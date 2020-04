Comment créer des vidéos YouTube sur votre Mac, iPhone et iPad

Vous avez pensé à créer une chaîne YouTube auparavant, et maintenant vous avez soudainement le temps de le faire également. Tout ce dont vous avez besoin, c’est de l’équipement – et puisque vous êtes un utilisateur Apple, vous l’avez déjà.

Vous saviez que vous aviez raison de vous accrocher aux anciens iPhones.

Si vous devez maintenant travailler à domicile, la plupart du temps, vous travaillerez réellement, et pour le reste, vous voudrez peut-être vous éloigner complètement des ordinateurs. Cependant, cet appareil qui vous permet de travailler utilement depuis votre domicile est également l’appareil qui peut vous permettre de créer des vidéos YouTube.

Que ce soit une ambition de longue date, ou que vous ayez vraiment besoin de quelque chose pour vous éloigner de l’épidémie de coronavirus, créer une chaîne YouTube est délicieusement absorbant. Il a besoin de vos compétences techniques, de votre talent éditorial – et cela signifie que vous devrez sortir de vos pyjamas.

Il est certainement vrai que quelqu’un comme le producteur de vidéos AppleInsider, Andrew O’Hara, utilisera du matériel professionnel dédié pour créer une chaîne YouTube. Cependant, il est tout aussi vrai que vous pouvez en créer un en utilisant uniquement l’équipement Apple que vous possédez déjà.

Cela inclut même les applications dont vous aurez besoin, pour être honnête, une fois que vous y serez, vous allez voir de plus en plus de matériel et de logiciels de meilleure qualité à mesure que votre flux de travail et vos besoins évoluent.

Commencez avec votre Mac

Si vous avez un Mac, vous avez probablement un appareil photo. Par chance, ce ne sont que les Mac les moins chers et les plus chers qui ne viennent pas avec des caméras. Donc, si vous avez un Mac mini ou si vous avez acheté un Mac Pro, vous devrez choisir une webcam distincte comme la Logitech StreamCam.

Quel que soit votre Mac, une caméra séparée comme celle-ci Logitech StreamCam est meilleure que celle d’Apple FaceTime.

Cependant, alors que nous parlons de webcams distinctes, signalons un échec dans tout cela. Même les Mac équipés d’appareils photo ne sont pas aussi bons qu’un iPhone ou en tant que webcam séparée. La caméra du MacBook Air, du MacBook Pro, de l’iMac et de l’iMac Pro est tout ce que Apple appelle une caméra FaceTime HD 720p.

C’est un peu riche d’appeler cette HD, quand ce n’est même pas 1080p. Néanmoins, ces caméras fonctionnent toutes, et il y a beaucoup de YouTubers qui ont au moins commencé à les utiliser.

Pour filmer une vidéo de vous en train de parler à votre Mac, lancez QuickTime Player. Choisir Fichier, Nouvel enregistrement de film, puis vérifiez les paramètres. À côté du gros bouton d’enregistrement rouge, il y a un menu déroulant. Choisissez cela et vous pouvez sélectionner la bonne caméra, le bon son et la bonne qualité.

Réglez simplement la qualité sur Maximum. Et l’appareil photo doit déjà être sélectionné, bien que même si vous n’en avez qu’un, cette section peut en énumérer deux. C’est parce que QuickTime Player peut enregistrer l’écran de l’Apple TV dans votre salon, donc cela compte comme une caméra. Si vous pouvez voir votre propre visage sur l’écran de votre Mac, vous avez le bon appareil photo.

Chaque Mac possède QuickTime Player qui, malgré son nom, est également un enregistreur.

L’audio est la seule partie délicate ici, et cela convient parce que l’audio l’est souvent. Il est également souvent négligé et ne doit jamais l’être, alors prenez votre temps sur l’audio. Ici, un microphone sera sélectionné, alors essayez de parler. À côté de ces options, et sous le bouton d’enregistrement rouge, vous verrez un compteur réagir à votre voix. S’il se remplit lorsque vous parlez, vous êtes prêt.

Commencez sur votre iPhone

Tous les iPhones sont équipés de superbes caméras à l’arrière. La plupart d’entre eux sont similaires au Mac en ce sens que la caméra frontale, la selfie, est la plus faible. Dans tous les cas, sauf deux, vous ne devriez pas essayer de vous filmer à l’aide de cette caméra selfie.

Ces deux coques sont spécifiquement l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max. Ceux-ci ont des caméras selfie qui ont la même qualité de 12 mégapixels qu’une caméra arrière typique.

