Comment écouter Sirius XM gratuitement sur votre Mac ou iPhone

Conseils

Par Amber Neely

Mardi 31 mars 2020, 08 h 31 PT (11 h 31 HE)

SiriusXM offre un accès gratuit à son service de streaming premium jusqu’au 15 mai, donnant aux utilisateurs la possibilité de se connecter à plus de 300 chaînes de manière pratique depuis leur Mac ou iPhone. Voici comment profiter de l’offre.

SiriusXM est un service de radio en streaming premium qui propose plus de 300 chaînes qui proposent des nouvelles, des informations, du divertissement, de la musique sans publicité, de la comédie, des débats sportifs, de la politique, etc.

La société lance maintenant son offre “Stream Free”, qui permet à quiconque d’écouter gratuitement le contenu premium jusqu’au 15 mai, sans carte de crédit ni engagement requis.

L’annonce a été faite par Howard Stern, qui a commencé à diffuser depuis son domicile pendant la pandémie de COVID-19.

“Avec autant de personnes invitées à rester à la maison, nous rendons notre gamme complète de musique, de divertissement, d’actualités et d’informations en streaming facilement accessible à tous”, a déclaré Jim Meyer, PDG de SiriusXM. “Dans les jours à venir, nous espérons qu’il s’agit d’une source précieuse d’informations ou de détournement, d’un mélange généreux de contenu en direct frais et d’une source de camaraderie qui vient des hôtes sur nos nombreuses émissions et chaînes. Et il n’y avait pas de meilleure façon de se lancer le contenu Stream Free qu’avec Howard ce matin. “

Le service lance également #StayHome Radio, une chaîne de musique sans publicité et agréable sur Channel 129. Elle diffusera de la musique édifiante d’artistes comme Lizzo, Coldplay et Bob Marley. Ils relancent également la chaîne Billy Joel, la radio Dave Mathews Band et une nouvelle chaîne pour le “Top 1000”.

Si vous souhaitez profiter de l’essai sans engagement, voici comment démarrer sur Mac, iPad et iPhone.

Comment écouter la radio SiriusXM gratuite sur MacOuvrez le navigateur de votre choix

Se diriger vers SiriusXM.com/streamfree

Cliquer sur Lancer la diffusion

Cliquer sur Lancer l’aperçu gratuitComment écouter la radio SiriusXM gratuite sur iPhone ou iPadSur votre iPhone ou iPad, rendez-vous sur SiriusXM.com/streamfree

Créez un compte en suivant les invites à l’écran

Définissez votre mot de passe en suivant les instructions dans l’e-mail de SiriusXM envoyé à votre compte dans le fichier

Téléchargez et lancez l’application SiriusXM

Connectez-vous en utilisant vos informations d’identification

Si vous créez un compte gratuit avec SiriusXM via votre iPhone, vous pouvez également utiliser ce compte pour parcourir gratuitement SiriusXM sur votre Mac.