Comment le silicium personnalisé d’Apple a frappé Samsung avec un coup de poing un-deux

L’année 2014 – quand Apple a lancé sa puce A8 – pourrait sembler un passé lointain. Pourtant, cela a marqué un tournant dans les luttes d’Apple avec Samsung et a créé un nouveau terrain de jeu beaucoup plus grand pour iOS, sculpté par d’anciens utilisateurs d’Android. Voici pourquoi cela compte.

En 2014, les nouveaux modèles plus grands d’Apple iPhone 6 ont gelé les ventes de Galaxy à leur apogée. Dans le même temps, l’approvisionnement en puces A8 alimentant de nouveaux iPhones provenait de TSMC, la nouvelle fabrique de puces d’Apple qui a conquis la production du silicium mobile le plus avancé au monde sous le contrôle de Samsung. Il a fallu près de cinq ans pour que l’importance de ces changements soit largement comprise.

Un grand réveil après un long âge d’ignorance

Au cours de la dernière année seulement, la valorisation d’Apple en tant que société a plus que doublé. Ce type d’augmentation représenterait une croissance phénoménale pour une petite entreprise de technologie, mais pour une entreprise mondiale massive qui vaut déjà des centaines de milliards de dollars, l’ampleur dramatique de la correction d’Apple en matière d’évaluation révèle une vaste, irrationnelle et irrationnelle histoire d’ignorance de la part de des investisseurs, des analystes et des journalistes qui sont profondément confus depuis des années sur les perspectives d’Apple, bien que la société soit l’une des réussites les plus transparentes et les plus simples de l’ère moderne.

De l’acquisition par Apple de NeXT en 1997 dans les années 2000, le PDG charismatique d’Apple, Steve Jobs, a déployé une série d’ordinateurs en plastique translucide et sinueuse, suivie d’une gamme d’appareils informatiques de plus en plus mobiles fabriqués à partir d’acier et de verre, captivant les acheteurs existants et attirant de nouveaux publics dans un monde de matières premières fades où les rivaux PC essayaient largement de rivaliser sur les prix.

Si Apple n’avait pas agressivement avancé son silicium A8, il n’y aurait pas eu de puces suffisamment puissantes pour livrer l’iPhone X des années plus tard

Plutôt que de détailler avec précision ce que faisait Apple – comment il surpassait ses pairs – la plupart des observateurs de l’industrie ont eu du mal à inventer des récits boogeyman qui tentaient désespérément d’identifier la paille qui allait “finalement” casser Apple et transférer son succès à Google, à Microsoft, à Samsung. ou aux entreprises chinoises émergentes. Ces concurrents copiaient tous l’apparence de surface des produits Apple sans investir des efforts similaires pour fournir la technologie sous-jacente ou la capacité opérationnelle nécessaire au succès.

Cet écran de fumée de non-sens prétendant être un journalisme “juste et équilibré” était à peu près aussi précieux qu’un journaliste sportif tentant de “raconter avec impartialité” un jeu en évitant toute mention du score, et en essayant désespérément de décrire la performance de l’équipe perdante comme être “au moins aussi bon” que l’équipe gagnante.

En particulier depuis 2010, le développement interne des puces de silicium personnalisées utilisées par Apple pour alimenter ses appareils iOS, en commençant par l’A4, l’A5 et l’A5X, a ensuite étonné le marché avec un A6. et A6X qui a fourni une conception de base personnalisée qui différait de ce que le reste de l’industrie recherchait. L’année suivante, le développement par Apple du 64 bits A7 en 2013 a plongé ses concurrents dans le silicium dans un véritable virage.

En 2014, Apple a livré une autre surprise avec A8, démantelant de plus en plus l’idée qu’il était désespérément en retard dans les appareils mobiles à la communauté mondiale alignée derrière Android de Google, et à Samsung en particulier. Il a fallu du temps pour que le grand public se rende compte de l’importance de l’impact que la famille de puces A8 d’Apple aurait, en partie parce que le journalisme était réoptimisé pour alimenter la controverse et les interactions sociales plutôt que d’informer le public.

Un faux récit dans les smartphones

En 2014, Apple avait livré quatre générations principales de son silicium Axe – les A4, A5, A6 et A7 alimentant son iPhone 4, 4s, 5 et 5s – tandis que Samsung vendait son Galaxy S4 phare de quatrième génération haut de gamme. Les deux sociétés entraient également dans leur quatrième année de litige déclenchée par la sortie originale de Samsung des Galaxy S et Galaxy Tab, qu’Apple a accusé de violation de brevets et de marques et de concurrence déloyale.

