Comment bloquer un numéro sur iPhone: bloquer, débloquer ou couper les appels

Le spam et les appels indésirables qui ennuient l’utilisateur augmentent de jour en jour. Pour garder ces appelants à distance, apple permet à l’utilisateur de bloquer certains numéros pour les empêcher d’appeler ou d’envoyer des SMS. En utilisant cette fonctionnalité, il est possible de bloquer quelqu’un personnellement que vous souhaitez et de l’empêcher de vous contacter.

Comment bloquer un seul numéro sur les iPhones?

Pour bloquer un ou plusieurs contacts ou numéros, vous devez

ajoutez-les à la liste de blocage sur votre iPhone. Il existe deux types de blocage pour

remplir les deux situations respectives. La première consiste à bloquer un numéro qui est déjà en

contact et un autre consiste à bloquer un numéro qui n’est pas dans le contact, probablement un

numéro sur la liste des appels récents (cela permet de restreindre facilement un numéro sans

en les ajoutant aux contacts).

Allez au Téléphone app et appuyez sur Récent (Si vous le souhaitez

pour bloquer un appelant récent) ou Contacts (si vous souhaitez bloquer un seul

contact) Appuyez sur je bouton près du numéro que vous souhaitez bloquerEn bas, vous trouverez Bloquer cet appelant Appuyez dessus et vous serez invité à confirmer

bloquer le nombreTap Bloquer

Contact pour ajouter l’appelant à la liste de blocage

Comment bloquer les nombres multiples sur les iPhones?

En utilisant cette méthode, plusieurs contacts peuvent être bloqués dans un

seule tentative. Cela aide à ajouter un groupe de numéros à la liste de blocage.

Aller à Réglages et appuyez sur TéléphoneTrouvez et appuyez sur Blocage et identification des appels (Contacts bloqués sur les nouveaux appareils iOS) Appuyez sur Bloquer

Contacts et tous les contacts enregistrés sur votre iPhone seront affichés. Contacts vous voulez bloquer et toucher Terminé

Les contacts sélectionnés seront ajoutés à la liste de blocage.

Comment débloquer un

numéro sur iPhone?

Si vous avez accidentellement bloqué quelqu’un ou si vous ne souhaitez plus qu’un contact soit bloqué, vous devez le supprimer de la liste de blocage. La suppression du numéro annulera l’impact provoqué par le blocage.

Le processus est le même que restreindre le contact mais avec

quelques changements mineurs aux étapes finales. Pour débloquer un contact ou un numéro, suivez

les étapes ci-dessous

Pour débloquer un groupe de contacts,

Aller à Paramètres -> Téléphone -> Blocage et identification des appels (Contacts bloqués sur les appareils iOS plus récents) Tous les contacts bloqués seront affichés. Pour les supprimer de la liste, appuyez sur le Éditer dans le coin supérieur droit et appuyez sur rouge icône près des contacts que vous souhaitez débloquer. Terminé et le contact sera débloqué

Pour débloquer un seul contact,

Allez au Téléphone l’application et recherchez le contact que vous souhaitez débloquer (soit en recherchant dans le champ de recherche de la section contacts ou en recherchant dans les journaux d’appels récents si le contact bloqué est toujours disponible). je bouton près du numéro que vous souhaitez débloquer Débloquer cet appelant en bas et le numéro sera supprimé de la liste de blocage.

Si vous trouvez Bloquer cet appelant au lieu de Débloquer

cet appelant, alors le numéro est déjà débloqué ou il n’a jamais vraiment bloqué.

Que se passe-t-il lorsque vous

bloquer un numéro?

Le blocage d’un numéro sur iPhone ne les empêche pas de contacter l’utilisateur à l’aide d’applications tierces telles que WhatsApp ou Facebook. Mais cela met une barrière, bloquant toutes les communications des méthodes principales et par défaut de l’iPhone.

La personne bloquée ne peut pas vous joindre par iMessage, appels téléphoniques,

et Facetime. Si la personne bloquée essaie de vous appeler, cela

être automatiquement envoyé à la messagerie vocale. Cependant, il n’apparaîtra pas dans le

message, mais peut être consulté en faisant défiler vers le bas et en appuyant sur Messages bloqués.

Tandis que cela envoie l’appel à la messagerie vocale, l’utilisateur bloqué sera informé (notifié dans le sens, l’utilisateur entendra une sonnerie inhabituelle pendant que l’appel est bieng envoyé à la messagerie vocale) que l’appel est envoyé à la messagerie vocale. C’est probablement la seule façon pour la personne bloquée de savoir qu’elle a été bloquée. Si la personne bloquée vous Facetime, l’appel sonnera simplement pour toujours mais rien ne se passe du côté de la réception.

Comment faire taire

appels inconnus sur iPhone?

Les appels inconnus sont les appels reçus du

personne qui n’est pas dans le contact. Faire taire les appelants inconnus les mettra

le silence et l’utilisateur ne les entendra pas sonner. Cela les déplacera également vers

la messagerie vocale et l’utilisateur peuvent savoir qu’ils ont reçu un appel d’un inconnu

numéroter soit en affichant les derniers taps (car il y est toujours répertorié) soit en consultant

la boîte de réception de la messagerie vocale (s’ils ont envoyé une messagerie vocale).

Aller à les paramètres app et appuyez sur TéléphoneRecherchez et appuyez sur le commutateur à bascule sur On dans le Appelants inconnus silencieux section

Désormais, tous les appels de peuples inconnus seront réduits au silence.