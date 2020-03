Comment le personnel AppleInsider travaille à domicile et de quel équipement nous avons besoin pour le faire

Le personnel d’AppleInsider travaille partout dans le monde et la plupart d’entre nous ont des bureaux à domicile. Si vous recherchez la configuration de bureau idéale, nous pouvons vous montrer qu’il n’y en a pas, mais voici huit favoris qui nous aident à faire notre travail.

Il n’y a pas deux utilisateurs Apple identiques.

Bien sûr, ce n’est pas amusant d’être brusquement forcé de travailler à domicile. C’est un ajustement difficile, il vous reste beaucoup à faire pour simplement poursuivre votre travail du mieux que vous le pouvez, et il est probable que l’argent soit serré. Pourtant, en plus d’être essentiel à votre charge de travail et à votre santé mentale, prendre le temps que vous pouvez pour créer la bonne configuration de bureau pour vous est en fait plutôt agréable.

Nous avons discuté en termes généraux du travail à domicile il y a quelques semaines. Même avant cela, nous avions un certain niveau d’arrière-plan de demandes de détails impliquant nos configurations spécifiques. Après la publication de cet article, les demandes ont afflué.

Nous avons tous besoin d’un peu de plaisir et, franchement, si vous n’êtes même pas un peu curieux des configurations Mac et iOS des autres, eh bien, nous le sommes. Venez pour la gamme étonnante de technologies, et restez pour la façon dont cela montre que la productivité et le confort sont extrêmement différents pour tout le monde.

Voici les bureaux – et les mots – du personnel AppleInsider qui a fait le ménage rapidement.

William Gallagher, écrivain

C’est un bracelet de téléportation Liberator du Blake’s 7 de la BBC sous le moniteur de William Gallagher.

Si vous m’aviez posé des questions à ce sujet il y a trois semaines, je vous montrerais comment mon Mac mini 2018 a été branché sur le moniteur le moins cher et le plus basse résolution que j’ai pu trouver. Il y a environ deux semaines, vous auriez vu pratiquement un coup de fouet d’un engin Rube Goldberg, car j’avais eu mon iMac 2012 principalement cassé agissant comme écran pour ce Mac mini.

Le week-end dernier, cependant, je suis passé à cela. C’est le même Mac mini mais l’écran est un Samsung LC34J791WTUXEN ultra large de 34 pouces. Ce nom donne l’impression que je viens de trébucher sur le clavier, mais à bien des égards, c’est le meilleur moniteur que j’ai jamais eu. Certes, je ne veux pas revenir à une version régulière, non ultra large. C’est le premier à me faire oublier ma préférence pour les iMacs.

C’est assez bien que je sois devenu un peu fou avec l’application Keyboard Maestro. Maintenant, en utilisant cela, j’ai quelques touches qui ouvrent toutes les applications que j’utilise pour AppleInsider et les organisent autour de l’écran. Une autre frappe les remplace tous par ce dont j’ai besoin dans mon autre rôle de vice-président de la Writers ‘Guild of Great Britain.

Maintenant que j’ai essayé l’ultra large, je veux aller encore plus loin et je regarde avec envie des modèles de 49 pouces ridiculement chers.

Je sais aussi que je dois faire très attention à la résolution. Ce Samsung est exceptionnel pour tout le travail que je fais, mais il n’est pas formidable pour jouer à des films ou à la télévision. C’est bien, mais à 3440 x 1440, ce n’est pas merveilleux.

Quant au reste du bureau, imaginez-moi en train de placer mes bras tout au bord du cadre, puis de balayer vers l’extérieur pour éliminer les débris. Ce qui reste comprend, à gauche, un microphone Blue Yeti, un adaptateur Luna Display rouge sur mon Mac mini, plus un concentrateur USB TP-Link à 7 ports, mon iPhone 11 Pro sur un chargeur Anker Qi.

À droite, c’est surtout mon matériel de lecture actuel, avec un script sur cet iPad Pro 12,9 pouces. C’est un iPad Pro original de 2015 et grince. Il est tôt le matin alors que j’écris ceci et j’ai déjà eu l’avertissement de batterie faible. De plus, certaines parties de l’écran ne répondent plus au toucher. Pourtant, c’est toujours un cheval de bataille pour moi, et ce que j’ai lu énormément.

