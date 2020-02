Comment économiser de l’argent et contourner les limitations iCloud aggravantes d’Apple

Pour ce que vous obtenez, un espace iCloud supplémentaire vaut la peine d’être payé, mais il n’est toujours pas d’une grande utilité lorsque vous partagez un travail multiplateforme – et vous pouvez vous sentir enfermé dès que vous avez plus de données dans iCloud sur cet espace. votre propre lecteur.

Pour être juste, iCloud Drive d’Apple est beaucoup plus soigné que notre tour de disques externes de type Jenga

Nous ne venons pas enterrer iCloud Drive. Mais nous pouvons nous en féliciter assez rapidement avant de nous attaquer à ses limites prévisibles et à ses confusions inutiles.

ICloud Drive d’Apple est un moyen de stocker des fichiers et de les rendre disponibles sur tous vos appareils. Ils sont disponibles sur tous, quel que soit celui sur lequel vous les avez créés ou modifiés en dernier. Et ils sont même disponibles sur tous vos appareils lorsque certains d’entre eux sont de si petits disques de stockage sur lesquels ils ne peuvent pas physiquement contenir toutes vos données.

Il y a le problème que vous devez payer pour cet espace de stockage iCloud, mais pour ce que vous obtenez, c’est une bonne affaire. Et nous disons que même si comme tous les autres clients Apple, nous aimerions que l’entreprise soit un peu moins avare avec sa version gratuite de 5 Go.

Dans une utilisation quotidienne, iCloud Drive gagne sa vie en devenant cette source invisiblement fiable pour garder tout votre travail avec vous, où que vous alliez, et c’est formidable.

Tant que vous n’utilisez que des appareils Apple – et en fait, tant que vous n’y regardez pas de trop près. Il y a des choses qu’Apple fait avec iCloud Drive qui sont déconcertantes et la meilleure réponse est de continuer à leur payer de l’argent pour la plus grande capacité qu’ils offrent, ou dont vous avez besoin, selon le moindre.

Jardin fermé

L’une des meilleures annonces d’Apple en 2019 était que nous pourrions enfin partager des dossiers iCloud. Vous pouvez toujours prendre n’importe quel document et le partager avec quelqu’un d’autre, mais vous ne pouvez pas faire plus que cela. Vous ne pouviez pas créer un dossier dans lequel vous et d’autres personnes nommées pourriez enregistrer et récupérer tous les documents souhaités.

C’est même lorsqu’ils sont également des utilisateurs d’iCloud. S’il semble que tout le monde utilise un Mac, attendez qu’on vous demande de partager des fichiers et des dossiers, car vous sentez alors combien de personnes sont sur les PC.

Apple ne semble pas avoir l’intention de faire d’iCloud Drive multiplateforme. Mais l’une des pires annonces de 2019 a été quand Apple a très discrètement admis que nous n’obtiendrions pas le partage de dossiers avant début 2020.

Quand Apple introduira cela, cela affectera probablement les bénéfices de Dropbox. Pour l’instant, la seule façon de partager des dossiers avec succès est de les garder hors d’iCloud Drive et de Dropbox. Cela signifie instantanément avoir à garder une trace des documents à deux endroits différents, ainsi que d’avoir à garder une trace de combien d’espace Dropbox vous payez.

Donc, même si les dossiers iCloud partagés ne sont pas utiles aux utilisateurs multiplateformes, nous le prendrons pour les avantages qu’il apporte à nous tous dans l’écosystème Apple.

Si c’est comme Apple de faciliter l’achat de plus de choses, c’est différent d’avoir une interface aussi moche. En cliquant sur l’un des deux niveaux inférieurs, vous obtenez le même message, mais le texte se superpose si mal que vous ne pouvez pas le lire.

Confondre inutilement

Si la nécessité de conserver certains documents dans Dropbox et d’autres dans iCloud n’est pas idéale, ce n’est pas non plus un problème géant parce que vous prenez la décision. Vous choisissez ce qui va où.

Dans iCloud Drive, vous n’obtenez pas un tel contrôle. Une fois que vous avez activé la fonction iCloud Drive Desktop et Documents, tout est copié dans le cloud.

Lorsque vous manquez d’espace, car vous avez acheté le Mac mini d’entrée de gamme, iCloud supprime certains fichiers du lecteur. Il recherche les gros que vous n’avez pas utilisés depuis longtemps et commence par eux.

Ils sont déplacés de votre ordinateur vers iCloud Drive, mais le nom de fichier est laissé pour que vous puissiez le voir.

