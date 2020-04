Comment arrêter Siri, les alarmes et les notifications lorsque vous travaillez à domicile

Non seulement tous vos appareils de travail émettent des bips, mais aussi ceux de tous les membres de votre foyer. Pour leur raison, pour la vôtre et pour ne pas avoir été expulsé pour s’isoler ailleurs, voici comment calmer vos appareils Apple.

C’est comme si, de toutes les manières possibles, votre iPhone pouvait faire du bruit, il existe une méthode pour l’éteindre temporairement, même Siri.

Vous n’avez jamais réalisé que le travail était si bruyant. Des conversations que vous aviez auparavant entre votre cabine et la suivante, à la radio jouée par votre bureau et à la cacophonie incessante des bips électroniques, vous avez depuis longtemps cessé de les remarquer.

Et puis vous avez dû travailler à la maison et tout à coup vous manquez tout, mais votre partenaire, vos enfants et vos animaux domestiques ne veulent pas que vous recréiez tout cela dans votre cuisine.

Pas quand ils sont à l’autre bout de la table pour faire leur travail à domicile aussi.

Il n’y a rien que vous puissiez faire à propos des conversations, sauf essayez de planifier vos conversations vidéo afin qu’elles n’entrent pas en conflit avec celles des autres. Mais vous pouvez couper presque tous vos bruits de travail réguliers au-delà du son de votre frappe.

Si vous avez déjà chuchoté «Hey, Siri» dans votre Apple Watch, et que vous avez répondu en retour, alors c’est pour vous. Si vous avez fini par travailler tard dans la nuit et que vous avez juste besoin d’un peu de temps pour vous détendre en regardant l’Apple TV, mais que tout le monde dort, vous en avez également besoin.

Et, si vous êtes sur le point d’apparaître à distance sur un programme d’actualités, résolvez le problème avec ces conseils. Votre application Mail vous indiquant que vous avez un nouveau message pendant que vous êtes en direct TV incitera des milliers de gens à se demander ce qu’ils viennent d’obtenir, inutilement.

Comment arrêter de cliquer sur le clavier

Par défaut, l’iPhone émet un clic lorsque vous tapez. Vous avez peut-être éteint cela à l’instant où vous avez obtenu votre premier iPhone, mais vous n’y avez peut-être tout simplement jamais pensé.

Si vous faites partie de ceux qui aiment ce son, attendez-vous à nous trouver du côté de votre partenaire lors du divorce.

Aller à Paramètres sur votre appareil iOS

Choisir Son et haptique

Faites défiler jusqu’à Clics sur le clavier

Désactivez la bascule

Pendant que vous y êtes, vous pouvez également désactiver Lock Sound. Et si seulement pour la soirée, vous pouviez prendre le volume du Sonnerie et alertes jusqu’à zéro.

Quel coronavirus? Veuillez simplement désactiver les clics du clavier pour toujours.

Si vous faites cela, cependant, vous allez oublier que vous l’avez fait, et demain vous vous demanderez pourquoi personne ne vous appelle.

Comment utiliser Ne pas déranger

Pour tout ce qui est temporaire, comme vous donner, ainsi qu’à la famille, un répit à vos bruits Ne pas déranger.

Glissez vers le bas pour faire apparaître Centre de contrôle

Maintenez la touche Ne pas déranger icône de la lune

Dans le menu qui apparaît, choisissez Pour 1 heure

Il existe d’autres options dans Ne pas déranger, mais elles peuvent ne pas être aussi pertinentes lorsque vous travaillez à la maison. Par exemple, vous pouvez choisir Jusqu’à ce que je quitte cet endroit, mais malheureusement ça ne va pas durer longtemps.

Comment rendre Siri plus silencieux

Si vous avez l’habitude d’appeler “Hey, Siri” à l’air vide, vous allez devoir arrêter cela. Et si Siri crie généralement au hasard depuis votre iPhone, Apple Watch ou HomePod, elle devra également apprendre à être plus prévenante.

Vous pouvez notamment changer vos habitudes et au lieu de parler, tapez Siri à la place. Une fois qu’il est configuré, vous pouvez appuyer et maintenir le bouton veille / réveil de votre iPhone pour activer Siri, puis utiliser le clavier pour taper ce que vous voulez.

C’est rapide et efficace – et inutile car Siri vous criera dessus pour dire que c’est fait tout ce que vous avez demandé. Pour activer Type sur Siri et le faire taper à nouveau, vous devez ajuster deux paramètres.

Sur votre iPhone, accédez à Paramètres

Choisir Accessibilité

Faites défiler jusqu’à Siri

Allumer Saisissez Siri

Changement Commentaires vocaux à Mains libres uniquement

Maintenant, Siri vous affichera ses réponses à l’écran et ne les vocalisera pas. Vous pourriez, cependant, rendre Siri un peu plus silencieux. Vous devrez le faire séparément sur chaque appareil que vous avez, y compris le Mac, et légèrement différemment sur certains d’entre eux également.

