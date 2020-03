Comment faire revivre un iPod avec un disque dur en utilisant le stockage flash

Même maintenant, des années après l’arrêt de l’iPod basé sur le disque dur, les applications ont tenté de recréer son interface, les films l’ont présenté comme les principaux accessoires des personnages – et un petit nombre de personnes continuent de les utiliser. Voici également les détails sur la façon de faire revivre le vôtre.

“J’ai eu différents iPods pour des jours et des humeurs différents”, dit le protagoniste, tout en brandissant un iPod Mini dans un étui rose ébloui, dans le film d’Edgar Wright de 2017, “Baby Driver”. Ce qui rend cette appréciation de la technologie obsolète intéressante, c’est qu’elle est toujours aussi utile.

Nous comprenons aussi bien que quiconque que l’avenir du contenu semble être des services d’abonnement. Que ce soit la vidéo via Netflix, Hulu, PSVue, DirecTV Now et tout ce qu’Apple décide de faire, ou l’audio avec Spotify ou Apple Music, les services de musique en streaming sont là.

En même temps, il y a quelque chose de tangible dans la possession de musique, le téléchargement par défaut, sur un appareil dédié uniquement à la musique. Heureusement, il existe de nombreux iPod disponibles pour cette tâche. Peut-être que vous en avez un dans un tiroir de bureau quelque part, ou qu’ils sont disponibles à un prix relativement bas d’occasion.

La faiblesse de l’iPod est le support de stockage en rotation. Il exerce une pression plus élevée sur la batterie pour déplacer les plateaux et la tête, et il est fragile en cas de chute accidentelle. Bien sûr, l’iPod fait des choses intéressantes avec le cache mémoire pour éviter de faire tourner le disque fréquemment, mais il est toujours limité par les lois de la physique.

Pour ce projet, nos iPod préférés sont l’iPod de quatrième génération à molette cliquable, l’iPod Photo ou couleur, ou les modèles d’iPod vidéo de cinquième et 5,5 génération.

Un bon iPod connaît ses limites

Il y a des limites. Les premiers iPod utilisaient des lecteurs ATA parallèles, ou PATA. Les systèmes qui utilisent des disques PATA, sans être trop techniques, ont une limite de pouvoir traiter 127 Go.

Ce n’est pas la seule limite. Les iPod en question n’ont que peu de RAM, la base de données ne peut contenir que tant d’entrées et le stockage ne peut contenir que tant de chansons. En pratique, le nombre de chansons est fonction de la taille de la base de données iTunes et de la mémoire (RAM) de la carte mère de l’iPod.

En général, un iPod qui a commencé sa vie comme un iPod de 30 Go peut contenir environ 20 000 chansons, bien que certains rapports indiquent jusqu’à 30 000 chansons. Ce même iPod de 30 Go a été initialement vendu comme contenant 7500 chansons.

Un iPod qui a commencé comme 60 Go peut contenir entre 50 000 et 60 000 chansons. Il a été annoncé qu’il contenait 10 000 chansons.

Notez que les iPods de 6e et 6,5 génération (modèles MB029 / MB147 / MB145 / MB150 / PB145 / PB150 / MB565 / PB565 / MB562 / PB562) étaient tous PATA et étaient vendus comme 120 Go en pointe. Ils auront les mêmes limitations sur les pistes et la taille de 128 Go. Le modèle 160 Go nécessitera un câble ruban différent pour adapter son interface CE-ATA à l’adaptateur.

Il est possible de contourner la limitation de taille en installant Rockbox, un système d’exploitation tiers open source sur l’iPod. Nous avons installé Rockbox dans le passé, mais nous ne l’avons pas vraiment apprécié.

L’iPod Classic 160 Go de 7e génération (modèles PC297 / MC297 / PC293 / MC293) peut contenir beaucoup plus de stockage, jusqu’à 1 To. Mais vous pouvez toujours trouver que vous êtes limité à 50 à 60 000 chansons dans la base de données.

