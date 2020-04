Comment changer votre objectif de calories sur Apple Watch

Conseils

Par William Gallagher

Mercredi 8 avril 2020, 05 h 03 HE (08 h 03 HE)

La clé pour ajuster le suivi de la santé de votre Apple Watch en fonction de vos besoins est d’apprendre à définir son objectif de déplacement en fonction de vos besoins.

Vous pouvez définir votre propre objectif de comptage des calories directement sur Apple Watch

Dans un sens, il y a très peu de choses que vous pouvez modifier à partir du suivi d’activité et de santé d’une Apple Watch, car vous ne pouvez vraiment définir l’objectif de déplacement. Cependant, en utilisant correctement cette option, le compteur de calories vous conviendra mieux.

En effet, l’objectif de déplacement compte les calories actives que vous brûlez et vous les brûlez en vous tenant debout ou en faisant de l’exercice. Ainsi, en spécifiant le bon objectif de déplacement pour vous, vous modifiez également votre nombre de calories recommandé.

Comment changer l’objectif de déplacement sur l’Apple Watch

Il s’agit d’un paramètre qui ne peut pas être effectué sur votre iPhone, même dans les applications Activity ou Apple Watch. Donc, sur votre Apple Watch, trouvez d’abord l’application Activité.

L-R: Ouvrez l’activité sur Apple Watch, appuyez sur les anneaux, choisissez Modifier l’objectif de déplacement. Activité

Faites glisser votre doigt vers le haut ou vers l’autre pour faire apparaître les anneaux, si nécessaire

Appuyez de force sur les anneaux

Robinet Modifier l’objectif de déplacement

Appuyez sur les icônes plus ou moins pour augmenter ou diminuer l’objectif de calories

presse Mise à jour

Vous ne pouvez pas saisir ou dicter un nombre pour le nouvel objectif de déplacement, mais vous pouvez faire pivoter la couronne numérique. La montre vous montre généralement un grand nombre à trois chiffres pour votre nombre de calories, mais si vous appuyez suffisamment sur plus, ou tournez suffisamment la couronne, elle changera en un nombre à quatre chiffres.

Comment connaître le bon objectif calorique pour vous

Il n’y a rien dans l’application de surveillance ou d’activité Apple Watch qui vous indique spécifiquement quel est le meilleur objectif de comptage des calories pour vous – sauf qu’Apple a déjà choisi ce qui est probablement l’optimum. Il le fait en se basant initialement sur les informations que vous fournissez sur votre âge, par exemple, mais il change ensuite avec le temps.

Si vous utilisez la montre depuis plus de 180 jours, vous pouvez voir un graphique des tendances d’activité qui vous aidera. Sur votre iPhone cette fois.

Lancez l’application Activity

Appuyez sur Les tendances

presse D’accord sur l’écran d’information qui apparaît

Faites défiler jusqu’à Vaut le coup d’oeil section

Comment trouver le meilleur objectif de comptage de calories pour vous. L-R: ouvrez Activity sur iPhone, appuyez sur Tendances, lisez les recommandations

Votre kilométrage variera, car votre kilométrage varie, mais vous verrez deux sections ici. On s’appelle Le maintenir, ce qui est fondamentalement ce que vous faites correctement. L’autre est Vaut le coup d’oeil, où vous pourriez ou devriez vous améliorer.

Si l’objectif Move est dans la section Keep it Going, alors respectez le nombre que vous avez déjà défini. Si c’est sous Worth a Look à la place, lisez les détails pour découvrir une augmentation recommandée.

