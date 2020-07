D’une réponse Siri inattendue à une alarme oubliée, vous pouvez rapidement empêcher l’Apple Watch de vous embarrasser en public.

Même si vous secouez toujours la toute première Apple Watch, elle a la possibilité de vous embarrasser d’alarmes et de notifications. Si vous avez à la place une version de l’Apple Watch Series 3, elle peut également vous parler.

Dans tous les cas, cependant, vous pouvez rapidement le faire taire dans l’instant ou, mieux encore, penser à l’avance pour l’empêcher de faire des sons à des moments gênants.

Arrêtez rapidement l’Apple Watch

Couvrez l’Apple Watch avec votre main

Qu’il s’agisse d’une alarme, d’une alerte ou de Siri disant «Je n’ai pas tout à fait compris cela», couvrir votre Apple Watch de la paume de votre main la fera taire. Apple dit que vous devez le couvrir pendant trois secondes, mais ce n’est pas qu’il faut autant de temps pour reconnaître que vous souhaitez le fermer.

Au lieu de cela, au moment où votre peau touche le visage de la montre, tous les sons sont réduits au silence. Vous avez juste besoin de continuer à le couvrir pendant trois secondes.

Il y a une circonstance, cependant, où cela ne fonctionne pas. Cependant, vous devez avoir choisi positivement de l’empêcher, il est donc peu probable que cela se soit produit à votre insu.

Si votre Apple Watch ne se ferme pas lorsque vous la couvrez avec votre pam, c’est le paramètre à corriger

Sur votre iPhone, vérifiez les paramètres dans l’application Apple Watch

Ouvrez Apple Watch

Si vous avez plus que Watch, appuyez sur celui que vous utilisez maintenant

Robinet Sons et haptiques

Vérifier Cover to Mute au fond

Ce paramètre final sur la page, Cover to Mute, par défaut sur on. Si vous l’avez déjà désactivé, vous devez changer vos habitudes et le réactiver.

Faire taire tout à l’avance

S’il prend une décision délibérée de s’éteindre Cover to Mute, il est étonnamment facile d’activer le même Muet présenter et oublier.

Comment couper l’Apple Watch

Sur la montre, balayez du bas vers le haut pour afficher Control Center

Appuyez sur le bouton avec l’icône d’une cloche

Alternativement, sur votre iPhone, ouvrez l’application Apple Watch

Appuyez sur Sons et haptiques

Appuyez pour sélectionner Mode silencieux



L-R: balayez vers le haut depuis le visage, appuyez sur l’icône de la cloche, appuyez sur l’icône du croissant de lune, spécifiez la période Ne pas déranger

Si vous faites cela sur l’iPhone, mais que vous regardez votre Apple Watch, vous verrez immédiatement le bouton devenir rouge avec une ligne passant par l’icône en forme de cloche. Si vous le faites sur l’Apple Watch elle-même, vous verrez également une brève notification à l’écran indiquant «Mode silencieux: activé».

Pour l’annuler sur l’Apple Watch, appuyez sur ce bouton d’alarme rouge. Sur l’iPhone, appuyez pour annuler Mode silencieux.

Tandis que Mode silencieux est activé, vous recevrez toujours des tapotements haptiques des alarmes, mais il n’y aura aucun son. Si vous ne voulez même pas les robinets pour une raison quelconque, vous devez faire encore une chose.

Comment activer Ne pas déranger

Sur la montre, balayez vers le haut pour Control Center

Appuyez sur Ne pas déranger, l’icône du croissant de lune

Ce Ne pas déranger reste allumé jusqu’à ce que vous appuyiez à nouveau sur ce bouton pour le désactiver. Il existe une autre variante qui permet à votre montre d’entrer automatiquement Ne pas déranger lorsque vous êtes sur une séance d’entraînement. Et vous pouvez également prendre la décision d’activer la fonctionnalité chaque fois que vous mettez votre iPhone en mode Ne pas déranger.

