Comment jouer à Halo sur votre iPhone ou iPad avec Project xCloud de Microsoft

Project xCloud est le nom de code du nouveau service de streaming de jeux de Microsoft, et il est désormais disponible en version bêta pour les utilisateurs à tester, apportant des titres massivement populaires comme “Halo – The Master Chief Collection” sur iPhone et iPad. Nous avons passé quelques heures à jouer pour le tester.

Jouer à Halo sur iPhone avec une manette Xbox à l’aide de Project xCloud

Microsoft vient de commencer à tester publiquement Project xCloud sur iOS et iPadOS, ce qui signifie que cela est fortement en territoire bêta. Donc, comme nous l’avons testé, le retard, les superpositions de texte ou d’autres idiosyncrasies peuvent pour le moment être imputées à son état TestFlight plutôt qu’à de véritables problèmes avec l’application elle-même. Heureusement, les bugs que nous avons vus étaient rares.

Vous avez besoin d’une vitesse Internet d’au moins 10 Mbps via le Wi-Fi cellulaire ou 5 GHz. Pour notre temps d’utilisation, nous nous sommes appuyés sur un réseau Wi-Fi 6 gigabit sur notre iPhone 11 Pro Max. Plus que suffisant pour garantir que notre connexion Internet n’est pas à l’origine de problèmes de lecture.

Jouer à Halo sur iPhone

Pour commencer et commencer à jouer, vous avez également besoin de l’application Project xCloud, d’un compte Microsoft et bien sûr d’un contrôleur Xbox.

Si vous souhaitez des informations supplémentaires sur l’utilisation des contrôleurs avec iOS et iPadOS, nous avons examiné plus en détail les exigences et leur fonctionnement. Par souci de concision, la partie importante que vous devez savoir est de savoir comment coupler le contrôleur.

Jumelage d’une manette Xbox avec iPhone

Pour ce faire, appuyez sur le bouton de connexion à l’avant du contrôleur jusqu’à ce qu’il commence à clignoter rapidement, puis recherchez-le dans les paramètres Bluetooth de votre iPhone ou iPad.

Nous avons ensuite pu sauter dans l’application Project xCloud et choisir «Halo – The MasterChief Collection». Le jeu va directement au menu principal, comme il le ferait sur votre console Xbox.

Préparez-vous à jouer à Halo sur notre iPhone

Pendant que nous jouions, l’expérience était très fluide et naturelle – pas du tout comme si nous diffusions le jeu en entier. De temps en temps, nous avons vu un petit décalage, mais rien qui n’ait été un problème et cela devrait être corrigé après la version bêta.

La plupart de nos tests ont été effectués en jouant à des matchs multijoueurs en ligne sur notre iPhone, bien que cela fonctionne également sur notre iPad Pro.

Une proposition prometteuse

Apple Arcade est une excellente option pour les joueurs occasionnels, mais Project xCloud est quelque chose de plus et apporte des titres beaucoup plus substantiels au mobile.

Le jeu en streaming va clairement devenir plus important à l’avenir. Il vous permet de jouer à des jeux qui ne sont pas nécessairement disponibles sur une plate-forme et réduit la nécessité de télécharger des fichiers de jeu massifs avant de jouer.

Project xCloud n’est pas le seul service de streaming de jeux disponible. Steam Link vous permet de lire des titres PC sur votre iPhone, iPad ou Apple TV. GeForce NOW apporte de nombreux titres Windows uniquement au Mac. Et maintenant, nous avons Project xCloud qui apporte de nombreux titres Xbox aux iPhones et iPads.

Débloquer un exploit en jouant à Halo sur notre iPhone

En version bêta, Microsoft teste uniquement avec “Halo – The MasterChief Collection” mais au lancement, beaucoup d’autres seront disponibles. Cela inclut “Tekken 7”, “Madden 20”, “Devil May Cry 5”, “Borderlands 3”, “Gears 5” et bien plus encore. N’oubliez pas de visiter le site Project xCloud pour la liste complète des titres actuels.

Si vous souhaitez vous inscrire pour essayer de prendre une place dans la version bêta actuelle, rendez-vous sur le site Web du service de streaming pour en savoir plus.