Tout a l’air d’être sur votre minuscule SSD et vous pouvez double-cliquer pour ouvrir quoi que ce soit. C’est juste que si le fichier est réellement sur le lecteur, il s’ouvre instantanément. S’il se trouve à la place dans iCloud, il doit d’abord être téléchargé.

Avec une bonne connexion Internet, vous ne remarquerez peut-être même pas la différence. Mais si vous ne le faites pas, certaines applications se déclencheront.

Si vous êtes dans une application et que vous choisissez Fichier, Ouverte récente et choisissez le document sur lequel vous travaillez tous les jours, l’application peut vous dire qu’il n’existe pas. Si cela se produit, comptez jusqu’à dix, réessayez et maintenant iCloud Drive aura téléchargé le fichier, votre application pourra le trouver et tout va bien.

Cependant, la première fois que cela vous arrive, c’est vraiment effrayant. La deuxième fois que cela se produit, vous commencez à vous interroger sur l’algorithme d’Apple pour choisir quels fichiers font et ne sont pas déplacés vers iCloud Drive en premier lieu.

Cela est particulièrement vrai lorsque même la logique de déplacement de gros fichiers que vous n’avez pas utilisés depuis longtemps s’effondre s’il y a un travail que vous devez faire une fois tous les six mois.

Remarquez le bouton de téléchargement dans iCloud Drive dans un navigateur Web. Mais notez également qu’un seul document est sélectionné. Essayez de sélectionner un dossier à la place et l’option de téléchargement est grisée.

L’idée de ne pas avoir à penser où se trouvent réellement vos documents, physiquement, est géniale et vous pouvez comprendre le désir d’Apple de le faire. Lorsque vous pouvez simplement télécharger un document où que vous soyez sans y penser, cela réduit les frictions. Quand vous ne pouvez pas parce qu’il n’y a pas de connectivité réseau, cependant, il y a des frictions dans les piques.

Si nous devons faire des choix sur le moment où nous utilisons ou n’utilisons pas iCloud, nous aimerions également pouvoir faire un choix sur ce qui sera déplacé et ce qui ne le sera pas. La seule possibilité de désigner un fichier comme étant si important qu’il doit rester sur la machine serait une bonne chose.

Vous pouvez simplement déplacer ces documents les plus vitaux hors d’iCloud Drive, mais ils n’apparaissent pas sur tous vos appareils. Vous pouvez simplement les déplacer vers Dropbox, mais vous devez alors vous demander pourquoi vous payez un supplément pour iCloud Drive.

La magie et la frustration

Si vous décidez d’enquêter sur la sortie d’iCloud Drive, il y a une chance raisonnable que vous rencontriez un petit problème sur ce qu’il faut faire avec toutes vos données. Il est très facile de se retrouver avec iCloud Drive contenant plus que votre Mac. Si vous avez un Mac avec un SSD de 128 Go, vous pouvez toujours avoir un disque iCloud de 2 To.

La question est donc de savoir comment récupérer physiquement ces données sur iCloud Drive et sur votre Mac pour les déplacer vers Dropbox ou ailleurs.

Apple prétend que c’est facile. Vous venez de désactiver la fonction Bureau et Documents d’iCloud Drive. Apple n’utilise clairement pas non plus de Mac avec peu d’espace disque.

Si vous avez un disque assez gros, tout est copié vers le bas depuis iCloud sur celui-ci – et s’il est vraiment assez gros, les fichiers étaient toujours là de toute façon. Si ce n’est pas le cas, vous devez utiliser une solution de contournement.

C’est un frein

Branchez un disque externe sur votre Mac. Ouvrez ensuite iCloud Drive et, en théorie, vous pouvez sélectionner tout. Faites glisser le tout sur votre disque dur externe et asseyez-vous.

Si les données se trouvent principalement sur iCloud Drive et non sur le propre SSD interne de votre Mac, cela prendra un temps extrêmement long. Tout doit d’abord être téléchargé puis déplacé sur votre disque externe.

Nous vivrions avec cela et nous vivrions très bien avec cela car autant d’heures que cela prend, nous ne le ferons qu’une fois. Et nous partons du jour au lendemain, ce n’est pas un problème de laisser le Mac fonctionner pendant qu’il fait tout cela.

Sauf qu’il peut y avoir un problème. Si l’un des fichiers présente un problème, la tâche entière s’arrête.

Par exemple, nous étions deux heures après une copie estimée de 16 heures d’iCloud vers un disque externe quand il vient de s’arrêter avec un message d’erreur -8602.

C’est l’un des messages d’erreur les plus vagues d’Apple, mais cela signifie généralement que le fichier est corrompu ou qu’il a été créé sur un Mac beaucoup plus ancien. Quoi qu’il en soit, cependant, c’est un message d’erreur sur un fichier — et il ne vous dit pas de quel fichier il s’agit.

