Comment le passage d’Apple à un ARM Mac va être une route cahoteuse pour certains

Apple peut concevoir des Mac avec des processeurs ARM au lieu d’Intel, mais il ne peut pas faire bouger tous les développeurs avec cela – et il y a des complications qui causeront des problèmes.

Une possibilité est que le premier ARM Mac sera un MacBook Air

Si une entreprise peut changer radicalement toute sa gamme de produits en changeant de processeur, alors ce n’est pas seulement Apple maintenant, ça a toujours été Apple aussi. Contrairement à toute autre entreprise technologique, Apple a abandonné à deux reprises son matériel précédent pour passer à de nouveaux processeurs. Il a également abandonné son ancien logiciel de la même manière qu’il est passé de l’OS 9 classique à Mac OS X et maintenant à macOS.

Chaque fois, le mouvement s’est déroulé si bien et les résultats ont été si réussis que vous pouvez imaginer que le processus a été simple. Le passage du processeur Motorola d’origine du Mac à PowerPC, puis à Intel, n’a pas été du tout facile – il a été extrêmement bien fait. Et en privé, il était prévu très longtemps à l’avance également.

Chaque fois qu’Apple effectue ces transitions, ils ont besoin que d’autres sociétés travaillent avec eux – et ils doivent expliquer aux utilisateurs ce qui se passe.

Nous ne disons pas qu’un mouvement majeur comme celui-ci est difficile à comprendre pour l’utilisateur moyen d’Apple. Mais quand ce n’est pas leur travail de suivre ces détails, et qu’ils ne sont pas aussi intéressés que vous ou nous, Apple doit les atteindre. Sinon, les utilisateurs qui achètent de nouvelles machines constatent qu’ils ne fonctionnent pas – et c’est Apple qu’ils blâmeront.

Les obstacles d’Apple avec un ARM Mac

Ce problème d’une transition rompant avec les outils familiers sera probablement plus problématique avec le passage à ARM, car maintenant Apple s’éloigne d’une norme populaire plutôt que vers une.

Aucune transition n’est exactement simple, mais lorsque Apple est passé de PowerPC à Intel, par exemple, il a immédiatement permis aux Mac d’exécuter Windows avec sa nouvelle fonctionnalité de double démarrage Boot Camp.

Quand il passe d’Intel à ARM, cette capacité naturelle au niveau du processeur a disparu. Selon les données AppleInsider tirées de nos relations avec les départements de service, environ 2% des Mac amenés pour entretien chez Apple ont Windows installé sur Boot Camp.

Ce n’est pas un nombre énorme, mais il ne faut qu’une seule personne pour que ce soit une très mauvaise nouvelle si vous êtes cette seule personne. Si les Mac d’Apple ne peuvent pas exécuter Windows, l’entreprise perdra certains clients.

Ce sera juste curieux de voir combien c’est. Certains abandonneront certainement Apple, mais d’autres pourraient bien constater qu’ils ne démarrent presque jamais dans Windows de toute façon et donc juste faire quelques ajustements à leur travail.

Windows sur Mac

Tout cela suppose également que Boot Camp s’en va et ce n’est pas garanti. Apple ne voudra sûrement jamais, ni même être légalement autorisé, à porter Windows sur ARM, mais Microsoft l’a déjà fait.

Ensuite, il existe également des options de virtualisation Windows, telles que Parallels. Ceux-ci ont tendance à être plus maladroits que le Boot Camp matériel, mais si vous n’étiez pas préparé à la maladresse, vous n’utiliseriez pas Windows.

On ne sait pas encore si une version de Parallels fonctionnera sur ARM. De même, nous ne pouvons pas savoir – et on ne nous le dira probablement jamais – si c’est un travail facile de prendre Windows conçu pour la Surface Pro X et de l’exécuter sur un ARM Mac.

Ce que nous pouvons supposer, c’est que, facile ou non, c’est un travail qui implique beaucoup de pièces mobiles. En juillet 2019, les utilisateurs n’ont pas pu mettre à jour Windows 10 sur leur Mac car un pilote avait besoin de travail.

Cependant, nous pouvons également être raisonnablement sûrs que Microsoft verra désormais un avantage commercial dans son support Apple, alors qu’il ne le faisait pas auparavant.

Décisions commerciales et techniques

Bien que Microsoft soit à l’origine un champion du Mac et un partisan de Steve Jobs, la relation a parfois été férocement mauvaise.

Microsoft a pris son temps pour apporter Word à l’iPad.

Microsoft était autrefois tellement concentré sur Windows que lorsqu’on lui a demandé s’ils allaient développer pour l’ordinateur NeXT de Steve Jobs, Bill Gates a dit non. En fait, il a dit “Développez-vous pour ça? Je vais p *** dessus.”

Puis, lorsque l’iPad est sorti, Microsoft l’a ignoré. À l’époque, en 2010, il n’était pas déraisonnable de parier que sans Microsoft Office, l’iPad échouerait. En fin de compte, cependant, les utilisateurs ont choisi l’iPad et lorsqu’ils n’ont pas pu obtenir Office, ils ont cherché des alternatives. Et après avoir trouvé ces alternatives sur iPad, ils ont commencé à les acheter sur Windows et Mac.

