Comment enregistrer l’écran sur votre iPhone?

Apple est arrivé sur le marché et est devenu un symbole largement attribué à sa facilité d’accès et d’utilisation. Bien que la capture d’écran soit aussi simple que sur n’importe quel téléphone Android, peu de gens savent comment enregistrer leurs écrans sur un iPhone.

Avec les tendances à la hausse dans les activités d’enregistrement vidéo et de streaming, l’enregistrement de votre écran est devenu tout à fait l’intérêt. Pour vous aider dans cette cause, cet article vous expliquera comment enregistrer votre écran sur votre iPhone préféré.

Avant de continuer, il est toujours agréable de savoir que l’écran d’écran peut apporter des avantages. Vous pouvez ouvrir différentes applications, effectuer vos sélections sur mesure et faire tout ce que vous voulez pour les publics respectifs en mode écran d’enregistrement et les téléspectateurs pourront tout absorber de votre point de vue. Cela comprend également le temps qu’il a fallu pour passer par un processus.

Cela vous aide également à stocker un certain processus pour vous-même pour une visualisation ultérieure afin que vous n’ayez pas à vous soucier d’oublier un certain processus, car vous avez toujours votre propre vidéo avec vous.

Un certain nombre de choses importantes à savoir avant de continuer est que votre procédure d’enregistrement d’écran nécessite votre approbation via le panneau de contrôle. Deuxièmement, la certaine version de votre appareil et l’iOS respectif qu’il prend en charge, il peut y avoir de nombreuses façons d’enregistrer l’écran ci-dessous.

De plus, lorsque vous prévoyez de partager votre enregistrement sur différentes plates-formes, une connexion Internet haut débit peut être requise, sinon cela peut être assez gênant. Avec ces choses en considération, commençons notre tutoriel

Activer l’enregistrement d’écran:

La toute première étape consiste à activer l’option d’enregistrement d’écran sur votre iPhone. Pour l’activer, allez simplement dans l’onglet Paramètres et appuyez sur l’option «Centre de contrôle». De là, appuyez sur l’onglet «Personnaliser les contrôles». Ici, vous pouvez observer un certain nombre d’options déjà ajoutées avec le signe moins par rapport à leurs noms respectifs.

De même, les options non ajoutées auront un signe plus vert contre leur nom. Recherchez l’onglet «Enregistrement d’écran» dans les options non ajoutées et appuyez sur le symbole vert pour les ajouter à la section «Inclure».

Vous pouvez également réorganiser votre Control Center en faisant glisser les icônes à leur extrémité droite et en les configurant selon vos goûts. Cela donnerait une ambiance plus personnalisée à vos paramètres. De plus, si vous souhaitez utiliser l’enregistrement d’écran temporairement, la meilleure pratique consiste à l’exclure de la section «Inclure» pour des problèmes de sécurité liés au cas où il y a plusieurs utilisateurs sur votre téléphone mobile.

Commencer l’enregistrement:

Il est maintenant temps de commencer l’enregistrement. Si vous avez un iPhone X ou un modèle plus récent ou un iPad avec iOS 12 ou une version ultérieure installé, vous devez faire glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de votre écran, sinon, vous pouvez simplement tirer l’écran vers le haut pour placer le Control Center devant de toi.

Un bouton Enregistrer est maintenant inséré dans votre Control Center. Appuyez dessus pour commencer à enregistrer votre session. Lorsque vous faites cela, il y aura un compte à rebours de trois secondes, après quoi l’enregistrement commencera précisément à partir de l’endroit où vous êtes sur votre écran.

Pour arrêter l’enregistrement, vous pouvez simplement cliquer sur l’indicateur rouge en haut, puis appuyer sur «Arrêter» pour gêner toute autre activité d’enregistrement. Vous pouvez également enregistrer la voix sur votre enregistrement. Pour l’activer, maintenez le bouton d’enregistrement enfoncé pendant un certain temps jusqu’à ce qu’une option apparaisse. Cette option vous permet d’accéder à l’enregistrement d’écran à partir duquel vous pouvez activer / désactiver le microphone selon votre convenance.

Modifiez votre enregistrement:

Vous pouvez accéder à votre enregistrement via la pellicule. Ouvrez simplement l’application Photos et le dernier élément que vous voyez sera l’enregistrement que vous venez de faire. Naturellement, pour une vidéo professionnelle, vous voudrez modifier un peu votre vidéo. Vous pouvez le couper en coupant les phases brutes initiales et finales pour lui donner un aspect approprié.

Le découpage de votre vidéo est également assez simple sur votre iPhone. Appuyez simplement sur votre enregistrement et appuyez sur le bouton “Modifier”. Vous verrez maintenant une barre au bas de votre écran avec des flèches directionnelles jaunes aux deux extrémités qui peuvent être glissées pour couper la longueur de la vidéo. Vous pouvez facilement voir les effets du rognage entre les deux pour voir si vous vous dirigez dans la bonne direction.

Une fois que vous êtes satisfait du résultat, appuyez simplement sur Enregistrer et vous avez votre enregistrement d’écran modifié prêt à être utilisé.