Le fond d’écran Mac, d’ailleurs, est le mien. C’est une photo très rapprochée que j’ai prise d’éclats jetés dans une verrerie ici au Royaume-Uni.

Amber Neely, écrivain

En plus d’écrire pour AppleInsider, Amber Neely est un artiste, et vous pouvez le dire avec cette configuration de bureau la mieux conçue de tous.

Comme je vis dans un studio de moins de 600 pieds carrés, je n’ai pas d’espace de bureau séparé que je peux emballer avec de la technologie. Vous pourriez appeler ma configuration minimaliste, mais c’est surtout né par nécessité.

Le bureau est un bureau Micke d’Ikea, le plus petit qu’ils proposent. Il ne mesure que 28 pouces de large, ce qui signifie que nous pouvons en installer deux dans une zone relativement petite sans occuper toute la pièce.

En haut de mon moniteur, j’ai une barre d’écran BenQ que j’aime utiliser au début de mon quart de travail. Quand je me réveille pour le travail, il fait encore sombre pendant près d’une heure. Avoir une petite lumière que je peux utiliser à mon bureau sans craindre de réveiller mon partenaire – c’est un studio, tu te souviens? – c’est sympa.

Le moniteur lui-même est un moniteur HP Low-Haze FreeSync de 25 pouces, que je possède depuis quelques années. Je trouve que travailler sur un écran d’ordinateur portable n’est pas bon pour ma posture ou ma vue, donc l’ajout d’un moniteur plus grand à ma configuration était crucial. Au-dessous de mon moniteur se trouve une contremarche à écran plat, qui fonctionne pour garder tout à la hauteur des yeux et à l’écart.

Sur la colonne montante du moniteur se trouve mon GoCube, un speedcube compatible Bluetooth. Il y a une manette de jeu Bluetooth 8BitDo N30 Pro – je recommande fortement d’en chercher une si vous jouez à des jeux Nintendo, SNES ou PS1. Enfin, je garde également ma Nintendo Switch Lite à portée de main, à l’abri dans son étui de transport Animal Crossing New Horizons.

À l’intérieur de la colonne montante du moniteur, je stocke mon iPad Pro. En lui donnant un espace approprié, je m’en sers également. Sous le moniteur se trouve un clavier mécanique Keychron K2.

Sur le côté de mon bureau se trouve un tiroir Alex que j’ai obtenu d’Ikea. L’ajout d’un ensemble de tiroirs à ma configuration m’a donné non seulement beaucoup d’espace pour stocker les documents et les fournitures, mais également un espace plat supplémentaire de 14 pouces.

Au sommet du tiroir, j’ai un MacBook Pro 15 pouces que je garde dans un Twelve South BookArc. Cela m’a aidé à me donner un peu plus d’espace pour jouer.

Andrew O’Hara, producteur vidéo

Andrew O’Hara possède de sérieux outils de production vidéo —plus “The Simpsons”.

J’utilise un simple bureau Lisabo Ikea comme poste de travail principal qui a une couleur de bois naturel qui rappelle très bien un Apple Store. J’ai dessus un ensemble de moniteurs Kef LSX de chaque côté de mon moniteur BenQ EW3280U de 32 pouces. Au sommet du moniteur se trouve ma webcam Logitech StreamCam car le Mac Pro sur lequel je travaille n’a pas de caméra dédiée. Cela se trouve sous l’édition en vol stationnaire de Yeti Blackout Spark SL Blackout que je bascule lors de l’enregistrement de podcasts ou de VO.

Le moniteur est au sommet d’un support en noyer que j’ai fait et qui a une ouverture en dessous où je peux rentrer mon clavier si j’ai besoin d’espace supplémentaire. Sur le support en noyer se trouve également mon chargeur sans fil de station de base en noyer Nomad, ma télécommande Apple TV Siri et le couteau de travail Grovemade pour ouvrir les emballages.

J’ai également un ensemble de sous-verres en noyer Grovemade et une tasse à stylo. Je n’ai pas souvent à recharger ma Apple Watch pendant la journée, mais quand je le fais ou si je la porte pour suivre mon sommeil, j’ai le dock de montre en aluminium Studio Proper Block.

My Magic Keyboard, Magic Mouse 2 et Magic Trackpad 2 sont tous installés sur le tapis de bureau en laine de Grovemade.

