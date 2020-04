Comment l’ascension de WeChat suggère que l’iPhone pourrait ne plus jamais dominer en Chine

WeChat est devenu si omniprésent en Chine que l’iPhone est de plus en plus mesuré par la façon dont il exécute cette seule application – et ce sont maintenant des millions de “mini-programmes” qui supplantent l’App Store.

WeChat est disponible partout, mais domine totalement en Chine

Apple vient peut-être de voir ses ventes augmenter à nouveau en Chine, mais une application qui est devenue énorme à cause de l’iPhone semble désormais inexorablement prête à devenir la queue du chien. WeChat de Tencent, une sorte d’application de messagerie combinée, de médias sociaux et de paiement électronique, est devenu si important en Chine qu’Apple doit s’adapter.

WeChat bafoue apparemment les règles de l’App Store et Apple cède. Apple retarde les mises à jour de WeChat – et les clients peuvent passer à Android. Avec WeChat conçu pour fonctionner aussi bien sur les deux plates-formes, l’avantage concurrentiel d’Apple dans la conception de grands logiciels est érodé.

Ce qui est peut-être ironique, c’est que WeChat rappelle plus les applications Web que Steve Jobs pensait initialement convenir à l’iPhone. Il fallait le persuader de ce que nous connaissons maintenant comme des applications, et si Apple a créé un outil génial pour nous dans l’App Store, il en a également profité énormément.

WeChat lui-même est une application, mais en son sein, les utilisateurs peuvent ouvrir ce que le fabricant Tencent appelle des mini-programmes. Dès le début, il semble qu’Apple ait reconnu le potentiel des mini-programmes à offrir des services de style App Store sans jouer selon les règles de l’App Store.

Selon The Information, une équipe de Tencent a visité Apple vers 2017 spécifiquement pour rassurer Tim Cook que les mini-programmes n’étaient pas des applications. Ces mini-programmes n’étaient pas une menace.

L’argument était alors que ces mini-programmes étaient limités en fonctionnalités et ne tentaient même pas de concurrencer les applications à part entière. Maintenant, cependant, ils le font. Certains mini-programmes incluent le streaming vidéo en direct et même la réalité augmentée.

Ils peuvent le faire car ils font partie de WeChat et si un utilisateur autorise cette application à, par exemple, accéder à la caméra ou à Internet, il autorise chaque mini-programme à faire de même. Il y a un argument à faire sur la sécurité de cela par rapport à l’App Store verrouillé d’Apple, mais Apple ne le fait pas. Du moins, pas encore pour l’application WeChat.

En 2017, les chefs de Tencent ont offert à Tim Cook une œuvre encadrée d’art populaire chinois

“WeChat est définitivement en train de casser [App Store] “, a déclaré Sinia Spasojevic, développeur basé à Shanghai, à The Information.” WeChat possède des API pour l’accès aux caméras, le GPS, tout cela. “

“Le danger est que [it] va devenir un nouveau système d’exploitation », poursuit Spasojevic.« Peu importe si j’aime le téléphone ou s’il fonctionne bien. Je ne peux pas vivre en Chine avec un téléphone qui n’a pas WeChat. “

Apple peut continuer à produire des logiciels de pointe sécurisés, mais en Chine, il est presque sans valeur à moins que l’iPhone ne prenne en charge WeChat – et le supporte bien. WeChat fait tellement partie de la vie chinoise qu’il est difficile de concevoir quelque chose de similaire aux États-Unis.

C’est bien plus grand que Facebook, et bien plus une menace pour Apple que tout ce à quoi il a été confronté à ce jour. Là où les entreprises du monde entier peuvent trouver bon de prendre en charge Apple Pay, celles en Chine doivent simplement prendre en charge l’équivalent de WeChat, car les utilisateurs l’attendent tant. Même Apple doit accepter WeChat Pay.

Au cours des trois années écoulées depuis le lancement des mini-programmes, ils sont devenus beaucoup plus que les simples outils que Tencent a confiés à Apple. Il existe cependant des limitations, comme une limite de 10 Mo. Cela, cependant, les rend plus simples à créer que les applications complètes, ce qui signifie qu’il y en a plus.

Selon The Information, il existe 2,4 millions de mini-programmes, allant des jeux aux grandes marques grand public telles que Nike et McDonald’s. Google, qui voit ses services limités ou interdits en Chine, a essayé un jeu en tant que mini-programme.

Le nombre et la gamme de mini-programmes peuvent avoir atteint un point de basculement où les entreprises choisissent de se concentrer sur la production de ceux-ci au lieu d’applications régulières. Et le nombre de mini-programmes, ainsi que l’omniprésence écrasante de WeChat, pourraient bien avoir atteint un point de basculement à partir duquel Apple ne peut pas réaffirmer son succès précédent sur les smartphones.