Tout ce que vous savez, c’est que ce fichier unique a arrêté toute l’opération. Il pourrait y en avoir des dizaines sur votre Mac, mais le premier a interrompu le travail. Et maintenant, votre disque externe a potentiellement potentiellement beaucoup de données copiées à partir d’iCloud, mais certaines d’entre elles seront des dossiers vides en attente de remplissage.

Il n’y a pas de moyen rapide de voir ce que vous avez définitivement, ce qui a causé le problème ou comment éviter le problème à l’avenir.

Faites-le au coup par coup

Au lieu de copier l’intégralité du dossier Documents hors d’iCloud, faites-le un peu de temps. Faites-en glisser un petit sous-ensemble. Lorsque vous faites glisser un sous-dossier et qu’il se passe mal, vous savez où se trouve le fichier et vous avez une meilleure chance de déterminer lequel est le problème.

C’est le seul bon aspect cependant. Sinon, vous copiez un dossier, sachant que votre Mac indique que cela prendra une heure et que vous devez garder une trace de ce qui a été copié et de ce qui ne l’a pas été.

Vous devez vous rappeler de tout sauvegarder une fois que tout a été copié, en supposant que vous n’avez pas de configuration automatisée ou de lecteur Time Machine connecté à tout moment.

Déconcertant

Lorsque vous piquez sur vos disques en essayant de comprendre ce qui a été copié et ce qui reste dans iCloud, vous trouvez des choses vraiment déroutantes. Vous pouvez trouver plusieurs dossiers Documents et plusieurs dossiers Bureau. Aux dates de modification, ils peuvent être précisément les mêmes dossiers, mais ils ont des noms différents. Lorsque votre dossier Documents normal est appelé juste comme ça, vous pouvez en avoir un autre appelé “Documents – Macintosh HD”.

Dans Desktop, nous avons deux bureaux supplémentaires. Et dans Documents, nous avons deux autres documents. Vous découvrez ce qu’est un lien symbolique, ce qui est un doublon et où se trouve la dernière version de quoi que ce soit.

Les nouveaux dossiers Documents et les nouveaux dossiers Desktop sont nommés d’après votre disque dur, et Apple pense que cela est parfaitement logique.

“Lorsque vous désactivez les dossiers Bureau et Documents, vos fichiers restent dans iCloud Drive et un nouveau dossier Bureau et Documents est créé sur votre Mac dans le dossier d’accueil”, explique la page d’assistance Apple.

“Si vous désactivez iCloud Drive ou vous déconnectez d’iCloud, vous avez la possibilité de conserver une copie locale de vos fichiers qui se trouvent dans iCloud Drive”, poursuit-il. “Que vous décidiez de conserver une copie locale ou non, un nouveau dossier Bureau et Documents est créé dans votre dossier de départ.”

Il n’est pas clair pourquoi vous les obtiendriez lorsque vous désactivez la fonctionnalité, mais nous ne l’avons pas fait. Au cours des tests pour cette pièce, nous avons généré involontairement trois dossiers Documents.

Le résultat est que nous pouvons trouver n’importe quel document sur n’importe lequel de nos appareils, mais à chaque fois, nous devons creuser. Nous devons fouiller dans ces multiples dossiers Documents et comparer les dates de modification pour choisir celle que nous voulons, ce qui est à la fois irritant et certain de se tromper quelque temps.

Qu’est-ce qui pourrait l’améliorer

La création de ces dossiers supplémentaires semble inutile et il serait beaucoup mieux que le iCloud Drive d’Apple soit plus clair sur ce qu’il faisait lorsqu’il les a créés. Ce serait nettement mieux si nous pouvions nommer des fichiers que nous voulons garantir rester sur nos disques. C’est un pas en arrière par rapport à la fiabilité invisible d’iCloud Drive où nous pouvons simplement nous concentrer sur notre travail et ne pas penser à l’emplacement des documents.

Mais comme cela ne fonctionne pas et que nous devons réfléchir à l’emplacement de nos documents, un peu plus d’aide serait la bienvenue.

Le iCloud Drive d’Apple est sans aucun doute une merveille d’ingénierie logicielle et il est vraiment impossible de se rappeler à quoi il ressemblait avant de l’avoir. Nous aimerions multiplateforme et nous regardons nos montres en attente de dossiers iCloud partagés, mais iCloud Drive est une formidable aubaine pour notre travail.

Nous souhaitons simplement avoir acheté un SSD plus grand pour notre Mac mini.