C’est tout ce qui se trouve sur mon bureau, mais il se passe beaucoup plus. Sur le côté, j’ai une pile séparée où je garde mes périphériques. Cela comprend la station d’accueil LaCie 2Big Thunderbolt 3 de 20 To. Je garde le CalDigit TS3 + à portée de main pour connecter tout ce dont j’ai besoin. Il y a aussi le nouveau lecteur double carte Sonnet Thunderbolt 3 XQD / CFExpress 2 pour l’importation rapide de séquences de mes appareils photo Nikon Z 7 et Nikon Z 6 sur lesquels je tire.

L’alimentation du moniteur est également le nouveau BlackMagic eGPU Pro qui se connecte via Thunderbolt 3 puis HDMI au moniteur lui-même. Nous n’avons que les graphiques de base dans le Mac Pro et cela me permet de connecter mon MacBook Pro à l’eGPU lorsque j’ai besoin d’ancrer ma machine portable pour les modifications.

L’arrière de mon bureau est enveloppé dans la bande de lumière Eve compatible HomeKit qui non seulement peut ajouter de la couleur ici, mais aussi bien lors de la prise de vue sur mon bureau.

Mon bureau est situé dans mon studio, ce qui signifie que j’ai beaucoup d’appareils d’éclairage et de rayonnages situés autour ainsi que quelques ensembles différents en fonction de ce qui est filmé ce jour-là. Pour un son plus immersif – je déteste travailler en silence – non seulement j’ai les haut-parleurs LSX sur le bureau, mais j’ai le Naim Mu-So 2 en tant que pièce de fond en arrière-plan mais un haut-parleur AirPlay 2 fonctionnel que je peux contrôler via Siri. J’ai également un HomePod dans le studio qui est utile car de nombreuses lumières (ainsi que les haut-parleurs Apple TV et AirPlay 2) peuvent être contrôlés via Siri et HomeKit.

Mike Peterson, écrivain

Vous ne devinerez jamais à quelle heure de la journée Mike Peterson a pris cette photo.

J’utilise un MacBook Pro 13 pouces monté sur un BookArc et branché sur un moniteur HP et une paire d’enceintes Creative bon marché d’Amazon. Le clavier mécanique, un Keychron K2, est beaucoup plus important, ce qui rend les longues périodes d’écriture beaucoup plus agréables. Je recommanderais également fortement le MX Master 3 pour une bonne souris ergonomique.

La configuration est simple, mais elle a été plus que suffisante pour l’écriture et le travail multimédia léger. Le bureau lui-même est en fait un comptoir de cuisine sur deux armoires Ikea. Pour la compagnie, j’ai un joli bonsaï d’intérieur. Et pour prouver que je ne suis pas trop un fanatique d’Apple, j’ai un Raspberry Pi 4 prêt pour le bricolage matériel ou de sécurité.

Cet iPad Pro à gauche a plusieurs années et est principalement utilisé pour lire Apple News.

Daniel Eran Dilger, écrivain

Le bureau de Daniel Eran Dilger doit être composé d’environ deux tiers de matériel Apple sérieux et d’un tiers de jouets intéressants.

Daniel Eran Dilger est un chroniqueur AppleInsider qui peut à tout moment écrire depuis son domicile ou sur la route lors d’événements tels que la WWDC. Son travail tourne autour de son MacBook Pro très utilisé, mais ici, il déploie ses autres éléments essentiels et quelques surprises.

Travaillant très approximativement de gauche à droite, vous pouvez choisir où il a une batterie Elefull 30k mAh, qu’il note qu’il évalue pour la façon dont il possède des entrées de chargement Mini USB, USB-C et Lightning, ainsi qu’une sortie USB-A rapide.

En parlant de puissance, il y a aussi un chargeur solaire Anker Power Port, et en parlant d’USB-C, vous pouvez repérer les disques Western Digital et LaCie Backup.

Bien que le MacBook Pro soit sa machine centrale, notez qu’il possède à la fois un iPad Pro et un iPad Air 3, ainsi qu’un Apple Pencil.

Mais en plus des outils de travail, il a également un drone DJI Mavic Pro Platinum. Il y a aussi une vieille Apple Watch Series 0 avec un écran LCD qui se détache, un iPhone 5 brique par un dev beta iOS et un pistolet de massage.

