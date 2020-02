Comment connecter des AirPods à MacBook Pro

Apple semble s’attendre à ce que vous utilisiez des AirPods et des AirPods Pro avec votre iPhone, mais vous pouvez les connecter à votre MacBook Pro à la place – et Apple vous aide.

Faites des AirPods le seul casque dont vous ayez jamais besoin, en les associant à votre MacBook Pro ainsi qu’à votre iPhone

Il est vrai que se promener avec des AirPod connectés à votre iPhone 11 Pro est génial. Vous obtenez une musique formidable et vous pouvez utiliser Siri pour faire un petit travail comme ajouter des tâches à votre liste de rappels. Mais si peu d’entre nous se promènent avec un MacBook Pro 16 pouces, beaucoup d’entre nous les emmènent partout et leur connecter des AirPods serait une aubaine.

Dans l’état actuel des choses, Apple facilite la connexion à votre iPhone, mais il vous aide à passer ensuite à d’autres appareils, y compris votre MacBook Pro.

Avant toute chose, connectez vos AirPod à votre iPhone. Si vous faites cela, vous les connectez vraiment à votre identifiant Apple et cela accélère tout.

Si les AirPod sont neufs, voici comment les coupler à votre iPhone.

Déverrouillez votre iPhone

Tenez l’étui AirPods à côté du téléphone

Ouvrez le couvercle du boîtier des AirPods

Attendez que l’iPhone les reconnaisse

Suivez les brèves instructions à l’écran pour coupler les AirPods

La différence si vous avez déjà utilisé les AirPod avec un autre appareil est que l’iPhone ne les remarquera pas automatiquement. Pour le rendre, vous devez réinitialiser le boîtier des AirPods.

Dans chaque édition des AirPods ou AirPods Pro, ce bouton de réinitialisation est petit, rond et blanc.

Mettez les AirPod dans le boîtier, puis fermez le couvercle. Attendez une demi-minute, puis ouvrez le couvercle et, avec les AirPod toujours à l’intérieur, appuyez et maintenez le bouton de réinitialisation. Assurez-vous que vous tenez le boîtier afin que vous puissiez voir le voyant de charge qui se trouve à l’avant.

Après un moment, la lumière commence à clignoter en orange. Dès qu’il le fait, tenez les AirPods et leur étui à côté de votre iPhone.

Se tourner vers votre MacBook Pro

Si votre MacBook Pro est connecté au même identifiant Apple que votre iPhone, les AirPod s’afficheront dans le menu des haut-parleurs. Dans un monde idéal, vous pouvez simplement cliquer sur l’icône du haut-parleur dans la barre de menu de votre MacBook Pro et choisir les AirPod dans la liste des appareils affichés.

C’est la situation idéale et la plupart du temps, c’est exactement ce qui se passe.

Quand ça ne marche pas

Vous utilisez peut-être un identifiant Apple différent sur votre MacBook Pro. Quelle que soit la raison, si vous ne voyez pas vos AirPod répertoriés sur le Mac après le couplage avec votre iPhone, configurez une nouvelle connexion Bluetooth avec eux.

Sous Préférences Système, vous pouvez trouver une liste de tous les appareils Bluetooth connectés à votre Mac

Vous démarrez ce processus de deux manières. Soit cliquez sur l’icône Bluetooth dans la barre de menu de votre MacBook Pro et choisissez Ouvrez les préférences Bluetoothou aller Préférences de système et choisir Bluetooth.

Il n’y a aucun avantage particulier dans un sens ou dans l’autre, mais vous utilisez peut-être un gestionnaire de barre de menus comme Bartender 3. Cette application ne supprime aucun élément de la barre de menus, mais elle les arrange de sorte que les moins utilisés soient hors de votre chemin.

Vous pouvez toujours utiliser Bartender 3 pour révéler l’icône Bluetooth, mais il peut être plus simple Préférences de système route. Dans les deux cas, vous devez maintenant suivre les étapes suivantes.

Voici comment connecter vos AirPod à votre MacBook Pro

Activez Bluetooth

Ouvrez le couvercle du boîtier des AirPods

Mettez les deux AirPod dans l’étui

Gardez le couvercle ouvert et appuyez et maintenez le bouton de réinitialisation

Attendez que le voyant d’état de charge clignote en blanc

Sur votre MacBook Pro, choisissez AirPods dans la liste des appareils

Cliquez sur Relier

Notez que lorsque vous revenez à votre iPhone, vous devrez peut-être recommencer le processus de couplage. Notez également que Bluetooth n’est tout simplement pas une technologie très robuste et qu’il y a des moments où les allers-retours entre les appareils échouent.

Dans ce cas, vous pouvez utiliser des applications tierces pour résoudre le problème.

Les mêmes techniques s’appliquent aux AirPods Pro

Solutions tierces

ToothFairy a été la première application qui a été publiée pour vous assurer que vos AirPod passent parfaitement à votre Mac. C’est une application Mac à 4,99 $ qui rend la connexion plus rapide et semble également rendre cette connexion plus fiable.

Il existe maintenant de nombreuses alternatives, comme l’application PayBay-you-think-is-fair AirBuddy.

Dans tous les cas, ces applications semblent réduire le temps de couplage et le nombre de fois où le couplage échoue.

Cependant, ils ne le sont pas et ils ne peuvent pas être des potions magiques lorsque Bluetooth se comporte mal. Si vous échangez beaucoup d’appareils, cela vaut la peine d’essayer – et ils offrent des avantages tels qu’un échange plus rapide en un clic avec ToothFairy.

