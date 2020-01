Comment désencombrer votre Mac en utilisant uniquement les outils de macOS

Vous manquez d’espace de stockage et vous ne voyez même pas pourquoi, mais là, dans macOS Catalina, vous trouverez les outils pour vous montrer ce qui occupe toute cette pièce et vous aider à faire quelque chose.

Les outils «À propos de ce Mac» sont intégrés pour vous aider à gérer le stockage

Malgré tout ce dont elle a toujours eu besoin, des développeurs tiers, Apple n’a généralement pas hésité à les remplacer par des équivalents gratuits à leurs applications et utilitaires. Cette fois, cependant, Apple fournit des outils puissants dans macOS Catalina mais ne les mentionne pas.

Ils ne sont pas si puissants et excitants qu’ils auront jamais dix minutes dans une présentation WWDC, mais ce sont ceux dont chaque utilisateur Mac bénéficiera.

Dans macOS, il existe des outils pour vous aider à désencombrer votre Mac. Ils ne sont pas parfaits ou tout-puissants, il y a encore beaucoup de choses que les applications tierces peuvent faire. Pourtant, avant d’installer ou d’acheter des utilitaires supplémentaires, il existe ces fonctionnalités de désencombrement sur votre Mac.

Ne soyez pas pressé

Vous examinez cela parce que vous n’avez plus d’espace de stockage. Et invariablement, la raison pour laquelle vous l’avez même remarqué est que vous avez besoin d’espace maintenant. Peut-être que votre Mac se plaint du peu d’espace SSD gratuit dont vous disposez, ou peut-être que vous ne pouvez tout simplement pas faire le travail dont vous avez besoin.

Peu importe l’urgence de disposer de cet espace, sauvegardez votre disque. De préférence le tout, mais au moins tout fichier que vous choisissez de supprimer.

C’est dommage qu’il ne le fasse pas pour tous vos disques, mais il est très utile que macOS décompose le stockage sur votre disque de démarrage

Ensuite, plutôt que d’essayer de supprimer manuellement suffisamment d’espace pour installer une application de désencombrement tierce, accédez au menu Apple et choisissez À propos de ce Mac. Clique sur le À propos de ce Mac languette,

Cela vous montrera une liste de stockage connecté, qu’il s’agisse de SSD ou de disques durs.

Dans chaque cas, vous obtiendrez une barre indiquant combien d’espace a été utilisé et combien reste libre. Avec le disque de démarrage, cependant, vous obtenez plus.

La barre du lecteur de démarrage comprendra des segments codés par couleur indiquant la quantité d’espace occupé par quoi. En règle générale, vous verrez des segments pour Documents, Mail, Système, Applications, etc.

Ce lecteur de barre de démarrage comprendra également un bouton marqué Gérer.

Gérer un espace de rangement

Lorsque vous cliquez sur Gérer, vous obtenez un volet avec des sections sur le côté, dont Recommandations est sélectionné.

Plus vous utilisez Recommandations, moins il est utile, mais il contient initialement plusieurs sections auxquelles vous devez penser.

Le plus grand, en termes de changement significatif, est Boutique dans iCloud. Cela peut tout mettre, tous les fichiers, photos et messages, dans iCloud, et ne laisser que les plus récents d’entre eux sur votre Mac.

Ces options générales sont utiles, mais vous en obtiendrez plus dans les sections de gauche.

La quantité économisée sur iCloud dépend de la quantité d’espace disponible et de l’espace de stockage iCloud dont vous disposez.

Si vous êtes certain que vous aurez toujours une excellente connexion Internet, c’est peut-être une victoire évidente. Pourtant, si vous voyagez avec un MacBook Pro, vous pourriez constater que le document dont vous avez besoin n’est pas disponible.

À l’extrémité la plus simple de l’échelle, Vider la corbeille automatiquement est une décision plus claire. Activez cette option et votre Mac effacera définitivement tout ce qui se trouve dans la corbeille qui date de plus de 30 jours.

Franchement, si elle existe depuis si longtemps, vous n’en avez pas besoin. Cependant, franchement, il s’agit davantage d’une aide préventive future que de quelque chose qui vous permettra de regagner de l’espace en ce moment.

“Optimiser le stockage” est à la fois une solution rapide et une solution à plus long terme. Choisissez cette option et votre Mac supprimera tous les téléviseurs que vous avez déjà regardés, s’ils proviennent d’Apple TV ou d’iTunes.