Configurer Type sur Siri et récupérer son type, aussi Demander à Siri quelque chose sur votre Mac ou iPhone

Pendant qu’elle répond, appuyez sur le bouton de réduction du volume sur le côté de votre iPhone

Ou faites glisser le curseur sur votre Mac

Pour l’Apple Watch, qui nous semble toujours être la plus forte que Siri puisse obtenir, vous devez modifier les paramètres. Appuyez sur le Paramètres icône votre montre.

Robinet Général

Robinet Siri

Faites défiler vers le bas pour Volume vocal – haut-parleur

Appuyez sur le curseur de volume pour le sélectionner

Modifier le volume en tournant la couronne numérique

Si vous avez un HomePod, vous pouvez appeler quelque chose comme “Hé, Siri, baissez le volume à 10%.” Ou vous pouvez appuyer sur les boutons plus et moins sur le haut du haut-parleur pour faire la même chose.

Lorsque vous travaillez, ce HomePod peut être une aubaine énorme. Il joue non seulement de la musique pour que vous ne soyez pas distrait, il le fait aussi fort et publiquement pour que les gens sachent que vous êtes grincheux. Lorsque vous avez besoin de cette distraction musicale mais que votre partenaire est en conférence téléphonique ou que vos enfants voient s’ils peuvent égaler une course NASCAR pour le volume, utilisez des AirPods ou des AirPods Pro.

Soit c’est bien, mais les AirPods Pro ont une suppression de bruit, et c’est comme de l’air frais pour vos oreilles. Mettez les AirPods Pro dans vos oreilles et appuyez sur la tige, le capteur de force à leur base. Vous entendrez un carillon qui passera entre Désactivé, Transparence et celui que vous souhaitez, Active Noise Cancellation.

Comment se détendre après le travail

Nous sommes tous censés avoir beaucoup de temps libre, mais si vous avez la chance de continuer à travailler, alors vous pourriez bien travailler plus que jamais. Il n’est pas rare de devoir travailler tard dans la soirée, et si vous le faites, il est rare que vous puissiez simplement vous coucher.

Vous avez besoin de temps pour vous détendre comme tout le monde, mais s’il vous arrive de vous détendre uniquement tard le soir ou lorsque votre bébé dort, vous pourriez être un peu limité. Essayez de lire un livre, en fait. Que ce soit sur votre iPad ou en livre de poche, un livre fera bien l’affaire.

Cependant, vous avez une Apple TV et d’innombrables choses que vous pourriez regarder à travers si cela ne dérangeait pas le reste de la maison. Nous ne pouvons pas vous aider si votre place est suffisamment petite pour que l’écran de télévision allumé fasse des cauchemars, mais vous pouvez faire quelque chose pour le son.

Pour passer plus rapidement à l’écoute des AirPods, maintenez enfoncé le bouton principal de la télécommande Apple TV pour appeler ce panneau

Associez vos AirPods ou AirPods Pro à votre Apple TV. Si cet Apple TV est connecté au même identifiant Apple que votre iPhone, il devrait reconnaître immédiatement vos AirPod. Devrait. En pratique, vous devrez peut-être les coupler la première fois que vous voudrez l’essayer.

Restez près de votre Apple TV

Sur votre Apple TV, ouvrez Paramètres

Choisir Télécommandes et appareils

Aller à Bluetooth

Sélectionnez vos AirPods ou AirPods Pro dans la liste des appareils

Pour toujours après, vous pouvez suivre le même processus à chaque fois que vous souhaitez écouter l’Apple TV via vos AirPods ou AirPods Pro, mais il existe un moyen plus rapide. Assurez-vous que vous êtes au niveau supérieur de l’Apple TV, de sorte que vous ne soyez dans aucune de ses applications, puis appuyez et maintenez le bouton Accueil de votre télécommande Siri.

Après un moment, un panneau de contrôle apparaît, chevauchant le côté droit de l’écran de l’Apple TV. Faites défiler vers le bas jusqu’à l’icône de type AirPlay, puis cliquez ici. Cela vous montre une liste des appareils audio que cette Apple TV peut atteindre, et elle comprendra vos AirPods.

Sélectionnez-les, attendez quelques secondes, puis vous êtes absent. Appuyez à nouveau sur le bouton Accueil pour quitter cette section des paramètres audio et continuer à regarder l’Apple TV.

Cela fonctionne et fonctionne parfaitement. Là où nous avons constaté que ça ne va pas, c’est quand vous voulez faire le contraire, quand vous voulez arrêter d’écouter votre Apple TV sur vos AirPods. Même si vous appuyez sur le centre de contrôle de votre iPhone pour que les AirPod soient lus à partir de votre appareil iOS, votre Apple TV n’en a rien.

La prochaine fois que vous sortez les AirPod de leur étui de chargement, c’est comme si l’Apple TV disait qu’ils étaient à moi. Il achemine immédiatement l’audio vers vos AirPods, et plus rapidement que lorsque vous le souhaitez intentionnellement. La solution est de revenir à travers ce panneau de configuration audio et de choisir votre téléviseur ou votre box Apple TV à la place des AirPod.

Ou tout simplement, vous savez, remettez-les dans l’étui et laissez-le jusqu’au matin. Parfois, la meilleure chose que vous puissiez faire avec cet équipement est de tout éteindre. Demain est un autre jour, après tout.

