Comment éteindre votre Apple TV

Qu’il s’agisse de l’Apple TV HD ou de l’Apple TV 4K, il n’y a pas d’interrupteur d’arrêt, mais il existe des moyens d’arrêter rapidement la lecture et de s’endormir lorsque vous avez fini de regarder.

Ils ne s’éteindront pas. Mais vous pouvez mettre Apple TV 4K et Apple TV HD en veille lorsque vous avez fini de regarder.

La réponse courte à la façon dont vous éteignez votre Apple TV est que vous ne le faites pas. Il n’y a pas d’interrupteur d’arrêt, il n’y en a jamais eu, et il est peu probable qu’Apple en ajoute un aux futurs appareils Apple TV. Cependant, cela ne signifie pas que vous devez le laisser allumé et jouer tout le temps.

Avec une mise en garde, vous pouvez simplement vous éloigner de votre Apple TV et il se mettra en veille après 15 minutes. Vous pouvez également modifier cela pour une période plus longue ou plus courte, ou vous pouvez choisir parmi deux façons différentes pour forcer Apple TV à se mettre immédiatement en veille.

Éloignez-vous

Il est vrai que l’Apple TV HD et l’Apple TV 4K s’éteindront si vous ne regardez pas, mais ils doivent d’abord deviner que vous avez terminé.

Si vous laissez l’Apple TV sur la page du menu principal assez longtemps, l’appareil estime que vous êtes parti et il se mettra en veille.

Mais si vous l’avez laissé jouer n’importe quelle vidéo, ce ne sera pas le cas. Vous avez donc peut-être réglé une chaîne et quitté à la fin d’un spectacle, mais la chaîne est toujours active et en cours de lecture.

Ou vous avez peut-être allumé uniquement pour regarder une seule vidéo sur YouTube, mais en votre absence, YouTube a continué à lire la vidéo suivante et la suivante et la suivante.

Pour être sûr qu’Apple TV se mettra en veille, appuyez sur la touche Accueil sur votre télécommande Siri lorsque vous avez terminé.

Modifier la durée pendant laquelle Apple TV restera allumé après l’avoir remis sur l’écran du menu principal

Pour modifier le temps nécessaire pour s’endormir, accédez à Général, Généralet choisissez Dormir après. Là, vous pouvez spécifier la période d’attente, des 15 minutes par défaut à Jamais.

Mettez Apple TV en veille maintenant

Pendant que vous êtes au sommet de la Paramètres sur Apple TV, vous pouvez faire défiler tout en bas et choisir Dors maintenant.

Il n’y a aucune confirmation, aucun paramètre, aucune option, cela met simplement l’Apple TV en veille immédiatement.

Invariablement, cependant, vous regardez un appareil Apple TV via un téléviseur connecté – et c’est cet appareil qui va utiliser le plus d’énergie. Il existe un moyen de tout désactiver.

Comment mettre votre Apple TV et votre téléviseur connecté en veille

Pour éteindre à la fois l’appareil Apple TV et votre téléviseur connecté, procédez comme suit. Vous aurez besoin de tvOS 13 ou version ultérieure pour cette option.

Maintenez le bouton Accueil enfoncé pendant quelques secondes pour obtenir cette option pour éteindre Apple TV et votre téléviseur Accueil pour accéder au plus haut niveau de l’Apple TV

Maintenant, appuyez et maintenez le même Accueil bouton pendant quelques secondes

Parmi les options qui apparaissent, choisissez Mettre en veille tous les appareils connectés

En règle générale, vous verrez votre téléviseur se mettre immédiatement en veille, puis l’Apple TV elle-même fera de même quelques secondes plus tard.

Suivez AppleInsider en téléchargeant l’application AppleInsider pour iOS et suivez-nous sur YouTube, Twitter @appleinsider et Facebook pour une couverture en direct de dernière minute. Vous pouvez également consulter notre compte Instagram officiel pour des photos exclusives.