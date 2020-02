Comment coupler vos AirPods ou AirPods Pro avec une PlayStation 4

Bien que la PlayStation 4 ne prenne pas en charge l’audio Bluetooth, il existe un moyen d’utiliser vos AirPods, AirPods Pro ou tout autre casque Bluetooth avec votre Playstation 4.

AirPods Pro sur une PS4

Les AirPods sont de loin les vrais écouteurs sans fil les plus populaires à être lancés, mais les contraintes d’approvisionnement persistent encore des mois après leur lancement. Ils sont parfaits pour les mobiles avec leur facilité d’utilisation, leur petite taille et leur couplage sans effort. Nous utilisons tellement les AirPods, c’est une déception que si nous voulons utiliser des écouteurs avec notre PS4, les AirPods ne soient pas une option.

La PS4 n’autorise pas l’audio Bluetooth

Comme nous l’avons dit, la Playstation 4 en elle-même ne prend pas en charge l’audio Bluetooth. Essayez-le par vous-même en mettant vos AirPods – ou d’autres écouteurs – en mode d’appairage, puis dirigez-vous vers Réglages > Dispositifs > Appareils Bluetooth et faites défiler vers le bas jusqu’à ce que vous voyiez vos AirPods. Lorsque vous essayez de les coupler, la PS4 les reconnaît comme un périphérique audio, vous demande si vous souhaitez les coupler avant de vous alerter enfin que l’audio Bluetooth n’est pas pris en charge.

Cela laisse aux utilisateurs le choix entre des écouteurs spécifiques à la PS4.

Heureusement, il existe un moyen relativement simple d’utiliser vos AirPods ou AirPods Pro avec la PS4.

Utiliser des AirPod avec PS4

AirFly Pro connecté au contrôleur Dualshock 4 de la PS4

AirFly est un adaptateur Bluetooth de Twelve South qui vous permet de connecter vos AirPod à divers appareils: appareils d’exercice, téléviseurs à bord des avions et tout autre port auxiliaire autour.

Cela inclut le port auxiliaire situé sur la face inférieure du contrôleur PS4 Dualshock 4.

Cette astuce fonctionne aussi bien avec l’AirFlu Duo qu’avec l’AirFly Pro. Les deux fonctionnent de la même manière, bien que le pro puisse également servir de récepteur lorsqu’il est utilisé avec la chaîne stéréo ou tout autre équipement audio de votre voiture. Aux fins d’une PS4, les deux sont égaux.

Maintenez le bouton à l’arrière d’un ensemble d’AirPods pour les mettre en mode d’appairage

Voici comment utiliser vos AirPods, AirPods 2 ou AirPods Pro avec la PlayStation 4

Connectez votre AirFly Pro ou AirFly Duo à la prise casque de votre Dualshock 4.

Si vous utilisez AirFly Pro, assurez-vous qu’il est en mode de transmission (TX) et maintenez le bouton enfoncé pendant quatre secondes jusqu’à ce que le voyant clignote.

Ensuite, avec les AirPods dans le boîtier et le couvercle ouvert, maintenez enfoncé le bouton de couplage à l’arrière de votre boîtier de chargement des AirPods jusqu’à ce que le voyant à l’avant clignote en blanc.

Attendez qu’ils s’associent. Une fois la connexion établie, le voyant d’état de votre AirPods s’allume en vert – ou orange selon la durée de vie de la batterie dans le cas – et l’AirFly s’allume en blanc.

Cela pend un peu, mais il est si léger que nous ne le remarquons même pas pendant la lecture et si vous voulez le nettoyer, vous pouvez le coller au bas de la PS4 avec un simple morceau de Velcro.

Essayez-le vous-même

Désormais, votre audio PlayStation 4 passera par vos AirPods, AirPods Pro ou d’autres écouteurs Bluetooth. Appuyez sur le bouton PS au centre du Dualshock 4 et maintenez-le enfoncé pour régler le volume et vous assurer que tout l’audio passe par le casque par rapport au simple chat.

AirFly est un moyen simple d’utiliser les AirPod avec une PS4

Il y a une limitation: vous pouvez entendre le chat, mais vous ne pouvez pas participer. AirFly et d’autres adaptateurs similaires ne peuvent transmettre que l’audio au casque et ne peuvent pas recevoir l’audio de votre chat vocal. Au moins, l’audio PS4 peut vous permettre de jouer sur votre PS4, d’augmenter le volume et de ne déranger personne d’autre.

AirPods au sommet d’une PS4

Vous n’avez pas de PS4? Assurez-vous de vérifier la méthode similaire, mais différente, de couplage de vos AirPod avec une Nintendo Switch.