Sur votre iPhone, ouvrez l’application Apple Watch

Appuyez sur Général

Choisir Ne pas déranger

Allumer L’entraînement ne dérange pas

Et / ou allumez Miroir iPhone

Si vous avez choisi de tourner Miroir iPhone , votre montre se mettra automatiquement en Ne pas déranger lorsque votre téléphone le fait.

Trop d’options

Tout cela semble simple, mais le problème est qu’il existe de nombreuses options différentes et qu’elles se trouvent à différents endroits. Mais ça empire.

La manière évidente de vous empêcher d’être interrompu par une alarme est de ne pas définir d’alarmes. Mais vous allez toujours recevoir des notifications.

Sur l’Apple Watch, vous pouvez gérer la façon dont les notifications sont reçues, mais uniquement lorsque vous en avez réellement une. Si une notification est apparue, vous pouvez balayer vers la gauche, appuyez sur un Plus et choisissez parmi deux options.

Le premier est Livrez tranquillement, ce qui signifie que vous verrez toujours le point rouge qui signifie qu’il y a une notification, mais il n’émettra aucun son. Et le second est Éteignez l’Apple Watch, qui fait ce qu’il dit.

Pourtant, pour faire ce choix quand il n’y a pas de notification, ou quand vous les avez tous effacés, vous devez le faire sur votre iPhone.

Ouvrez l’application Apple Watch

Appuyez sur Notifications

Parcourez chaque application, définissez les préférences séparément,

La plupart des applications vous montreront d’abord deux choix, Miroir mon iPhone, ou Douane. Si vous touchez Douane, vous obtenez différentes options en fonction de l’application, mais elles incluent toujours celles permettant d’autoriser les notifications, de les diffuser discrètement ou de ne pas les autoriser.

Siri

Aucune de ces options n’affecte Siri. Vous pouvez activer le mode silencieux, vous pouvez activer la fonction Ne pas déranger, mais si Siri pense que vous avez dit « Hé, Siri », cela va vous parler.

La seule façon de garantir qu’il ne se trompe jamais – ou de vous assurer de ne jamais dire sans réfléchir « Hey, Siri » quand vous vouliez rester silencieux – vous devez désactiver complètement la fonction.

Comment désactiver « Hey, Siri » sur Apple Watch

Sur votre Apple Watch, ouvrez Paramètres

Robinet Siri

Éteindre Écoutez « Hey Siri »

Vous pouvez toujours faire écouter Siri manuellement lorsque vous en avez besoin, en appuyant et en maintenant la couronne numérique pendant que vous parlez.

Comment empêcher Siri d’éclater en chanson quand il pense que vous avez dit « Hey, Siri »

Même si tout cela signifie que vous devez vous rendre dans différentes sections de Paramètres sur votre Apple Watch ou votre iPhone, vous vous retrouverez au moins avec votre montre sans aucun son. Sauf quand c’est le cas.

C’est très incohérent, et toutes les preuves anecdotiques suggèrent que l’Apple Watch émet un son uniquement lorsque vous avez oublié l’un de ces nombreux paramètres différents. Néanmoins, les gens signalent toujours être interrompus.

Si cela vous arrive, vous devriez vraiment suivre toutes ces étapes pour voir ce que vous avez manqué. Mais vous pouvez également éteindre complètement l’Apple Watch. Appuyez et maintenez le bouton latéral jusqu’à ce que vous voyiez Éteindre sur l’écran, puis faites glisser le bouton sur le côté.

Ce n’est pas l’idéal d’avoir dépensé tout cet argent sur une Apple Watch, et d’avoir tous ces avantages, pour éteindre le tout. Donc, même si cela peut être pénible de passer par toutes les combinaisons d’alertes et d’alarmes, cela en vaut la peine.

Et cela peut devenir beaucoup plus facile. Alors qu’iOS 14 et watchOS 7 ne seront pas finalisés avant des mois, les premières versions bêta suggèrent qu’il sera possible de faire au moins une partie de cela via des raccourcis. Cela pourrait signifier, par exemple, que lorsque vous entrez dans un théâtre, votre montre passe en mode silencieux.