Alors pourquoi voudriez-vous autant de stockage si vous ne pouvez contenir que la même quantité de chansons? Eh bien, vous pouvez choisir d’utiliser des fichiers sans perte, qui occupent plus d’espace de stockage (environ 30 Mo par piste) et jouent avec une plus grande fidélité. Dans tous les cas, en améliorant le stockage, vous doublez au moins le nombre de chansons jusqu’à 6 fois plus de chansons selon le modèle avec lequel vous commencez.

Comme avantage secondaire, le stockage flash utilise moins d’énergie, de sorte que la durée de lecture augmentera par rapport au disque dur d’origine. Si vous choisissez de remplacer la batterie par une nouvelle unité alors que l’iPod est ouvert, vous ne gagnerez que plus de temps entre les recharges.

L’extension du stockage iPod est une idée qui vient en raison de l’utilité réelle de l’iPod.

“Où en êtes-vous dans votre voyage de préparation?”

“Autonomie de 30 jours.” pic.twitter.com/tooTuOtLHj

– Matthew Panzarino (@panzer) 9 mars 2020

Depuis que l’iPod Classic a été abandonné, les supports flash sont devenus bon marché. Nous avons d’abord tenté de convertir un iPod de troisième génération avec la molette tactile et quatre commandes consécutives.

Pourquoi fait-on ça?

L’iPod existait pour mettre des milliers de chansons dans votre poche. C’est ça. Il s’avère que, 19 ans après l’introduction du premier iPod, c’est toujours une bonne idée.

Il existe plusieurs façons de remplacer le disque dur en rotation par un support flash. Le résumé est que vous utilisez une carte adaptateur pour remplacer le disque dur, puis utilisez un support flash au lieu du disque dur pour le stockage. Les cartes que nous utilisons ont soit un emplacement Compact Flash, soit quatre emplacements MicroSD, et l’un des adaptateurs nécessitait un câble ruban de remplacement pour s’adapter aux connecteurs appropriés.

Les compromis sont rares. Avec un emplacement pour carte CF, vous utilisez un adaptateur CF vers SD et pouvez insérer une seule carte SD rapide. Si vous vouliez vraiment devenir fou, vous pourriez obtenir l’adaptateur mSATA et attacher un lecteur flash de 1 Go en place.

Les choses intéressantes sont le temps d’exécution et le démarrage. Faire cela avec autre chose que mSATA, qui nécessite beaucoup d’énergie pour convertir SATA en PATA, donne entre 33 heures environ pour les fichiers sans perte et 47 heures pour les fichiers MP3 avec perte.

Nous avons commencé par placer un adaptateur CF avec CF vers SD et une seule carte SD dans un iPod 3G, qui avait quatre boutons tactiles d’affilée, plutôt que sur les côtés de la molette tactile. Cet adaptateur iPod vers CF a été acheté il y a des années sur ebay, décrit comme un adaptateur Compact Flash vers disque dur IDE Toshiba 1,8 “.

Nous vous déconseillons d’utiliser un iPod FireWire, sauf si vous avez un Mac avec FireWire. C’est agréable à des fins de nostalgie, mais pas génial pour une utilisation réelle. La poursuite d’un bon câble USB à 30 broches est déjà assez difficile, mais un bon câble FireWire à 30 broches et un Mac avec FireWire fonctionnel rendent la proposition difficile.

Même si l’iPod de troisième génération peut se synchroniser avec iTunes via USB, il nécessite FireWire pour restaurer ou copier sur l’iPod OS.

Un iPod de quatrième génération, le premier iPod pleine taille à avoir une molette cliquable, est beaucoup plus facile à utiliser avec un Mac moderne. Il se charge et se synchronise via USB et restaure le système d’exploitation via USB.

La première étape consiste à formater vos nouvelles cartes. Si vous utilisez SDXC, utilisez un lecteur SDXC. L’utilisation d’un lecteur SD avec une carte SDXC peut l’endommager.