Les gros canons

La raison pour laquelle vous utiliserez et reviendrez à cela Gérer cependant, est Examiner les fichiers.

Ce que cela fait vraiment, c’est de passer du Recommandations section à la Les documents un.

C’est la raison pour laquelle vous manquez d’espace. Mais c’est aussi quelque chose sur lequel vous seul pouvez prendre des décisions. Ce que macOS fait est de vous montrer une liste de tous les gros fichiers que vous avez, afin que vous puissiez prendre des décisions rapides pour potentiellement libérer beaucoup d’espace en une seule fois.

Généralement, la majeure partie de votre espace sera occupée par des documents et des fichiers.

De même, vous pouvez cliquer sur un Les documents onglet pour voir les fichiers là-bas, classés par taille. Ce n’est pas différent d’ouvrir simplement des téléchargements dans le Finder, mais il y a une section ici appelée Applications non prises en charge.

Cela n’a rien à voir avec les téléchargements ou les documents, il est donc déroutant que ce soit ici, mais il y a de fortes chances que vous trouviez une ancienne application oubliée depuis longtemps.

Applications

Toutes les autres applications se trouvent dans une autre section de Gérer appelé Applications. Et cela signifie tout. Ce n’est pas seulement une vue Finder de votre dossier Applications, c’est une liste de toutes les applications sur votre lecteur de démarrage, où qu’elles se trouvent.

Cette fois, vous pouvez les organiser par Gentil, et ce n’est pas dans quel but l’application a. Il s’agit d’où vous l’avez obtenu. Et lorsque vous les avez obtenus sur l’App Store, Apple dit que vous pouvez simplement les supprimer.

Nous nous méfierions de supprimer des applications, mais c’est un moyen rapide de récupérer un peu d’espace

La société affirme que, car elle prétend que vous pouvez ensuite les télécharger à nouveau sur l’App Store quand vous le souhaitez. C’est un peu une vue optimiste de l’App Store, car les applications disparaissent de cela.

Plus généralement, et tout comme pour le stockage de documents dans iCloud, cela suppose que vous aurez toujours une excellente connexion Internet où que vous soyez.

De plus, cela suppose plutôt que vous vous souviendrez de quelles applications vous disposez. Si vous avez un outil que vous utilisez une fois par an, vous pouvez bien sûr le supprimer maintenant pour économiser de l’espace, mais vous devez savoir ce que c’était pour le récupérer.

Autres sections

Encore, Applications et Les documents sont les sections où vous désencombrerez le plus et le plus rapidement.

Il existe des sections pour d’autres domaines, tels que iCloud Drive, Courrier, Les documents etc. Ce ne sont pas aussi utiles, comme, par exemple, Courrier vous indique simplement combien d’espace cette application utilise. Il n’y a aucun détail et aucun contrôle.

Il y a encore moins d’informations pour le Système.

Atteindre les limites

L’outil d’Apple organise bien les informations pour vous. Il vous aide à prendre les décisions les plus urgentes pour économiser de l’espace.

Cependant, c’est aussi un système manuel assez laborieux – et il ne contient pas suffisamment de détails sur des domaines tels que le courrier. Et c’est limité à votre lecteur de démarrage.

Travailler à travers cela Gérer L’outil vous libérera de l’espace.

Pour faire quelque chose de similaire sur d’autres disques connectés d’une manière qui est toujours libre, regardez OmniDiskSweeper de The Omni Group, fabricants d’OmniFocus et OmniOutliner entre autres.

Si vous devez régulièrement récupérer de l’espace, vous pouvez consulter une application tierce commerciale telle que CleanMyMac X, également disponible dans Setapp.

Cependant, si vous devez le faire très régulièrement, vous devez examiner l’ensemble de votre système de stockage. Vous pouvez ou ne pouvez pas faire grand-chose sur le stockage interne sur votre Mac, mais vous pouvez en acheter des externes et planifier ce qui va où.

Suivez AppleInsider en téléchargeant l’application AppleInsider pour iOS et suivez-nous sur YouTube, Twitter @appleinsider et Facebook pour une couverture en direct de dernière minute. Vous pouvez également consulter notre compte Instagram officiel pour des photos exclusives.