En 2014, Microsoft a cédé et a introduit Office sur l’iPad. Il a également continué à développer de nouvelles versions de ses applications iOS, ce qui suggère qu’il voit une valeur au soutien d’Apple.

Aujourd’hui, Adobe fait de même avec Photoshop pour l’iPad maintenant et Illustrator pour cela annoncé.

Certes, Adobe doit une grande partie de sa fortune à Apple, et en particulier à la façon dont Adobe InDesign est devenu la norme pour la publication. Cela s’est produit autant parce que son rival apparemment insurmontable QuarkXPress a parié contre OS X et a par conséquent décimé sa base d’utilisateurs Mac. À l’époque, Quark ne se souciait pas de ces utilisateurs, mais lorsqu’ils ont perdu la communauté Mac, ils ont également découvert qu’ils étaient vulnérables sur le PC.

Pourtant, Steve Jobs qualifiera plus tard Adobe de “dernier développeur tiers majeur à adopter pleinement Mac OS X”.

Ces grands développeurs tiers doivent prendre à la fois une décision commerciale et technique quant à la prise en charge d’Apple, mais au moins ils ont suffisamment de ressources pour pouvoir choisir. Ce sont les petits développeurs qui ne le peuvent pas, et ce sont ceux qui rendront la transition ARM difficile pour certains utilisateurs.

Les petits développeurs de plugins sont cruciaux

Nous pouvons savoir que ce sont les petits développeurs dont Apple a vraiment besoin pour intégrer ARM, car ce sont principalement les plus petits qui ont échoué dans la transition cruciale vers macOS Catalina.

Même si Apple a averti les développeurs en privé pendant des années, et publiquement pendant au moins un an, les développeurs étaient toujours pris par la décision de Catalina de ne prendre en charge que les applications 64 bits.

Certaines entreprises qui ont créé des applications Mac ont tout simplement abandonné le Mac à cause de cela.

Mais ce ne sont pas seulement les applications qui sont affectées, c’est n’importe quel logiciel – et cela inclut les pilotes. Les développeurs de matériel créent des pilotes logiciels pour faire fonctionner leur équipement sur Mac, et si ces pilotes ne sont pas mis à jour, le matériel ne fonctionnera pas.

Un eGPU Sonnet avec le Sapphire 580 dans le kit de développement d’Apple

Par conséquent, le passage à macOS Catalina a vu des problèmes sur certaines configurations eGPU.

Outre les applications complètes et les petits pilotes, il existe également des plugins pour les applications et le matériel Mac. D’innombrables éditeurs vidéo et audio s’appuient sur ces derniers dans des applications telles que Final Cut Pro X et Logic Pro, et ils le font depuis des années.

Donc, même si nous pouvons être certains que Final Cut Pro X volera sur ARM car il est développé par Apple, les utilisateurs de l’application de montage vidéo peuvent caler car un plugin crucial n’a pas été mis à jour.

L’éducation est la réponse, et macOS Catalina représente à la fois de bonnes et de mauvaises nouvelles à cet égard. La mauvaise nouvelle est que tant de développeurs n’ont pas ou n’ont pas pu mettre à jour leur logiciel en 64 bits. Mais la bonne nouvelle est que chacun d’entre eux a alors entendu à haute voix ses utilisateurs.

Les développeurs qui ont maintenant quitté le Mac ne reviendront probablement pas à moins que les ventes d’ARM soient incroyables, mais ceux qui resteront seront sûrement plus conscients du travail qu’ils doivent faire.

Éducation et temps

Steve Jobs a géré la dernière transition majeure, le passage à Intel, et ce qu’il en a dit publiquement était tout à fait la classe de maître pour expliquer ce qui se passait, pourquoi et quand. La perception est maintenant qu’il l’a également fait en beaucoup de temps, mais ce n’est pas entièrement vrai.

Apple a annoncé le passage à Intel en juin 2005 et a fourni un kit de transition pour les développeurs. Puis les premiers Mac Intel disponibles au public ont été livrés en janvier 2006.

Si les rumeurs récentes d’Apple accélérant son développement ARM Mac sont vraies, nous verrons la première annoncée d’ici la fin de 2020. Si Apple révélait la décision de la WWDC en juin 2020, cela représenterait à peu près le même préavis.

L’Apple de 2020 est gigantesque par rapport à l’Apple de 2006. Cela signifie que les développeurs sont plus susceptibles de suivre la transition vers ARM, mais cela signifie également qu’il y a juste plus de développeurs. Leur logiciel est également plus crucial. Apple ne peut certainement pas permettre à Apple Arcade, par exemple, de rétrécir, car tous les développeurs de jeux n’ont pas bien joué.

Nous sommes également plus conscients de l’ampleur d’une transition et du nombre d’obstacles qu’Apple doit surmonter. Il semble y avoir des problèmes plus importants qu’auparavant, mais la plupart des signes indiquent qu’Apple sera prêt. Cette transition a de bonnes chances d’être aussi fluide que les précédentes d’Apple.

C’est juste que ce qui est bon pour la plupart d’entre nous ne signifie pas qu’il n’y aura pas de bosses pour la route, comme dirait Apple, pour le reste d’entre nous.

