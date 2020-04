Comment Apple est passé du buste à cinq millions d’iMac colorés vendus

C’est la machine qui a sauvé Apple, mais aujourd’hui, comme l’iMac n’est qu’une partie d’une gamme de produits extrêmement réussie, il est facile d’oublier à quel point il était crucial. Mais le 19 avril 2001, Apple nous a rappelé qu’elle avait vendu son cinq millionième iMac.



La fin de l’ordinateur beige.

L’Apple II était l’ordinateur le plus important jamais conçu par Apple. Le Mac a été le plus révolutionnaire du monde. Mais c’est l’iMac qui était le meilleur. Cette machine a pris l’innovation qu’Apple avait faite auparavant, elle a pris l’éthique de l’entreprise de conception solide et un outil complet semblable à un appareil, et elle a crié à ce sujet.

Là où le Mac avait littéralement dit «bonjour», l’iMac a dit au figuré «regarde-moi». Et les gens ont écouté. L’iMac a été annoncé par Steve Jobs le 6 mai 1998, mais il n’a été mis en vente aux États-Unis que le 15 août de la même année. Deux semaines plus tard, il est sorti en Europe et au Japon.

Deux ans, huit mois et quatre jours plus tard, le 19 avril 2001, Apple a annoncé avoir expédié son cinq millionième iMac. Cela fait environ 5 112 iMac vendus chaque jour. C’est un iMac toutes les 1,183 secondes.

Pas étonnant que cela ait sauvé l’entreprise.

Mais avant même que quiconque puisse acheter un iMac, il y avait des signes que la demande serait élevée. Dans une rare interview de 1998 sur Fox Business, diffusée la veille de la mise en vente de l’iMac, on a demandé à Steve Jobs si Apple avait suffisamment d’iMac pour répondre à cette demande.

“Ouais, je ne sais pas”, a déclaré Jobs. “Je veux dire, nous en fabriquons beaucoup, mais nous allons découvrir … quelle est la demande réelle et qu’elle pourrait dépasser … beaucoup.”

Origines de l’iMac

La partie de la présentation de Steve Jobs de mai 1998 où il révèle l’iMac est bien connue, mais si vous regardez le spectacle plus complet, vous voyez plus de contexte. Il défend la machine comme il le fait toujours, et il fait en quelque sorte sembler à la fois magique et inévitable, que seule Apple aurait pu faire cela, mais tous les ordinateurs devraient toujours être comme ça.

Cependant, ce spiel vient après qu’il ait pris un certain temps pour aborder l’état d’Apple dans son ensemble. Il saute quelques détails, il ne mentionne rien de son remplacement de Gil Amelio ou d’Apple ayant acheté NeXT, mais il s’efforce de montrer qu’Apple est à nouveau fort.

“Cela fait dix mois que la nouvelle équipe de direction a pris le relais chez Apple”, a-t-il déclaré. “Les gens ont travaillé très dur. Vous pouvez voir beaucoup de voitures dans le parking certains soirs et les week-ends. Et en raison de leur travail acharné, je suis vraiment heureux de vous annoncer aujourd’hui qu’Apple est de retour sur la bonne voie.”

Il promet ensuite qu’il annoncera de nouveaux produits formidables, et il taquine qu’il va révéler toute la stratégie produit d’Apple. Mais d’abord, il passe un peu plus de quatre minutes à montrer des diapositives sur les finances d’Apple.

Ce n’est pas le segment le plus excitant et les chiffres sont dérisoires par rapport à aujourd’hui, mais comme il le faisait si souvent, il préparait vraiment le terrain.

Avec ce détail, il travaillait à mettre une ligne sous toutes les années où Apple était à un pouce de la fermeture des affaires. Il voulait en séparer la nouvelle Apple afin de la séparer du problème concomitant que personne n’achète à une entreprise sur le point de mourir.

Ce discours, suivi du dévoilement de l’iMac lui-même, a été remarquable. Personne n’a déconseillé d’acheter l’iMac, car Apple pourrait fermer. Au lieu de cela, tout le monde a parlé du renouveau d’Apple et de cette grande machine

Super accueil

“Ces mots sont créés sur l’ordinateur personnel le plus cool que j’aie jamais utilisé”, a écrit Wall Mossberg dans le Wall Street Journal. “C’est … le modèle Macintosh le plus audacieux qu’Apple a déployé depuis les années 80.”

Apple n’aurait pas pu récupérer si l’iMac n’avait pas livré tout ce qu’il avait fait, mais la présentation financière relativement ennuyeuse de Jobs était également la clé de toute la fête.

Un millionième iMac

Il est intéressant de voir que Jobs sur scène est, pour lui, brièvement un peu terne, et que les émissions de nouvelles sont suffisamment chancelantes pour dire que les ventes pourraient dépasser les “lots”. Mais si sa récompense pour ce travail a été le succès de l’iMac, il semble que ce succès a également enflammé son côté plus showman.