Wesley Hilliard, écrivain

Ce n’est pas un Mac sur le bureau de l’écrivain Wesley Hilliard, c’est un moniteur externe pour un iPad Pro

Je n’utilise un Mac nulle part dans mon flux de travail, et je sais que cela peut être blasphématoire à la limite, mais j’aime vraiment travailler et utiliser mon iPad Pro 12,9 pouces de troisième génération avec 1 To de stockage interne et des données cellulaires, comme mon cheval de bataille. J’utilise cet appareil dans trois configurations; comme ordinateur de bureau, ordinateur portable et tablette.

L’image de mon bureau est mon “mode bureau” et c’est là que je passe la plupart de mon temps à travailler. L’iPad Pro se trouve dans un support Viozon qui maintient l’iPad assis exactement comme j’en ai besoin, avec le crayon Apple à proximité pour la retouche photo et la conception d’images.

L’iPad Pro est connecté via USB-C à l’écran LG et dispose d’une connexion Bluetooth au clavier étendu Apple. J’ai choisi l’écran LG Ultrafine de 22 pouces pour son intégration avec True Tone et l’alimentation via la connexion USB-C. Avoir l’iPad affiché devant mon visage sans regarder un écran plus petit signifie beaucoup plus de confort et une lecture plus facile.

Connecté à l’écran LG est un hub Stay-go de Twelve South. Celui-ci a le dongle de souris Corsair, un SSD Samsung T5 de 1 To, un microphone Audio-Technica AT2500 et un câble Ethernet connecté à celui-ci, et donc à l’iPad Pro.

L’iPad mini sert de deuxième écran pendant le travail. Je garde Slack et Reeder ouverts pendant tout mon quart de travail tout au long de la journée afin de pouvoir me concentrer sur mon travail sur l’écran principal.

Notre client de publication est sur le Web, pour lequel j’utilise Safari. IA Writer est l’endroit où je stocke tous les projets et textes en cours à des fins d’archivage. J’utilise cette application pour son intégration avec Files, les exportations de texte brut et la récupération de fichiers historiques.

Picsew combine les images et les captures d’écran sans effort et me permet de mettre ces cadres de l’appareil sur des captures d’écran pour le travail. Affinity Designer est utilisé pour créer des images uniques pour des histoires qui nécessitent un contenu plus éditorialisé. Affinity Photo est mon éditeur préféré pour les images de mon appareil photo Sony A7II. Pixelmator Photo est idéal pour les corrections de couleur rapides et Pixelmator est utilisé pour le redimensionnement rapide de l’image pour notre modèle de site Web.

Dans l’ensemble, le travail à partir de ce bureau est confortable et a tout ce dont j’ai besoin à portée de main.

Les mentions notables sur le bureau incluent une bouteille d’eau Apple officielle d’Apple Park et le chargeur de charge sans fil Satechi Trio. C’est le boîtier de la batterie Apple Smart et le boîtier AirSnap Pro de Twelve South. Le bureau vient d’Ikea.

Lorsque j’ai besoin de temps loin du bureau, l’iPad Pro entre dans l’étui à clavier Brydge Pro et m’accompagne comme ordinateur portable. L’iPad mini vient aussi bien sûr.

Victor Marks, écrivain

Même un bureau n’est pas une exigence, car l’écrivain Victor Marks travaille depuis son magnifique salon

Je travaille principalement depuis mon salon, avec l’ordinateur portable ou le clavier perché sur le haut bras du canapé. La table basse fait toujours partie de l’espace, avec le support Belkin Flipstand, des sous-verres en schiste et (selon William Gallagher) une tasse de thé secrètement britannique.

Les télécommandes contrôlent le ventilateur de plafond (qui sera également bientôt sur HomeKit via le HAA de RavenSystem) et AppleTV. Le clavier est le Keychron mécanique K2.

Malcolm Owen, écrivain

Le bureau de l’écrivain Malcolm Owen est fait maison.

Jusqu’à présent, j’ai passé plus de huit ans dans une situation de travail à domicile, mais cette situation a changé plusieurs fois au fil des ans. À l’origine, j’étais enfermé dans une arrière-salle avec ma tête à quelques centimètres d’une machine à laver à plusieurs reprises, puis après avoir déménagé, j’ai pu consacrer une pièce entière au travail. Maintenant, mon espace de travail s’est un peu rétréci, mais c’est plus que suffisant pour ce dont j’ai besoin.