Le partenaire de puce d’Apple a commencé à le tromper, alors Apple a finalement trouvé un nouveau

Bien que coincé dans une bataille juridique en expansion sans fin en vue – les poursuites s’étendraient finalement sur la majeure partie de la décennie – Apple comptait sur la fabrique de puces System LSI de Samsung pour construire son silicium de série A. Ainsi, alors qu’Apple n’avait pas à partager son silicium de plus en plus avancé avec Samsung, il enrichissait toujours son principal rival dans les smartphones en gardant la fabrique de puces de Samsung occupée et rentable. En tant qu’une des usines les plus avancées du monde sur le plan technologique, la fabrique de puces System LSI de Samsung devait constamment fonctionner à proximité de sa capacité pour rester en activité et maintenir les investissements massifs qui la maintenaient à la pointe de la technologie.

Dans le même temps, Apple ne pouvait pas simplement extraire ses conceptions de puces du système LSI de Samsung et les emmener dans une autre fabrique de puces, en partie parce qu’une conception de puces et un processus de fabrication particulier sont incroyablement imbriqués, et en partie parce qu’il y a très peu de fabs sur terre, même capable d’effectuer le travail de pointe sur le silicium dont Apple avait besoin à l’échelle exigée par les expéditions d’iPhone et d’iPad. Tout comme Samsung, toutes les autres fabriques de puces avancées devaient également être réservées à pleine capacité pour justifier les coûts d’exploitation.

En dehors de la livraison unique d’Apple de l’informatique 64 bits sur A7 – que divers blogueurs avaient même nié être significative – il n’était pas généralement admis qu’Apple avait une grande avance sur le silicium. Au lieu de cela, il était populaire de suggérer que la surface d’Android avait “ l’air plus moderne ” et que l’iOS d’Apple était en proie à de terribles problèmes tels que l’histoire incroyablement absurde selon laquelle Apple Maps tuait des gens en les attirant dans le désert sans eau.

Google finançait en fait cette baisse du discours intellectuel en déplaçant activement le journalisme de la curation intelligente des éditeurs humains vers un modèle commercial automatisé de clickbait et de suivi des utilisateurs qui récompensait principalement le sensationnalisme bouleversant capable de capter des vues et de déclencher des «interactions sociales» sans toute considération pour la valeur réelle ou l’exactitude des “nouvelles” signalées.

En jouant à ce jeu, les blogueurs ont inventé l’idée qu’Apple était dans la position difficile de souffrir des mauvaises ventes de l’iPhone 5c en raison de vérifications des canaux suggérant que la société avait réduit la production du nouveau téléphone en raison de ventes décevantes. La réalité était que l’iPhone 5c réussissait à surpasser les produits phares Android ainsi que les offres concurrentes Blackberry et Windows Phone.

Le titre mondial a crié que l’iPhone 5c était un “flop” même s’il surpassait tout sauf l’iPhone 5s

Les fausses histoires sur les performances de vente de l’iPhone 5c – essentiellement une version reconditionnée de l’iPhone 5 de l’année précédente – étaient particulièrement bizarres car il était également clair qu’Apple passait la production de son iPhone 5c moins cher à son tout nouvel iPhone 5s plus cher en raison de la préférence des clients pour le modèle le plus avancé et le plus cher – quelque chose que personne n’avait prévu et qui semblait à la fois irrationnel et invraisemblable.

Les analystes financiers avaient en grande partie hoché la tête en accord pendant des années sur le fait qu’Apple avait désespérément besoin de rivaliser sur le prix avec des Androïdes moins chers de l’ordre de 300 $ pour gagner une part de marché critique. Lorsque l’iPhone 5c à 650 $ a fait ses débuts, beaucoup se sont plaints qu’il n’était pas assez bon marché. Au lieu d’avoir raison, ce qui s’est réellement passé, c’est que la majorité des clients d’Apple ont volontairement payé un supplément pour l’iPhone 5s encore plus cher, attirés par ses nouvelles fonctionnalités de sécurité Touch ID, sa nouvelle puce rapide et un appareil photo considérablement amélioré.

