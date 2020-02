Comment Apple est affecté par le coronavirus jusqu’à présent

Le coronavirus continue de se propager à travers la Chine, laissant de nombreuses entreprises et usines fermées dans les zones touchées. Voici comment Apple et Foxconn ont été touchés jusqu’à présent.

Le nouveau coronavirus 2019

Le nombre de personnes infectées par le coronavirus a continué d’augmenter et a laissé de nombreux endroits en Chine fermés longtemps après les vacances du Nouvel An lunaire. AppleInsider avait précédemment détaillé les risques potentiels que nous commencions à voir se manifester. À l’époque, le plein impact du virus était à l’horizon, mais pas entièrement connu.

Alors que nous entrons dans le troisième mois de l’épidémie, nous semblons être juste en deçà du pic de sa propagation. L’OMS a confirmé au moins 45 171 cas avec plus de 1 115 décès, avec un récent ralentissement. Les magasins étaient stériles dans les locaux populaires en Chine, y compris les magasins Apple généralement emballés, en raison de la mise en quarantaine continue.

Les travailleurs sont revenus dans certaines entreprises en Chine. Nous verrons comment cela affecte les taux d’infection dans les semaines à venir.

Qu’est-ce que le coronavirus?

Le Novel Coronavirus 2019, appelé “2019-nCoV” en abrégé, est un type de coronavirus responsable de la détresse respiratoire des personnes infectées. Les symptômes ressemblent généralement à ceux de la grippe, avec de la fièvre, de la toux et un essoufflement. Les personnes infectées développent généralement une pneumonie.

Comme pour la plupart des maladies respiratoires, les enfants les plus à risque sont les enfants de moins de trois ans et les adultes de plus de 65 ans. La plupart des décès dans l’épidémie de 2019-nCoV sont ceux qui avaient déjà des conditions préexistantes qui auraient rendu la lutte contre le virus beaucoup plus difficile, y compris le diabète, l’hypertension artérielle et les maladies cardiaques.

Avec un bilan de plus de 1100 morts et environ 8200 personnes signalées dans un état critique, le coronavirus 2019 sera certainement dommageable, d’une manière ou d’une autre.

Infection à coronavirus vs nombre de morts jusqu’à présent; données fournies par l’OMS

Un coronavirus similaire appelé syndrome respiratoire aigu sévère, également appelé SRAS, a été signalé pour la première fois en Asie en 2003. L’épidémie est devenue mondiale et était principalement contenue en juillet de la même année. 8098 cas ont été signalés, avec 774 décès enregistrés à la suite de l’épidémie, qui a été rapidement transmise par la souche actuelle de coronavirus de 2019.

Il est prévu que les ventes de smartphones connaîtront jusqu’à 50% de baisse en Chine au cours de ce trimestre fiscal. Apple était une fraction de sa taille actuelle en 2003 et a pu gérer la réduction de la production lors de l’épidémie de SRAS.

Le 11 février, le chef de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré que le monde devait “se réveiller et considérer ce virus ennemi comme l’ennemi public numéro un”.

Comment le coronavirus a-t-il affecté Foxconn?

Dans un précédent rapport, Foxconn avait déclaré avoir pris des mesures pour réduire l’impact contre le coronavirus. Le 28 janvier, le constructeur s’attendait à respecter toutes ses obligations sans trop de problèmes. Ils ne révéleraient pas les détails de leurs plans, mais étaient convaincus que leurs mesures d’urgence seraient suffisantes pour éviter tout retard dans les expéditions.

La quarantaine et les fermetures obligatoires des usines par le gouvernement depuis le 28 janvier ont rendu les choses difficiles pour Foxconn, alors que l’épidémie se poursuivait. La société avait demandé aux autorités d’autoriser la réouverture de ses usines le 3 février, mais avait été bloquée par crainte de propager le virus.

Depuis le 10 février, l’usine de Zhenghzou n’a pu récupérer que 10% de la main-d’œuvre. Il est probable que d’autres reviendront bientôt à l’usine, car ils doivent d’abord revenir de leurs vacances prolongées.

Foxconn contre coronavirus; carte d’infection fournie par Wikipedia

Foxconn espère qu’au moins 50% des employés reviendront d’ici la fin février, ce qui est beaucoup plus tard que prévu. Le président de la société, Liu Young-Way, vise à remettre en ligne 80% de la production de Foxonn en Chine courant mars.

Comment le coronavirus a-t-il déjà affecté Apple?

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a expliqué, en réponse à une requête de CNBC, qu’ils cherchaient déjà des moyens de contourner le coronavirus. Des sources alternatives de pièces avaient déjà été exploitées pour combler les lacunes des fabricants chinois.

Apple a fourni une orientation très variable pour les résultats du deuxième trimestre fiscal. Apple prévoit entre 63 et 67 milliards de dollars pour tenir compte de l’incertitude entourant l’épidémie, ce qui est beaucoup plus large que la fourchette habituelle de l’entreprise au cours de ce trimestre. Tim Cook était convaincu que si un impact était perçu sur le résultat net, que les indications l’avaient largement couvert.