C’est génial car il est tellement plus pratique de se filmer lorsque vous pouvez voir à quoi vous ressemblez, et vous ne pouvez le faire que lorsque vous utilisez la caméra selfie avant et que vous pouvez donc voir l’écran. Cependant, si vous utilisez la propre application Appareil photo d’Apple, vous pouvez la contrôler à distance depuis votre Apple Watch.

Si vous ajoutez une application vidéo tierce, alors notre préféré est Filmic Pro, et il est également livré avec une télécommande. Il n’y a pas de télécommande Apple Watch, mais vous pouvez avoir Filmic Pro Remote sur n’importe quel iPhone ou iPad à proximité.

Pour enregistrer dans Filmic Pro, la propre application Appareil photo d’Apple ou toute autre, il vous paiera de passer du temps à jouer avec les paramètres. En fin de compte, cependant, vous allez appuyer sur un bouton Enregistrer et commencer à filmer.

Veuillez le faire, cependant. Tenez le téléphone horizontalement, en mode paysage. Vous avez vu à quel point les images d’un téléphone amateur médiocre ressemblent aux informations télévisées quand elles doivent remplir les côtés, et c’est pourquoi. Photographiez le paysage et vous pouvez utiliser ce métrage n’importe où.

C’est la même chose que vous utilisiez un iPhone, un iPad ou un Mac, c’est juste que vous n’avez pas beaucoup de choix sur le Mac.

Montage sur Mac ou iPhone

L’édition est nécessaire. Cette partie de cet article pourrait continuer pendant des jours.

Lorsque vous filmez des vidéos avec le logiciel de première partie d’Apple comme QuickTime Player pour Mac ou l’appareil photo sur iOS, vous pouvez effectuer des modifications rapides directement sur place. Sur le Mac, appuyez sur Commande-Tou choisissez Éditer, Réduire.

Cela vous permet de retirer le début et la fin où vous vous prépariez, ou de vous pencher pour appuyer sur le bouton Enregistrer. Ce n’est pas très précis, cependant, et si vous positionnez soigneusement la tête de lecture, le curseur, exactement au début de votre conversation, il disparaît dès que vous essayez de couper.

Faites glisser les icônes blanches Supérieur à et Inférieur à à gauche et à droite de la pellicule pour couper le début ou la fin.

Sur iOS, la vidéo est enregistrée dans votre pellicule. Appuyez dessus comme vous le feriez pour n’importe quelle photo, et vous obtenez des commandes pour la lecture, le recadrage, etc.

Ces commandes sont suffisantes pour vous permettre de créer une vidéo que vous pouvez ensuite télécharger sur une chaîne YouTube. Vous avez besoin d’une chaîne, que vous obtenez en vous connectant à YouTube avec un compte Google et en choisissant les options sous votre icône d’utilisateur.

Mais vous voudrez également faire au moins une chose de plus. Vous voudrez au moins mieux éditer que simplement couper le début et la fin. Pour cela, vous avez déjà, ou pouvez télécharger gratuitement, iMovie d’Apple. C’est à la fois sur Mac et iOS, et si ce n’est pas l’éditeur vidéo le plus puissant, il en est un capable.

Les prochaines étapes les plus utiles

Si vous filmez une vidéo à l’aide de votre iPhone, procurez-vous un trépied. Vous pouvez en obtenir des comme le cardan Smooth 4 qui maintient le téléphone stable même lorsque vous vous promenez, mais vous pouvez également obtenir un trépied régulier qui se tient sur le sol ou sur votre bureau.

Lorsque vous ne pouvez acheter qu’un seul trépied, celui au sol est votre meilleur choix car il fera la plupart des choses dont vous avez besoin. Un trépied où vous pouvez saisir les jambes autour de quelque chose sera moins cher et peut être plus flexible dans tous les sens, mais il est également limité. Vous devez pouvoir le saisir sur quelque chose, où un trépied ordinaire se tiendra tout seul.

Pensez aussi à l’audio. Les microphones d’un MacBook Pro 16 pouces sont probablement les premiers intégrés qui sont en fait assez bons pour enregistrer une vidéo ou un podcast. Sinon, recherchez un microphone externe – et cela peut être votre iPhone.

Un trépied, un microphone de qualité broadcast et les grands espaces. Vous vous souvenez peut-être des grands espaces d’avant l’épidémie de coronavirus

Vous pouvez également obtenir des microphones de qualité broadcast qui se connectent au port Lightning de l’iPhone, tels que le Zoom IQ6, et utilisent la propre application Voice Memos d’Apple. Certains enregistreurs audio séparés tels que le Roland R-07 fourni avec une application de télécommande pour votre iPhone.

