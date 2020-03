Comment désinfecter l’iPhone, l’iPad, l’Apple Watch et les AirPods pendant l’épidémie de coronavirus

C’est très bien de dire que nous devons nous protéger du coronavirus en ne se serrant pas la main. Mais beaucoup d’entre nous travaillent là où nous partageons des iPads, nous travaillons à chaud sur Mac et certains d’entre nous laissent même des partenaires emprunter nos AirPods. Voici comment être sûr que vous êtes en sécurité.

Il ne sera pas aussi facile de repérer une personne atteinte du coronavirus qui a utilisé votre iPhone.

Avant de donner l’impression que nous essayons de vous faire mettre un masque sur votre Mac, soyons clairs. Il est beaucoup plus probable que vous obteniez le coronavirus de quelqu’un qui vous éternue que jamais, car ils ont toussé sur votre iPad, surtout si vous ne les laissez pas l’utiliser en premier lieu.

La vérité est que le coronavirus ne survit pas beaucoup de temps sur les surfaces, mais il dure en dehors du corps humain pendant un peu plus longtemps que la plupart des virus. Donc, lorsque vous êtes dans un environnement de travail où les appareils Apple sont régulièrement partagés, cela vaut la peine de prendre quelques mesures simples pour éliminer la possibilité d’infection.

AppleInsider a discuté avec des professionnels de la santé et des experts aux États-Unis et au Royaume-Uni pour savoir quoi faire. Nous avons parlé avec des microbiologistes et des médecins, nous avons parlé avec des médecins privés et des gens du National Health Service.

Et de manière très rassurante, chacun d’eux nous a dit les mêmes choses.

Désinfectez-vous pour le coronavirus, pas pour votre appareil

Nous couvrirons la façon dont vous nettoyez un iPad pour vous assurer qu’il ne présente pas de risque d’infection, mais chaque expert à qui nous avons parlé dit que la solution réside dans ce que vous faites après avoir manipulé des appareils.

Lavez-vous soigneusement les mains et faites-le de préférence avec un gel à mains à l’alcool.

Non recommandé.

Évitez de toucher votre visage lorsque vous manipulez un appareil comme un iPad. C’est le même conseil général que vous entendrez du CDC et d’autres, mais c’est le même parce qu’il est précis.

Pour un iPad, un iPhone, un iPod touch ou un Mac, il suffit de garder les appareils propres, de les garder pour soi et de se laver les mains.

C’est un peu plus compliqué avec l’Apple Watch et les AirPods. Il n’y a pas de conseils spécifiques à ce sujet, mais la règle générale du lavage des mains vous aidera, tout comme les méthodes recommandées de nettoyage des appareils Apple.

Comment désinfecter votre iPhone, iPad ou iPod touch

Déposer dans un stock de chiffons secs et non pelucheux. Même après la fin de l’épidémie, ils vous serviront bien.

Éteignez l’iPhone

Essuyez avec un chiffon sec non pelucheux

Ne jamais introduire de liquides ou d’humidité dans les ouvertures

N’utilisez jamais d’air comprimé ou de produits de nettoyage

Vous pourriez acheter un protecteur d’écran. Cela ne semble pas faire beaucoup de différence, mais vous allez moins vous soucier d’endommager un protecteur d’écran à deux dollars qu’un téléphone à mille dollars.

C’est certainement vrai, mais si vous obtenez un protecteur d’écran et essuyez-le avec un chiffon humide, vous pouvez toujours obtenir de l’humidité sur les côtés, le haut et l’arrière de l’appareil. La meilleure option est d’essuyer régulièrement l’appareil avec un chiffon sec non pelucheux, comme un chiffon pour objectif, puis de vous laver les mains encore plus régulièrement.

Pour éviter de manquer de lavage des mains ou simplement de patience, vous pouvez toucher votre appareil moins souvent. Demandez à Siri de passer des appels pour vous, par exemple. Vous pouvez également le faire via AirPods 2 ou AirPods Pro.

Comment désinfecter vos AirPods ou AirPods Pro

Les AirPods et AirPods Pro sont des appareils minuscules et délicats qui nécessitent une manipulation soigneuse si vous voulez les nettoyer correctement, ou tout simplement ne pas les perdre accidentellement.

Bien que vous n’allez pas attraper le coronavirus par vous-même. Donc, si vous ne les prêtez absolument à personne et que vous les remettez absolument dans leur étui de recharge, tout va bien.

Nous ne sommes pas impolis quand nous décidons de saluer ce type au lieu de lui serrer la main.

Sinon, utilisez l’un de vos étuis de chiffons pour lentilles secs et non pelucheux et essuyez soigneusement les appareils.

Ne les passez jamais sous l’eau

Ne pas mettre de liquide dans aucune ouverture

N’utilisez jamais d’objets pointus

Vous pouvez également nettoyer le boîtier de charge avec le même type de chiffon, mais cette fois légèrement humidifié avec de l’alcool isopropylique.

Comment désinfecter votre Apple Watch

Il est encore moins probable que vous prêtiez votre Apple Watch à différentes personnes au cours de votre journée de travail que vous ne le feriez avec des AirPod. Cependant, il est beaucoup plus courant de retirer la montre et de la laisser sur votre bureau.

Dans ce cas, gardez-le propre en procédant comme suit à intervalles réguliers.

Éteignez l’Apple Watch

Retirez-le de tout chargeur

Essuyez avec un chiffon doux, sec et non pelucheux

Dans ce cas, vous pouvez humidifier ce chiffon avec de l’eau. En supposant que vous ayez une Apple Watch résistante à l’eau, vous pouvez même la placer sous l’eau courante pendant quelques secondes.

Il y a une étape supplémentaire que vous pouvez suivre, propre à l’Apple Watch. Vous pouvez retirer la bande et la nettoyer séparément.

Vous pouvez le faire pour la commodité de pouvoir nettoyer la montre sans que le groupe ne vous gêne. Cependant, si le bracelet est en cuir, vous devez le nettoyer séparément.

N’oubliez pas que les bracelets ont autant besoin d’être nettoyés que l’Apple Watch.

Cela signifie l’essuyer à nouveau, car les bandes de cuir ne sont pas faites pour être résistantes à l’eau.

Être sensible pendant l’épidémie de coronavirus

Il vous faudra plus de temps pour nettoyer un bracelet Apple Watch que n’importe quel autre appareil Apple, simplement parce qu’il est préférable de les laisser sécher eux-mêmes. Sinon, ce sont tous des conseils judicieux à la fois pour éviter le coronavirus et pour avoir des appareils Apple brillants.

N’oubliez pas que s’il semble que cela soit au mieux approfondi et, au pire, trop prudent, ces étapes de nettoyage sont simples, vous pouvez les faire quand vous en avez besoin.