoi sa machine avait fini par avoir toutes ces premières. Aucun d’eux n’était particulièrement prévu, dit-il, et beaucoup d’entre eux venaient de lui en ajoutant ce qu’il voulait, quand il le voulait.

“Beaucoup de fonctionnalités de l’Apple II sont entrées en jeu parce que j’avais conçu Breakout pour Atari”, a-t-il déclaré. “[That] était la raison pour laquelle la couleur a été ajoutée en premier – afin que les jeux puissent être programmés. Je me suis assis un soir et j’ai essayé de le mettre en BASIC … J’ai fait rebondir cette balle et j’ai dit: “Eh bien, elle a besoin de son” et j’ai dû ajouter un haut-parleur à l’Apple II. “

“De toute évidence, vous avez besoin de pagaies [for a game]», a-t-il poursuivi,« j’ai donc dû me gratter la tête et concevoir un circuit de pagaie à puce minimale simple, et mettre des pagaies. Donc, beaucoup de ces fonctionnalités qui ont vraiment fait la différence entre l’Apple II à son époque provenaient d’un jeu, et les fonctionnalités amusantes qui ont été intégrées ne faisaient qu’un seul projet pour animaux de compagnie, qui était de programmer une version BASIQUE de Breakout et de montrer au club. “

Si tout cela a rendu l’Apple II attrayant pour Woz, le club Homebrew et les consommateurs, c’est un logiciel pour gérer les chiffres qui l’a vraiment fait voler pour tout le monde. VisiCalc pour Apple II était le tout premier programme de tableur jamais créé, et cela a changé le monde.

Avant sa publication en 1979, le mot «tableur» désignait un grand document de grand livre sur lequel les entreprises comptaient. Après sa sortie en 1979, cela signifiait un logiciel et personne ne se souvient des registres physiques.

“Il y a eu deux vraies explosions qui ont propulsé le [technology] “, a déclaré Steve Jobs dans une interview pour le réseau japonais NHK en 1996.” Le premier .. était le tableur. Je me souviens quand Dan Bricklin, qui dirigeait l’entreprise qui a commercialisé la première feuille de calcul, est entré un jour dans mon bureau chez Apple et a sorti ce disque de la poche de son gilet, et a dit que j’avais ce nouveau programme incroyable, je l’appelle une calculatrice visuelle. Et c’est ce qui a vraiment motivé, propulsé l’Apple II au succès qu’elle avait obtenu. “

Avant de faire sonner l’Apple II comme une machine que vous voudriez acheter aujourd’hui, vous ne le feriez pas. Pour toutes ses premières, il avait un défaut majeur en ce qu’il ne supportait que les lettres majuscules. Si vous avez acheté une Apple II en 1977, vous ne pouviez la saisir qu’en majuscules. Ce n’est qu’en 1983 et sur l’Apple IIe qu’il a été livré avec la possibilité d’afficher également en minuscules.

C’était six ans après le lancement et s’il semble impossible maintenant que vous puissiez utiliser un ordinateur qui n’en avait pas, il était alors plus inhabituel que l’ordinateur soit toujours là. C’était l’époque d’un nombre incroyable d’ordinateurs incompatibles provenant d’un nombre étonnant d’entreprises différentes.



L-R: Steve Wozniak, Steve Jobs, puis PDG d’Apple, John Sculley lors de l’événement Apple II Forever

Et c’était aussi une époque où chacune de ces sociétés produirait de nouvelles machines incompatibles avec les anciennes. C’est peut-être là que Steve Wozniak et Steve Jobs ont vu les choses différemment. Woz voulait fabriquer un ordinateur qui durerait pour toujours et, à l’époque, Jobs s’attendait à le remplacer.

Même si l’Apple II et ses variantes ont à l’origine survécu à Jobs chez Apple, il a continué de croire que la technologie devrait être remplacée lors de la fondation de NeXT.

“Toutes les architectures informatiques ont une durée de vie d’environ dix ans”, a déclaré Jobs lors du lancement de NeXT Computer en 1988, “et cela signifie que si elles sont vraiment révolutionnaires lorsqu’elles sortent, elles n’exécutent pas les logiciels existants.”

Le Mac, par exemple, n’avait pas exécuté le logiciel Apple II. Jobs était tellement désintéressé par ce fait que lorsqu’il a fait une présentation lors du célèbre événement Apple II Forever plus tôt en 1984, il a choisi de passer la majeure partie de son temps à parler du Mac alors nouveau.

À ce moment-là, le Mac avait trois mois et, pour tous les emplois, le massage des chiffres échouait. Et aussi à ce moment-là, l’Apple II avait sept ans et avait tellement de succès qu’elle était toujours la principale source de revenus d’Apple.

Bien que cet événement Apple II Forever soit vraiment le lancement de l’Apple IIc, une version qui n’a pas réussi à égaler le succès de ses prédécesseurs. On peut dire que cet événement était également un présage de la pomme du futur, car il était à grande échelle, somptueux et coûteux. Il avait également sa propre chanson thème, dont vous ne pouvez qu’espérer que cela sonnait bien à l’époque. C’était les années 80, après tout.

Mais soudain, c’était les années 1990, et toujours l’Apple II se vendait. À ce stade, il avait subi de nombreuses variations, mais la dernière était l’Apple IIe. Elle a cessé sa production en novembre 1993.

L’Apple II, sous ses différentes formes, avait survécu pendant 16 ans. Il avait résisté à IBM en lançant le PC IBM, il avait facilement résisté à Apple en lançant le Lisa, et même alors le Macintosh. Et il avait, à peu près, survécu à l’Apple III, qui était autant un échec catastrophique que le II avait été un énorme succès.

Nous ne reconnaissons peut-être pas la société qu’Apple était en 1977 lors de la création de l’Apple II, car les racines de ses amateurs sont révolues depuis longtemps. Mais nous ne reconnaîtrions certainement pas l’Apple de 1993 lorsqu’elle a tué l’Apple II. À l’époque, Apple était sur une spirale descendante – et Steve Jobs ne reviendrait pas pour le sauver avant quatre ans.