Téléchargez SDFormatter sur sdcard.org. Formatez les cartes en FAT32, même si elles ont été formatées en ExFat.

Ensuite, ouvrez votre iPod. Nous commençons généralement dans les coins et progressons sur les côtés, libérant les loquets internes qui verrouillent l’avant vers l’arrière.

Nous avons utilisé un adaptateur FlashQuad de flash.xyz avec quatre emplacements pour carte MicroSD. Comme il s’agissait d’iPod de quatrième génération, nous avons également utilisé un nouveau câble ruban pour adapter le connecteur du câble ruban de l’adaptateur au connecteur du lecteur de l’iPod. Si nous utilisions des iPods plus récents, cela n’aurait pas été nécessaire.

Lorsque vous insérez l’un de ces adaptateurs et le chargez avec des cartes, le formatage fait que les quatre cartes MicroSD sont considérées comme un seul lecteur. Après le formatage, utilisez iTunes ou Music, selon le système d’exploitation, pour le restaurer en tant qu’iPod HFS + Mac plutôt qu’en tant qu’iPod Windows.

À ce stade, vous êtes prêt à synchroniser. La principale question qui reste est, combien de musique avez-vous stockée sur votre disque dur ou serveur domestique, par rapport à la migration vers la musique en streaming d’Apple?

Le problème avec Apple Music

Tout n’est pas parfait. La musique que nous possédions, rippée ou téléchargée à partir des achats iTunes sera synchronisée avec l’iPod. La musique que nous avons téléchargée sur iTunes Match / Apple Music Match sera téléchargée et synchronisée avec l’iPod. C’est bien, jusqu’à présent.

Mais nous sommes également abonnés au service de streaming d’Apple Music. La musique téléchargée depuis Apple Music en streaming sur un Mac ne sera pas synchronisée avec l’iPod, ce qui signifie que les chansons Apple Music ne peuvent pas être copiées sur l’iPod. Cela dit, l’activation de la bibliothèque musicale iCloud sur l’iPod nous permettra de lire Apple Music sur l’iPod. Malheureusement, ils doivent penser aux modèles d’iPod touch, car il n’y a pas de bibliothèque musicale Wi-Fi ou iCloud sur l’iPod traditionnel.

Être capable de naviguer au toucher (réglage du volume, d’avant en arrière pour les pistes, de lecture / pause) est quelque chose qui s’est perdu avec l’iPod et les iPhones à écran tactile. L’utilisation d’un iPod ramène le plaisir d’utiliser un appareil qui a été spécialement conçu autour d’une chose – votre collection de musique entière dans la paume de votre main.

Combien ça va coûter

Les prix ne sont pas mauvais. Si vous avez un iPod existant, l’adaptateur FlashQuad coûte 42 $, plus le coût de 4,50 $ du nouveau câble ruban. Amazon a la carte Sandisk SDXC 128 Go de classe 10 pour 19,49 $. Si vous avez un budget inférieur, l’adaptateur Compact Flash pour iPod était de 8,25 $ sur ebay et l’adaptateur DigiGear CF vers SD était de 15,98 $.

Nous avons trouvé plusieurs iPods de 4e génération disponibles pour 30 $, ce qui rend le coût le plus bas possible pour l’ensemble du projet à 73 $ pour un iPod couleur avec 128 Go de stockage. Vous pouvez également utiliser une carte de 256 Go à la place de la carte de 128 Go. Bien sûr, l’utilisation de FlashQuad coûte plus cher, mais vous permet d’utiliser des quantités de stockage plus importantes.

Il y a quelque chose de vraiment stimulant à charger un nombre ridicule de chansons sur un nombre ridicule de gigaoctets dans un iPod qui était à l’origine aussi petit que 15 Go. La prémisse originale de l’iPod – des milliers de chansons dans une boîte de la taille d’un paquet de cartes – reste vraie.