L’une des raisons d’utiliser une application de montage vidéo est lorsque vous avez une vidéo et un son séparés, car ils vous permettent de les combiner. Luma Fusion pour iOS est une avancée par rapport à iMovie, et Final Cut Pro X est une énorme avancée pour le Mac. Chacun d’eux vous permettra d’avoir plusieurs pistes audio et vidéo que vous pouvez éditer en concert ou séparément.

Planification à plus long terme

Si un trépied est essentiel et qu’un enregistreur audio est souhaitable, la prochaine chose que vous voudrez est un deuxième appareil photo. Chaque fois que vous allez mettre à niveau votre iPhone, examinez attentivement le prix d’échange qu’Apple vous propose pour votre ancien. Vous n’aurez jamais un deuxième iPhone pour cette somme d’argent, donc si vous le pouvez, tenez-vous-en au lieu de l’échanger.

Cela signifie que vous payez plus pour votre nouvel iPhone, mais vous en avez deux et les deux ont de superbes caméras. La possibilité de vous tirer même sous deux angles est énorme en raison des options qu’il vous offre.

Lorsque vous n’avez qu’un seul appareil photo iPhone et que vous faites bouffer vos mots, par exemple, vous devez recommencer. Lorsque vous en avez deux, votre application de montage vidéo vous permettra de passer à la vue de l’autre caméra pendant que vous continuez avec la bonne formulation.

Si vous finissez souvent par le faire, vous constaterez que cette capacité à contourner les erreurs vous fait gagner beaucoup de temps dans le tournage. Si ces erreurs sont toujours que vous trébuchez sur vos mots, ou que vous ne pouvez pas penser à la prochaine chose à dire, vous pouvez obtenir une application telle que Video Teleprompter 3.

Vous pouvez également vous coiffer.

Il existe de nombreuses applications de téléprompteur, y compris des versions d’essai ou Lite pour vous essayer, et elles font toutes la même chose. Ils montrent votre script pré-écrit en faisant défiler l’écran de votre iPhone ou iPad pendant que vous enregistrez.

Mais vous vous souvenez que nous avons demandé, pratiquement plaidé, que vous tourniez des vidéos sous forme horizontale ou paysage. Pour des raisons similaires, assurez-vous de regarder l’appareil photo lorsque vous vous filmez. Regardez l’objectif, pas l’écran, car sinon, c’est exactement comme une conférence vidéo où vous semblez incapable de regarder quelqu’un dans les yeux.

Faites comme nous, pas comme nous disons

Nous n’avons pas dit un mot sur ce que vous allez faire de vos vidéos. Si vous avez une idée, consultez YouTube pour voir si quelqu’un la fait déjà. Ensuite, s’il n’y a personne, ou si vous savez simplement que vous pouvez faire mieux, faites un test ou un épisode pilote et demandez à vos amis ce qu’ils en pensent.

Bien que cela concerne tout l’équipement, en fin de compte, une chaîne YouTube vous offrira moins de téléspectateurs pour son apparence et plus pour ce que vous dites dessus. Faites des vidéos utiles et intéressantes, et vous ferez une chaîne.

Jetez un oeil à notre chaîne YouTube AppleInsider pour un exemple de vidéos professionnelles, bien faites et intéressantes, par un producteur à temps plein. Ou jetez un œil à la nouvelle série YouTube “58keys” de l’écrivain AppleInsider William Gallagher.

Cela a un sujet – c’est pour les écrivains qui utilisent Mac, iPhones et iPads – mais plus important encore, vous serez maintenant en mesure de reconnaître comment il utilise plusieurs iPhones, différents angles, différents logiciels de montage audio et vidéo pour créer quelque chose qui, espérons-le, visuellement intéressant.

Faire des vidéos est quelque chose qui vous fera oublier le coronavirus. C’est quelque chose qui peut vous étirer. Mais ce n’est pas seulement pour l’instant, lorsque vous travaillez à domicile. Nous ne disons pas que vous deviendrez si riche en monétisant vos vidéos YouTube que vous ne retournerez même pas au bureau lorsque tout cela sera terminé.

Cependant, nous disons qu’une fois que vous y êtes, votre création vidéo vous aidera. Faites-nous confiance, il est remarquable de constater que la création de vidéos dans votre boîte à outils signifie que vous vous y tournez à plusieurs reprises. La prochaine fois que l’on vous demandera de former un stagiaire sur la façon de faire quelque chose dans votre bureau, par exemple, vous penserez maintenant automatiquement à le filmer et vous n’aurez plus jamais à former personne en personne.

Donc, alors qu’il est forcé de travailler à domicile, ce qui peut vous inciter à rechercher des vidéos en tant que débouché créatif, c’est le début de quelque chose que vous aimerez peut-être faire pour toujours.

