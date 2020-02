Il peut y avoir autant de façons de prendre une capture d’écran de votre MacBook Pro 16 pouces qu’il y a de raisons de les prendre, mais Apple pourrait rendre beaucoup plus évident ce qui est possible et comment le faire.

Insérer: gros plan sur une méthode de capture d’écran sur un MacBook Pro

Que ce soit pour la vitesse que vous souhaitez capturer une page de site Web ou pour montrer à quelqu’un ce qui est affiché sur votre écran, prendre une capture d’écran ou saisir votre écran MacBook Pro 16 pouces est pratique. Apple ne précise pas exactement comment vous le faites, mais la société vous offre un nombre presque ridicule d’options une fois que vous avez commencé.

Deux choses cruciales avant de prendre une capture d’écran, cependant.

La mise en garde la plus importante est que vous devez vous rappeler que vous ne prenez pas une photo de l’écran, vous prenez une photo de ce que le Mac affiche. Donc, si votre écran est devenu monochrome pour une raison quelconque, et que vous prenez une capture d’écran, cette photo sera d’une couleur parfaite.

Vous ne pouvez pas non plus prendre une capture d’écran d’un lecteur Blu-ray ou DVD en raison de problèmes de droits. C’est la même chose avec des services de streaming tels que Netflix – vous pouvez prendre une photo, mais ce sera vierge où le film était

En dehors de cela, vous pouvez saisir quoi que ce soit sur l’écran de votre Mac et choisir entre le faire très rapidement ou avec une certaine personnalisation.

Comment faire une capture d’écran sur un MacBook Pro, la manière rapide

Maintenez la touche Commander clé

Maintenez la touche Décalage clé

Appuyez sur le numéro 3 clé

Une capture de l’intégralité de votre écran MacBook Pro s’affiche brièvement en bas à droite de votre moniteur, puis elle est enregistrée sur votre bureau.

Par défaut, chaque capture d’écran apparaîtra d’abord sous forme de miniature en bas à droite de votre écran.

Dans la grande majorité des cas, c’est probablement tout ce que vous voulez. Et à l’occasion étrange où vous ne vouliez saisir qu’une partie particulière de l’écran, vous pouvez ouvrir cette capture d’écran dans un éditeur d’image et supprimer ce dont vous n’avez pas besoin.

Cet éditeur d’images pourrait également être intégré à votre Mac. Lorsque la capture d’écran est brièvement affichée en bas à droite, ou à tout moment lorsque vous la sélectionnez et appuyez sur le Barre d’espace, vous pouvez modifier l’image.

Cliquez sur l’icône d’un stylo marqueur et vous obtenez un ensemble raisonnable d’outils d’édition qui incluent les marqueurs et le recadrage.

Comment faire une capture d’écran d’une partie d’un écran MacBook Pro

Vous pouvez cependant décider à l’avance que vous ne prendrez qu’une capture d’écran, disons, d’une fenêtre particulière ou d’une section de votre écran.

Maintenez la touche Commander clé

Maintenez la touche Décalage clé

Appuyez sur le Numéro 4 clé

Remarquez la différence ici, vous utilisez la touche 4. Lorsque vous faites cela, le curseur du Mac se transforme en réticule et vous pouvez faire glisser sur la zone que vous souhaitez saisir.

Lorsque vous lâchez la souris ou le trackpad, la photo est prise.

Vous ne pouvez sélectionner qu’une seule fenêtre.

Comment faire une capture d’écran d’une seule fenêtre sur un écran MacBook Pro

Maintenez la touche Commander clé

Maintenez la touche Décalage clé

Appuyez sur le Numéro 4 clé

Déplacez le curseur sur une fenêtre

Appuyez sur le barre d’espace

Cliquez quand vous êtes prêt

Comment faire une capture d’écran d’une seule fenêtre sur un écran MacBook Pro sur une minuterie

Dans cet exemple, la prise de vue n’a lieu que lorsque vous cliquez, et dans tous les autres, elle se produit immédiatement. Pour vous donner quelques secondes pour, disons, organiser une fenêtre ou sélectionner un menu, vous pouvez utiliser une minuterie.

Après avoir vu l’utilisation des touches 3 et 4, vous ne serez peut-être pas surpris de savoir que celle-ci en comporte 5.

Maintenez la touche Commander clé

Maintenez la touche Décalage clé

Appuyez sur le numéro 5 clé

Cette fois, tout ce qui se passe, c’est que vous obtenez une bande de contrôle à l’écran. Il contient en fait des boutons pour commencer tout ce que vous avez fait jusqu’à présent avec des touches, comme saisir tout l’écran ou une partie.

Cependant, il a également un Les options contrôle.

Vous pouvez définir un délai sur lequel les captures d’écran seront prises.

Cliquez dessus et vous avez le choix de prendre une photo immédiatement, en 5 secondes ou en 10 secondes.

Il existe également des options permettant de sauvegarder la capture d’écran, de l’afficher à l’écran, etc. La même bande de contrôle comprend même des options pour prendre une vidéo de l’écran au lieu d’une image fixe.

Cependant, pour plus de rapidité et de commodité, les Commander, Décalage et le nombre 3, 4 ou 5, ne peut pas être battu.