La station de travail est un Mac mini 2014 avec un processeur Core i5 bicœur à 2,6 GHz, 8 Go de RAM et l’ancien disque tournant remplacé par un SSD. J’avoue que c’est probablement un peu moins que ce dont j’ai besoin pour mon travail, en partie à cause de mon habitude d’utiliser Chrome et des applications Web et de ne pas pouvoir ajouter plus de mémoire, mais cela va être remplacé très bientôt.

Les écrans sont dans un état similaire car ils sont anciens et doivent être remplacés. Ils viennent d’AOC et d’ASUS, ils étaient les moins chers pour faire le travail quand je les ai achetés, et ils sont sur le point d’être mis à niveau vers des écrans 4K. Les deux sont attachés à un bras de montage VESA, qui était à nouveau le moins cher que je pouvais acheter d’Amazon, dans le but de conserver autant d’espace de bureau que possible en n’utilisant pas les supports de moniteur inclus.

Comme je suis un joueur, tout en croyant à une séparation du travail et du jeu, j’ai un PC à proximité. Principalement utilisé pour les jeux, le PC auto-construit est également utilisé pour le stockage de données et la gestion des captures d’écran de Windows parfois nécessaires. Le Mac mini est perché sur le dessus du PC, donc au moins une partie du câblage du rat peut être sous le bureau au lieu d’être immédiatement visible.

Les périphériques sont connectés au Mac principalement via des câbles d’extension USB à l’arrière du bureau, bien que j’ai également un concentrateur USB collé sur le support du moniteur pour m’éviter d’étirer trop loin. Sur le bureau se trouvent également un iPhone XR et un iPad Pro de 9,7 pouces, une souris et un clavier pour chacun des deux ordinateurs, un microphone Blue Snowball, une ancienne webcam Logitech et une source d’alimentation secondaire utilisée pour les appareils à faible consommation et recharger les articles tandis qu’un onduleur sous le bureau gère la distribution électrique principale.

J’achemine autant d’audio que possible via le PC, l’iPad Pro gérant ma liste de lecture de travail non verbal via un iRig, puis la sortie via un casque. En de rares occasions où je dois prendre un appel téléphonique ou écouter quelque chose provenant du Mac qui ne sera pas rapidement écoutable depuis la configuration iPad via PC, j’utilise des écouteurs Bluetooth intra-auriculaires Anker.

Les sauvegardes pour Mac et PC sont transmises via Time Machine et l’historique des fichiers respectivement sur des disques durs externes séparés de 2 To. Dans le magasin se trouve un ancien PC qui est utilisé comme serveur de fichiers, mais il pourrait également être utilisé à des fins de sauvegarde en ligne avec des mises à niveau de stockage suffisantes.

Derrière le bureau, il y a un rideau de lumière pour aider à prévenir la fatigue oculaire pendant le travail, et une horloge est maintenue sur le rebord de la fenêtre pour afficher l’heure de l’Est, pour m’éviter d’avoir à calculer le décalage horaire entre les États-Unis et le Royaume-Uni pendant les heures de travail.

Comme l’espace est utilisé à la fois pour le travail et le jeu, j’ai également beaucoup de choses près de moi pour le dernier des deux domaines. Le dessin, la carte à jouer et les objets liés à la magie sont à ma gauche, tandis que derrière mon siège se trouve une guitare électrique. Un Amazon Echo Dot se trouve également sur le PC, pour gérer les tâches de liste de lecture non-casque, ainsi que pour me sauver l’étirement de deux pieds pour allumer mon ventilateur de bureau.

Mike Wuerthele, rédacteur

Tout le monde est différent, mais le rédacteur en chef Mike Wuerthele a également remarqué que tout change aussi.

J’ai plaisanté sur les réseaux sociaux que 30 ans d’expérience de vie ont conduit à ce moment. Entre le service sous-marin et 18 des 20 dernières années en tant que travail à domicile avec une grande partie de la garde d’un enfant handicapé dans ce bureau / chambre à coucher, il n’y a pas grand-chose à changer à court terme pour soutenir le coronavirus “nouveau normal” que nous ‘ Nous nous sommes retrouvés, au moins temporairement.