L’iMac Bondi Blue

Environ un an après ce lancement, Apple avait l’air d’être sur la bonne voie pour vendre son millionième iMac. Les emplois voulaient devenir gros.

Selon Ken Segall, directeur de l’agence de publicité crédité du nom «iMac», Steve Jobs voulait canaliser Willy Wonka.

“Steve voulait mettre un certificat en or … dans la boîte d’un iMac et faire connaître ce visage”, a écrit Segall dans son livre, Insanely Simple. “Celui qui a ouvert la boîte chanceuse d’iMac se verrait rembourser le prix d’achat et serait transporté par avion à Cupertino, où il (et, vraisemblablement, la famille qui l’accompagne) serait emmené faire une visite du campus Apple.”

Jobs avait une équipe qui concevait un prototype de certificat d’or – uniquement des certificats de prototypes Apple – mais il voulait également être celui qui rencontrait le gagnant. Sauf qu’il voulait être habillé en Willy Wonka. “Oui”, écrit Segall, “avec chapeau haut de forme et queues.”

Segall n’était pas aussi intéressé par l’idée que Jobs, et dit qu’elle est morte. “Heureusement, les problèmes juridiques étaient restrictifs”, explique-t-il. “D’une part, la réglementation californienne exigeait que cela soit classé comme un tirage au sort.”

Cela signifierait qu’il devait être possible de gagner cet iMac et le voyage à Cupertino sans faire d’achat. Ainsi, le gagnant pourrait bien être une personne aléatoire qui n’avait aucun intérêt pour Apple et n’irait pas tous fanboy ou fille pour les caméras.

Apple n’a pas du tout marqué la millionième vente d’iMac. Ni les deux millionièmes, trois ou quatre. Mais à la date du cinq millionième, il a publié un communiqué de presse relativement modeste.

Cinq millions vendus

“En termes simples, l’iMac a redéfini les ordinateurs grand public et éducatifs, inaugurant plusieurs premières dans l’industrie, notamment USB, FireWire, films de bureau, réseaux sans fil, fonctionnement silencieux sans ventilateur et conception de classe mondiale”, a déclaré Jobs dans le communiqué.

Le reste de la version expliquait comment “l’iMac offre une excellente conception tout-en-un, amusante et facile à utiliser”, tandis que sa “configuration facile” signifie qu’Apple “propose des solutions passionnantes”.

Il n’y a aucun commentaire de Jony Ive, qui a conçu l’iMac, et intentionnellement aucune mention de la façon dont c’est l’ordinateur qui a sauvé Apple. Apple n’avait pas besoin d’être sauvé, merci beaucoup, et cette partie de son histoire était en train d’être effacée.

“Je suis impatient d’expédier notre dix millionième iMac dans quelques années”, a conclu Jobs dans le communiqué.

Que s’est-il passé ensuite

Il ne fait aucun doute qu’Apple a dépassé les dix millions de ventes d’iMac, mais non seulement Apple a cessé de publier des communiqués de presse sur ses chiffres de vente, mais il a régulièrement cessé de communiquer des chiffres détaillés. Nous savons qu’à la fin de 2004, ils avaient vendu 8,7 millions d’iMac.

Si nous supposons que ce chiffre est jusqu’au 31 décembre 2004, cela fait six ans, quatre mois et 16 jours depuis la mise en vente de l’iMac. Cela équivaut à une moyenne de 2 330 iMacs par jour, soit environ toutes les 3,9 secondes.

C’est évidemment tout à fait une baisse par rapport à la vitesse des cinq premiers millions d’iMacs, mais c’est toujours phénoménal – et en 2004, Apple était profondément dans sa phase iPod. L’iMac était beaucoup moins crucial qu’il ne l’avait été, même s’il rapportait toujours beaucoup d’argent.

Après 2004, Apple a cessé de déclarer les ventes d’iMac en soi, mais il a continué à détailler les ventes de Mac de bureau, dont l’iMac était probablement la majorité. Il y avait le Mac mini après 2005, il y avait régulièrement des PowerMac tout au long de cette période, mais il est raisonnable de deviner que le large attrait de l’iMac en faisait le Mac de bureau le plus performant à ce moment.



Quelle différence de temps fait. Steve Jobs (encadré) avec l’iMac d’origine, comme indiqué sur un iMac Pro 2017.

Aujourd’hui, l’iMac fonctionne toujours bien. Pourtant, si Apple devait publier des chiffres, l’iMac serait petit à côté du MacBook Air et MacBook Pro, et incroyablement petit à côté de l’iPhone. Mais c’est plus un signe de ces autres appareils et de leur succès extraordinaire et inimaginable.

Aucun de ce qu’ils auraient eu sans l’iMac.

