Comment désactiver CarPlay sur votre iPhone ou iPad

Par William Gallagher

Jeudi 09 avril 2020, 10 h 15 PT (13 h 15 HE)

CarPlay d’Apple est superbe, mais si vous voulez le désactiver, vous devez pratiquement partir à la chasse aux œufs de Pâques. Voici toutes les étapes à suivre.

Aussi bon que CarPlay soit, parfois vous voulez l’éteindre, et il est loin d’être clair comment faire.

Il y a des moments où Apple semble perplexe que vous souhaitiez utiliser la technologie de quelqu’un d’autre ou que vous souhaitiez simplement l’éteindre. Comme avec CarPlay, qui pour tous ses avantages, manque d’un interrupteur d’arrêt décent. Certaines voitures incluent leur propre option pour désactiver ou désactiver CarPlay, comme certaines Ford ou Honda, mais Apple lui-même ne le fait pas.

Quelle que soit la raison pour laquelle vous souhaitez vous en débarrasser, la désactivation de CarPlay implique deux méthodes entièrement distinctes. Le premier concerne les paramètres de votre iPhone et le second a besoin de la durée d’écran. Bonne chance en devinant que Screen Time aurait la moindre connexion avec CarPlay.

Comment désactiver CarPlay dans les paramètres

Tout comme vous pourriez dire à votre iPhone d’oublier un réseau Wi-Fi ou d’oublier un clavier connecté par Bluetooth, vous lui dites d’oublier votre voiture.

Ouvert Paramètres

Appuyez sur Général

Appuyez sur CarPlay

Appuyez sur le véhicule répertorié dans CarPlay et choisissez “Oubliez cette voiture”

Si vous avez utilisé CarPlay dans des véhicules, vous verrez ces voitures répertoriées ici. Appuyez sur celui sur lequel vous souhaitez désactiver CarPlay.

Robinet Oubliez cette voiture

Robinet Oublier confirmer

Cela empêche CarPlay de s’allumer lorsque vous montez dans cette voiture spécifique. Si vous en utilisez plusieurs, vous devez oublier séparément chaque voiture.

Pour désactiver complètement CarPlay, pour toutes les voitures, vous devez vous diriger vers Screen Time.

Comment désactiver CarPlay à l’aide du temps d’écran

Il y a une logique qui explique pourquoi vous devez utiliser le temps d’écran, et c’est cela, en plus de surveiller combien vous utilisez votre appareil iOS, c’est là que vous pouvez également configurer des restrictions.

Bien sûr, vous désactivez CarPlay pour votre voiture dans Screen Time pour votre iPhone.

Plus précisément, vous allez utiliser le Contenu et restrictions de confidentialité section du temps d’écran.

Ouvert Paramètres

Appuyez sur Temps d’écran

Choisir Contenu et restrictions de confidentialité

Appuyez pour les activer s’ils ne le sont pas déjà

Vous êtes maintenant prêt à créer ou à modifier des restrictions, et il est temps de désactiver CarPlay avec elles.

Appuyez sur Applications autorisées

Éteindre CarPlay

Appuyez sur la flèche arrière

De retour Contenu et restrictions de confidentialité, désactivez la bascule

À partir de maintenant, vous ne pourrez pas faire fonctionner CarPlay dans votre voiture ou celle de quelqu’un d’autre. Pas tant que vous ne le souhaitez pas, et inversez ces étapes.

S’il est vrai qu’Apple est perplexe à l’idée que quiconque éteigne CarPlay, eh bien, ils ont peut-être raison. CarPlay est nettement meilleur que de nombreux systèmes de navigation embarqués, et en particulier depuis sa mise à jour iOS 13.

De plus, il semble que Apple ait également des plans pour l’avenir de CarPlay, des plans qui permettront de l’intégrer de plus en plus dans les voitures – jusqu’à ce que vous l’éteigniez.