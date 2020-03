Comment encaisser des chèques en ligne sans quitter votre domicile

Conseils

Par Amber Neely

Vendredi 20 mars 2020, 07 h 51, heure du Pacifique (10 h 51 HE)

Si vous craignez de visiter une banque pour encaisser un chèque pendant la pandémie en cours, nous avons une collection de conseils bancaires mobiles pour vous aider à comprendre les opérations bancaires à domicile.

Crédit d’image: Charles Schwab

COVID-19 continue de se propager à l’échelle mondiale, avec plus de 6 500 cas confirmés aux États-Unis. Alors que le pays commence à fermer des entreprises non essentielles pour limiter la propagation, de nombreux politiciens ont lancé l’idée d’envoyer des chèques de relance pour aider à alléger le fardeau financier des personnes touchées par la épidémie de coronavirus.

Si un chèque physique sort, il est raisonnable de supposer que vous devrez vous rendre à la banque ou au magasin pour l’encaisser. C’est là que réside le problème: si vous êtes censé limiter les déplacements non essentiels, comment encaisser votre chèque?

Heureusement, nous vivons à une époque où vous pouvez déposer un chèque dans le confort de votre foyer. Et, si vous avez déjà un compte bancaire auprès d’une grande banque américaine, vous n’aurez probablement qu’à télécharger l’application de votre banque pour ce faire.

Si vous n’êtes pas inscrit aux services bancaires en ligne mais que vous pouvez le faire depuis votre domicile, vous pouvez le faire sur un ordinateur de bureau. L’utilisation d’un ordinateur de bureau vous permettra d’éviter tous les pièges habituels liés à la création d’un compte sur un appareil mobile. Certaines banques exigent toujours que vous configuriez des services bancaires en ligne en personne ou par téléphone, alors assurez-vous de vérifier les exigences de votre banque individuelle.

Une fois que vous êtes inscrit aux services bancaires en ligne via votre banque, téléchargez l’application bancaire. C’est toujours une bonne idée de visiter directement le site Web de votre banque et de suivre leur lien direct vers leur application.

La plupart des chaînes bancaires nationales et régionales, telles que Wells Fargo et Bank of America, permettent le dépôt de chèques mobile via leurs applications. Même certaines petites banques se lancent dans la pratique, il appartient donc certainement aux utilisateurs de parcourir les applications mobiles de leur banque.

Si vous avez une banque mais qu’ils n’offrent pas de dépôt de chèque mobile, Paypal est une excellente option. Paypal vous permet d’encaisser un chèque via leur application mobile et de transférer les fonds sur votre compte bancaire à condition d’avoir lié les deux.

Si vous n’avez pas de compte bancaire, vous n’avez pas de chance non plus. Des banques comme Ally, Capital One et Charles Schwab permettent aux utilisateurs de s’inscrire à des services bancaires en ligne gratuits. Ils offrent également le dépôt de chèques en ligne et vous enverront une carte de débit dans une semaine ou deux après avoir été approuvée.

L’ouverture d’un compte bancaire n’est pas quelque chose qui devrait être pris à la légère, et AppleInsider vous suggère de faire preuve de diligence raisonnable en recherchant les banques qui fonctionneront le mieux pour vous.

Crédit d’image: Capital One

Conseils pour déposer un chèque depuis votre téléphone

Confirmez comment vous devrez approuver vos chèques. De nombreuses banques vous demanderont d’écrire «pour dépôt mobile uniquement» sous votre signature lorsque vous endosserez le chèque. Si vous ne suivez pas exactement les instructions, le chèque a plus de chances d’être rejeté.

Travaillez dans un endroit bien éclairé. Vous devrez probablement allumer à la fois un plafonnier et une lampe de table pour éviter de projeter des ombres directement sur le chèque lorsque vous le photographiez. Certaines banques suggèrent également de mettre un chèque sur un fond contrasté, comme une table en bois.

N’utilisez pas le flash sur votre téléphone. Le flash entraîne une éruption d’image, ce qui rend les informations difficiles à confirmer pour la banque.

Alignez le chèque exactement comme l’application vous l’indique. Essayez d’éviter d’obtenir une image asymétrique en tenant votre téléphone horizontalement lorsque vous prenez la photo.

Vérifiez votre travail. La plupart des applications bancaires mobiles vous permettent de consulter les images que vous avez prises. Pouvez-vous clairement distinguer toutes les informations sur le chèque? Si vous ne le pouvez pas, il y a de fortes chances que l’application ne le soit pas non plus.

Vérifiez vos e-mails et notifications push. La plupart des banques ont un délai d’exécution assez rapide pour les dépôts mobiles et vous avertiront dans l’heure qui suit si le chèque a été accepté ou refusé.

Si le chèque est refusé, vous pouvez essayer de prendre deux nouvelles images et de les redéposer. Si elle est refusée une deuxième fois, vous devrez peut-être appeler votre banque ou visiter la succursale en personne.

Si le chèque est accepté, il est généralement considéré comme une bonne pratique de le conserver pendant 14 jours. Ensuite, vous voudrez détruire le chèque.