Apple vendait non seulement plus d’unités de ses iPhone 5s les meilleurs et les plus chers, mais déployait également son nouvel A7 64 bits plus rapidement qu’il ne l’avait même prévu, ce qui a payé le travail de conception coûteux qu’il avait investi pour battre le reste du marché. l’industrie des semi-conducteurs vers l’informatique mobile 64 bits – et atteindre cet objectif encore plus rapidement que prévu.

Pourtant, plutôt que de perdre de la crédibilité, plus les blogueurs ont étiré leur crédulité pour faire avancer le récit bizarre selon lequel Apple était dans une situation désespérée et “ne parvenait pas à innover”, plus ils étaient récompensés par des réseaux publicitaires optimisés pour attirer et faire exploser les interactions sociales émotionnelles plutôt que d’informer publics.

Après avoir vécu cinq autres années d’Apple, effaçant sa concurrence marché après marché, tirée par les progrès du silicium, de la photographie informatique, de la réalité augmentée et de la reconnaissance faciale de pointe, la prolifique journaliste technique Kara Swisher a rejoint CNBC pour répéter la trope fatigué qu’Apple “n’innovait pas” juste avant le doublement de la valorisation de l’entreprise.

Après encore cinq ans à diriger le monde en matière d’innovation, les experts affirment toujours qu’Apple “ne parvient pas à innover”

Un faux récit en tablettes

En dehors des téléphones, une ignorance encore plus grande s’accumulait dans une pile fumante qui obscurcissait la réalité de la vaste avance d’Apple dans les tablettes électroniques. Plutôt que d’essayer de comprendre comment Apple maintenait sa position de leader dans les ventes mondiales de tablettes tout en ne proposant que des iPad haut de gamme, les experts en médias clickbait tels que Jim Edwards de Business Insider ont crié à leur public que l’ensemble des activités d’Apple sur les iPad “s’effondraient”.

L’avance d’Apple dans les tablettes ne s’est pas effondrée

Les fans d’Android avaient initialement félicité Google pour l’extrême bon marché de ses tablettes Android simplistes construites par des partenaires taïwanais. Mais la mini-tablette Nexus 7 de 199 $ de Google était en fait si terrible qu’au milieu de 2013, même les fans les plus dévoués d’Android ont commencé à la décrire comme une “gêne pour Google”.

Plutôt que de viser le bon marché, la stratégie iPad d’Apple pour 2014 a suivi le même chemin vers le succès que l’iPhone 5 à prix élevé en présentant l’iPad Air 2 avec une puce A8X 64 bits radicalement améliorée avec prise en charge de Touch ID. Alors que l’utilisation active de la plupart des tablettes Android bon marché à partir de 2014 s’est terminée dans un an ou deux, l’iPad Air 2 continue d’être pris en charge par l’iPadOS 13 d’Apple aujourd’hui, cinq ans plus tard. Les particuliers et les entreprises ont vu le contraste de la valeur entre les iPad haut de gamme d’Apple – avec des années de mises à jour logicielles continues – et les expériences peu fiables sur tablette de Google et de Microsoft.

Il convient également de noter que Surface RT de Microsoft et Nexus 7 de Google se sont appuyés sur le Tegra 2 de Nvidia. Les deux échecs ont contribué à tuer les perspectives d’avenir du silicium Tegra. C’était l’opposé de ce qui se passait chez Apple, où des ventes réussies et rentables d’iPad permettaient à Apple d’investir de manière agressive dans le développement futur du nouveau silicium Ax.

Ce n’était pas un secret, mais les journalistes des médias technologiques se contorsionnaient pour éviter de le dire parce que cela sapait leurs récits absurdes selon lesquels chaque produit proposé à la vente était également positionné sur le marché et que le prix était le seul facteur à considérer pour faire du long terme achat.

Le nouveau phablet Note de Samsung prend en charge une gamme de téléphones qui glisse

Alors que les experts promouvaient l’idée que les iPhones étaient trop chers et qu’un nouveau modèle bon marché était désespérément nécessaire, ils célébraient également l’apparition d’une nouvelle ligne coûteuse d’appareils phablet premium de Samsung, y compris le Galaxy Note: une mini-tablette qui était plus grand qu’un téléphone classique et associé à un stylet et une prime de 100 $ par rapport au meilleur iPhone d’Apple.

En 2014, le Galaxy Note était devenu la star la plus brillante de Samsung malgré des ventes modestes. Il était plus cher, plus rentable et attirait plus l’attention que les smartphones de base de Samsung – qui ne réussissaient pas à innover avec succès.