Les AirPod restent en rupture de stock, même s’ils sont construits le plus rapidement possible. Apple a passé une énorme commande de 45 millions d’Airpod supplémentaires pour essayer de couvrir tout manque de fabrication à l’avenir.

Apple a également commencé à fabriquer “l’iPhone 12” à Shenzhen, du moins selon Ming Chi Kuo, et cette usine est restée à un certain niveau depuis le début de l’épidémie. Même avec Foxconn qui peine à trouver sa place, Apple a des sources alternatives, bien qu’avec des capacités de production plus petites, à Taïwan et en Inde.

Un autre fabricant critique, Pegatron, a rencontré des problèmes avec ses installations. Les rapports de la chaîne d’approvisionnement suggèrent que l’usine de Pegatron à Shanghai est redevenue presque opérationnelle, environ 90% des employés sont revenus, mais pourrait voir une baisse des effectifs d’ici le 1er mars pour atteindre 60% des employés requis. L’usine de Kunshan devait commencer la production de “l’iPhone SE 2” le 10 février, mais a été retardée car le taux de retour de la main-d’œuvre est d’environ 40% à 60%.

Apple vs coronavirus; carte d’infection fournie par Wikipedia

Alors que l’épidémie continue de se propager à l’échelle mondiale, de nombreux fabricants recherchent des options alternatives pour l’approvisionnement de leurs produits. Cela peut créer une disponibilité des pièces encore plus limitée, limitant ainsi les expéditions. Par exemple, d’autres fabricants de téléphones ont probablement besoin de modems et de pièces similaires à l’iPhone et seront en concurrence pour une assistance continue avec la main-d’œuvre réduite.

Au 11 février, les bureaux d’Apple et 42 points de vente restent fermés en Chine. Il était prévu que ces emplacements fermés rouvriraient le 10 février, mais ont depuis été repoussés à une date ultérieure non divulguée.

La chaîne d’approvisionnement d’Apple peut durer

Alors que la Chine est responsable d’une grande partie de la fabrication et de l’expédition des produits Apple, les pièces proviennent du monde entier. Seuls les fournisseurs de pièces de la région prévoient un impact, comme TSMC. Même ainsi, ces fabricants de pièces basés en Chine ne prédisent qu’une baisse globale de 5 à 10% de la demande de chipsets. Cette petite baisse peut facilement être couverte par des fabricants non chinois dans la gamme diversifiée de fournisseurs de pièces d’Apple.

La chaîne d’approvisionnement diversifiée d’Apple l’aidera à lutter contre les contraintes liées aux coronavirus

Les inquiétudes concernant la dépendance d’Apple à l’égard de la Chine continuent de croître, pour des problèmes économiques, politiques et désormais liés à une pandémie. Tim Cook a fait beaucoup de travail pendant son mandat en tant que PDG pour renforcer les chaînes d’approvisionnement d’Apple et garantir que la redondance et l’évolutivité restent intactes.

Des événements comme l’épidémie de coronavirus ne font que mettre ces précautions en pratique. Les résultats du deuxième trimestre et la progression de l’épidémie nous diront à quel point les dégâts ont été causés, et prouveront peut-être qu’Apple ne dépend pas tellement de la Chine qu’elle est paralysée par de tels événements.

Impact sur l’industrie

La propagation du coronavirus est restée principalement contenue en Chine, mais avec les événements mondiaux et les voyages qui se poursuivent malgré l’épidémie, les craintes d’une pandémie mondiale se sont intensifiées. Le Mobile World Congress de Barcelone, en Espagne, a déjà vu de nombreux grands fabricants se retirer de l’événement, notamment Amazon, Sony et Samsung. En supposant que l’événement se produise, des vérifications de la température à la porte et d’autres précautions seront prises pour tenter de freiner toute nouvelle propagation du virus, mais il n’est pas encore clair s’il se produira.

D’autres fabricants tels que Huawei souhaitaient mettre bientôt leurs nouveaux combinés 5G sur le marché, citant que le lancement de l’iPhone cet automne aurait probablement la 5G. En poussant le lancement de ces produits, ces concurrents perdent le temps critique disponible pour pénétrer les marchés avant la propre poussée d’Apple dans la 5G.

En regardant en dehors de l’industrie des smartphones, nous pouvons voir que la majeure partie de la Chine est au point mort. La fabrication de Ford et Tesla s’est arrêtée. Les marchés et les rues animés sont presque vides alors que les gens restent chez eux. Une chose à considérer également, même si le virus n’affecte pas une zone ou une ville spécifique, la plupart des écoles restent fermées jusqu’au début du mois de mars, ce qui rend difficile le départ des travailleurs.

Ce n’est que le début de ce qui pourrait durer des mois. Les grandes entreprises comme Apple semblent avoir des éventualités, mais celles-ci ne peuvent aider que si longtemps. À moins que la Chine ne puisse bientôt dépasser le coronavirus, nous pourrions voir de grandes pertes financières dans plusieurs secteurs. Le plein impact économique du coronavirus reste à voir, mais il aura une portée considérable.