Ma principale machine de travail est un MacBook Pro 15 pouces 2018 i9, qui se connecte à une carte vidéo Razer Core eGPU et Radeon VII. Celui-ci, à son tour, se connecte à un récepteur Denon AVR-S920W en conjonction avec tout le reste de l’équipement audiovisuel, qui se connecte ensuite via HDMI 2.0 à une paire d’écrans 32 pouces LG 32UK50T-W qui sont montés au mur avec articulation Supports VESA.

Je n’ai pas de périphériques connectés à l’eGPU, et je n’ai rien non plus connecté en guirlande. Au lieu de cela, j’utilise une station d’accueil CalDigit TS3 + Thunderbolt 3 pour alimenter le MacBook Pro et connecte mes périphériques comme le microphone à condensateur Amazon Essentials pour l’enregistrement de podcasts et le El Gato Stream Deck XL pour un panneau de contrôle rapide et un moniteur pour certains des paramètres de mon système .

Il n’y a pas si longtemps, je comptais acheter une paire de racks de serveurs d’occasion pour la gamme d’équipements à côté du bureau. Mais, j’ai trouvé que le système de placard Ikea Algot ferait ce dont j’avais besoin et le ferait moins cher, avec plus de flexibilité.

Le rack ersatz contient le Denon, l’eGPU, quelques consoles et décodeurs, y compris une Apple TV 4K, ainsi que ma station de charge pour iPad et tablette. Plus important encore, en dessous du niveau de la surface du bureau, il contient également mon serveur domestique Mac mini 2018, avec une pile de disques durs accrochés dans des boîtiers Thunderbolt d’origine relativement anciens.

Ce Mac mini est un serveur Time Machine, est un cache local du contenu des mises à jour Apple, nous n’avons donc qu’à télécharger les correctifs du système d’exploitation une fois, et stocke tout notre contenu iTunes téléchargé et les films que je possède sur un DVD que j’ai encodé pour la maison Partage. Nous avons la médiathèque là-bas, non seulement pour réduire l’utilisation globale de la bande passante, mais aussi pour aider les enfants à se divertir en cas de panne de Netflix ou Disney +.

Mais, en regardant l’image, je me rends compte à quel point a changé au fil du temps. Comme regarder un enfant grandir au jour le jour, vous ne voyez pas toujours les changements à court terme.

Au cours des deux dernières années, presque tout dans cette configuration de travail et de loisirs a changé, une pièce à la fois. La leçon à retenir est de faire ce que vous devez faire pour garantir le confort et une configuration optimale pour le travail à domicile. Cela ne vaut pas la peine d’être lésé, ou de “se débrouiller” si vous n’êtes pas obligé.

Même des améliorations relativement mineures dans un espace peuvent faire une grande différence pour l’habitabilité et la maniabilité globales.

Un monde de différence

Aussi étroitement que nous travaillons tous ensemble, aucun de nous n’avait vu les espaces de travail de tous les autres du point de vue du travailleur avant de commencer à assembler cette pièce. Ensuite, même si nous avons des rôles et des responsabilités différents, une grande partie de notre travail doit se chevaucher, et tout cela implique bien sûr des délais et des exigences similaires.

Pourtant, malgré tout cela, aucune de ces configurations de bureau n’est la même. Tout est modelé selon les besoins, les goûts et les budgets de chacun.

William a changé d’écran trois fois au cours du mois dernier, mais il veut que vous sachiez qu’avant cela, il n’avait eu que deux écrans pendant huit ans. Nous sommes remplis de Mikes, mais Mike Wuerthele a noté comment sa configuration s’est transformée sans même qu’il s’en aperçoive. Nous créons ces espaces pour nous-mêmes et cela ne finit jamais, nous ne cessons de créer et de refaire nos environnements de travail.

La seule constante à travers tout le monde ici est que cette adaptabilité dont nous avons besoin signifie que nous utilisons des équipements Apple. Vous vous attendez à ce que toute personne travaillant sur AppleInsider utilise des Mac et iOS, mais pour tout le monde ici, ce n’est pas le cas que nous l’utilisons car c’est là que nous travaillons. C’est beaucoup plus que nous travaillons ici parce que c’est l’équipement que nous utilisons et, pour être honnête, l’amour.

Suivez AppleInsider en téléchargeant l’application AppleInsider pour iOS et suivez-nous sur YouTube, Twitter @appleinsider et Facebook pour une couverture en direct de dernière minute. Vous pouvez également consulter notre compte Instagram officiel pour des photos exclusives.