Alors qu’il se justifiait de prendre du retard sur Apple dans le silicium 64 bits, le Galaxy S5 standard de Samsung a également fourni un lecteur d’empreintes digitales dysfonctionnel et “sécurisé”, aidant à établir que Samsung n’a pas pris la sécurité très au sérieux. Samsung n’avait pas non plus pris la peine de suivre les protocoles de sécurité d’Apple, tels que l’exigence d’un mot de passe après 48 heures, ce qui signifie qu’un appareil volé pourrait être piraté tranquillement pendant une longue période, même après avoir été éteint.

De plus, sans développer son équivalent d’Apple Secure Enclave, les premiers téléphones Android avec capteurs d’empreintes digitales (y compris le HTC One Max et le Galaxy S5 de Samsung) stockaient les données d’empreintes digitales de manière irresponsable d’une manière qui permettait aux attaquants d’extraire les données d’empreintes digitales des utilisateurs du stockage de l’appareil, comme indiqué à l’époque par la société de sécurité ElcomSoft.

Le Samsung Galaxy S5 a revendiqué un capteur d’empreintes digitales “tout comme l’iPhone”, sauf qu’il était lent et peu sûr

Et tandis que l’A7 d’Apple a présenté la nouvelle architecture GPU PowerVR Rogue d’Imagination, Samsung a fait un pas en arrière, supprimant les graphiques PowerVR premium et revenant aux graphiques ARM Mali de base dans son propre Exynos 5 Octa 5422 utilisé dans le Galaxy S5. Il devenait également clair que Samsung diminuait le GPU tout en augmentant la résolution d’affichage de ses produits mobiles, ce qui entraînait un mauvais appareil de jeu, bien que les jeux soient la catégorie d’application mobile la plus populaire.

Au printemps 2014, Samsung s’est vanté d’avoir expédié plus de Galaxy S5 dans le canal que de modèles Galaxy S4 l’année précédente. Mais à la fin de 2014, il était clair que le Galaxy S5 de Samsung ne se vendait pas aussi bien – en baisse de 40% par rapport à l’année précédente, selon le Wall Street Journal, malgré des “vérifications de canaux” antérieures ayant suggéré que Samsung avait construit en toute confiance 20 millions plusieurs unités.

La stratégie conservatrice à faible risque de Samsung consistant à copier la surface de ce qui semblait faire le succès des produits Apple avait apparemment porté ses fruits. Cependant, toute baisse des volumes de vente de ses modèles haut de gamme à des marges aussi minimes finirait par nuire à la rentabilité. Le Galaxy S5 recevait également des critiques supplémentaires pour son design paresseux et son gonflement d’adware. Tout cela a contribué à éliminer l’attrait du Galaxy S, que Samsung espérait établir comme une marque de luxe égale ou même supérieure à l’iPhone d’Apple.

L’A8 d’Apple revendique un nouveau territoire d’Androidland

Ce n’est qu’en 2014, après plusieurs années de travaux exploratoires, qu’Apple a enfin pu commencer à produire en masse sa première puce chez le principal concurrent de Samsung, TSMC: l’A8. Ce nouveau processeur a été utilisé pour fournir les premiers téléphones de taille “phablet” d’Apple dans l’iPhone 6 et l’iPhone 6 Plus. L’expansion d’Apple dans plusieurs nouvelles offres iPhone a été rendue possible en partie par les enseignements tirés de l’année précédente lors de la vente de l’iPhone 5c.

Apple a transféré la production d’A8 à TSMC, la fabrique de puces rivale de Samsung basée à Taiwan

Apple a également présenté sa nouvelle API Metal pour les jeux accélérés et d’autres opérations graphiques. L’ampleur de cette avancée n’était pas appréciée à l’époque non plus, mais le contrôle de ses graphiques a permis des performances plus rapides et plus efficaces et a facilité les avancées en réalité augmentée et ailleurs.

Les fortes ventes des nouveaux modèles d’Apple en 2014 ont éviscéré les bénéfices du groupe Mobile IM de Samsung, nuisant particulièrement aux ventes de ses phablets étoiles. Le fait que les processeurs A8 d’Apple soient maintenant construits par la fabrique de puces rivales de Samsung était encore pire, car cela signifiait que pour la première fois, Samsung ne fournissait pas le composant le plus précieux des iPhones, tout comme Apple a connu sa plus forte augmentation de nouveaux Ventes d’iPhone jamais.

