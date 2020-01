Comment dissocier et réinitialiser une Apple Watch

Comment réinitialiser une Apple Watch

Tu es peut-être

forcé de réinitialiser et de dissocier l’Apple Watch dans certains cas où la montre est

buggy, supprimez toutes vos données personnelles, vous les donnez à quelqu’un, vous allez

pour le vendre, ou tout simplement vous voulez recommencer à zéro.

Remarques importantes à prendre en compte avant de reposer une Apple Watch

Effacez toutes vos données personnelles, y compris les messages, la musique, les données, les paramètres et tout le reste.Vous devez dissocier l’Apple Watch avant de continuer.Après la réinitialisation, la montre doit être reconnectée au plan de données qui nécessite le soutien d’un fournisseur de réseau (pour Apple Watch Series 3 ou 4 avec cellulaire) La réinitialisation de l’Apple Watch n’annule aucun plan de données de votre fournisseur de réseau. Vous devez le faire manuellement en les contactant.

Il y a

deux méthodes de réinitialisation de la montre Apple,

Depuis l’Apple WatchDepuis l’iPhone

Comment

Réinitialisez l’Apple Watch à partir de la montre

Cette méthode effacera tout le contenu de la montre et le ramènera aux paramètres d’usine. Cependant, cela ne dissociera pas la montre de votre compte Apple. N’utilisez pas cette méthode si vous allez la vendre, car cela empêchera tout autre compte Apple de se connecter à cette montre.

Source de l’image: Apple

Réinitialiser

l’Apple Watch de la montre elle-même,

Allez au Réglages sur votre Apple WatchTap Général et faites défiler vers le bas et appuyez sur RéinitialiserRobinet Effacer tout le contenu et les paramètres Entrer le mot de passe si la montre est verrouillée, il vous demandera de confirmer la réinitialisation Faites défiler vers le bas et appuyez sur Tout effacer

Comme je

mentionné précédemment, cela ne dissociera pas l’Apple Watch d’Apple ID, mais cela

réinitialiser la montre aux paramètres d’usine.

Comment

Réinitialisez l’Apple Watch depuis l’iPhone

La réinitialisation de l’Apple Watch à partir de l’iPhone désassocie complètement la montre de l’ID Apple.

Source de l’image: Apple

Réinitialiser

l’Apple Watch depuis l’iPhone,

Allez au Regardez l’application sur votre iPhone Sélectionnez la montre que vous souhaitez réinitialiser Général -> RéinitialiserRobinet Supprimer le contenu et les paramètres d’Apple WatchVous serez promu pour confirmer Supprimer le contenu et les paramètres d’Apple Watch à nouveau pour réinitialiser l’Apple Watch Vous serez invité à nouveau à choisir de garder le plan ou retirer le plan si vous avez l’Apple Watch Series 3, 4 ou 5 avec cellulaire. Appuyez sur l’option dont vous avez besoin et la montre sera réinitialisée

Nous recommandons

supprimer le plan si vous donnez la montre à quelqu’un ou si vous la vendez mais

conserver le plan est la meilleure option si vous voulez remettre la montre en marche.

Comment réinitialiser l’Apple Watch si vous oubliez le mot de passe (depuis votre iPhone)

Utilisez ce qui précède

méthode pour réinitialiser la montre Apple si vous oubliez le mot de passe. Vous pouvez être invité

pour saisir le mot de passe Apple ID pour confirmer sa réinitialisation.

Comment réinitialiser l’Apple Watch si vous oubliez le mot de passe (depuis votre montre)

Si vous n’avez pas votre iPhone couplé avec vous, vous pouvez toujours réinitialiser le mot de passe sur la montre si vous l’oubliez.

Connectez votre montre au chargeur (devrait rester connecté jusqu’à ce que le processus soit terminé) bouton d’alimentation jusqu’à ce que la montre affiche l’option d’alimentation Éteindre curseur (appuyez dessus, ne le faites pas glisser) appuyez sur Effacer tout le contenu et les paramètres

Comment

Dissocier l’Apple Watch de l’identifiant Apple et le réinitialiser

Source de l’image: AppleGo le Regardez l’application sur votre iPhone et appuyez sur la montre que vous souhaitez dissocier. “JE” icône à côté de votre robinet Apple WatchNow dissocier Apple Watch et il vous sera demandé de le confirmer Dissocier l’Apple Watch à nouveau pour dissocier la montre Entrez le mot de passe de votre identifiant Apple si demandé

Cela dissociera complètement la montre de votre identifiant Apple. Tout en dissociant la montre, l’iPhone effectuera automatiquement une sauvegarde de votre montre sur l’iCloud. Vous pouvez en restaurer au cas où vous en auriez besoin.