Les rapports de ventes historiques d’Apple montrent clairement qu’un segment entier d’utilisateurs de Galaxy est passé aux iPhones et n’est jamais revenu. Les ventes premium de Samsung sur Galaxy n’ont pas dépassé leur ancien pic, et la nouvelle base de clients d’Apple n’a jamais reflué vers Android, ce qui a entraîné un nouveau niveau annuel de volumes de ventes d’iPhone supérieurs à 200 millions d’unités, contre moins de 170 millions d’iPhones vendus au cours de l’exercice précédent.

Les experts appelleraient plus tard cela un “supercycle” avec le recul et ont régulièrement prédit – à tort – qu’un nouveau “super cycle” se reproduirait à pratiquement chaque lancement ultérieur d’iPhone. Mais ce qui s’est passé n’est pas une augmentation temporaire des ventes unitaires, mais une expansion à long terme de la base installée d’Apple. L’iPhone d’Apple a gagné un nouveau territoire qu’Android ne reconquérirait pas par la suite.

Les rédacteurs en chef ont fait monter l’idée d’un “supercycle” et se sont trompés sur le fait de se tromper

Les fabricants d’Android individuels ont vu leurs envois de téléphones “augmenter” dans et hors de l’unité, les expéditions conduisant, sans trop de conséquences ni de permanence. Dans de nombreux cas, cela s’est produit lorsque les fabricants d’Android sont descendus pour introduire des vagues de nouveaux smartphones à bas prix en Chine, en Inde, en Afrique et dans d’autres marchés émergents. Pourtant, comme on l’a déjà vu aux États-Unis, au Japon et en Chine, l’existence et la popularité des smartphones de base ont offert un terrain fertile pour l’expansion d’Apple des ventes d’iPhone premium.

Les fabricants d’Android récupèrent efficacement de nouveaux terrains dans les océans restants d’utilisateurs qui n’avaient auparavant pas de smartphone, créant ainsi de nouveaux territoires pour Apple dans le futur. Récupérer ce nouveau terrain n’est pas très rentable, mais la mise à niveau ultérieure de ces utilisateurs vers les iPhones l’est. Les groupes de recherche spécialisés dans l’estimation des seules unités expédiées ne comprennent pas ce qui se passe réellement sur les marchés qu’ils étudient.

L’introduction par Apple d’Apple de plus grands iPhones en 2014, appropriée à partir des expériences de Samsung avec le Galaxy Note et ses téléphones phares toujours plus grands Galaxy S, n’a pas seulement coupé profondément les ventes premium de Samsung. Il a également contribué à une augmentation de 11% de l’iPhone ASP alors que les acheteurs migraient vers de nouveaux modèles plus grands et plus chers. Les ventes unitaires d’Apple ont augmenté de 37%, mais les revenus de son iPhone ont augmenté de 52%.

En 2014, les membres des médias technologiques ont catégoriquement insisté sur le fait que Samsung n’aurait aucun problème à se remettre de son effondrement, et ont souvent suggéré qu’il n’était même pas vraiment en difficulté, tout en exprimant également de graves inquiétudes quant à la difficulté d’Apple à dépasser ses résultats. l’année prochaine. De plus, la baisse des revenus d’Apple dans sa catégorie «autres matériels» – principalement des iPods hérités – et sa baisse des ventes unitaires maximales d’iPad après 2014 – parallèlement à l’introduction d’iPhone plus grands – ont toutes deux été retenues par les blogueurs comme preuve qu’Apple n’était pas t fonctionnant parfaitement dans chaque métrique.

Apple a ensuite utilisé la puce A8 pour alimenter son Apple TV HD et iPad mini 4 2015, puis l’a réutilisée à nouveau dans le HomePod 2018. Apple a également utilisé sa variante A8X cadencée plus rapidement et avec de nouvelles personnalisations du GPU pour améliorer les performances de son iPad Air 2 haut de gamme, ce qui a ouvert la voie à une future expansion vers une informatique iOS plus coûteuse et puissante avec iPad Pro.

À partir de 2015, Apple a tiré parti de sa sophistication croissante en matière de conception de silicium pour générer une nouvelle croissance sur deux marchés que l’industrie et ses blogueurs avaient jugés morts, comme le segment suivant le détaillera.