Comment les fabricants d’accessoires Apple aident pendant la pandémie mondiale

Alors que le monde entier traverse une période tumultueuse, beaucoup se sont mobilisés pour faire leur part. Cela inclut les grandes entreprises technologiques – comme Apple – mais les petits fabricants d’accessoires travaillent également dur pour faire la différence.

De nombreuses entreprises travaillent dur pour lutter contre la pandémie mondiale, mais elles peuvent

Apple lui-même a fait beaucoup pour aider à lutter contre le coronavirus, notamment en achetant plus de 20 millions de masques et en expédiant des écrans faciaux pour les travailleurs médicaux, ainsi qu’en faisant un don de 10 millions de dollars à la collecte de fonds “One World: Together at Home”.

En plus d’Apple Apple, plusieurs fabricants d’accessoires sont également intervenus, faisant leur part pour aider pendant cette période difficile.

Nomade

D’après ce que vous nous avez dit, Nomad est l’un des fournisseurs d’accessoires les plus populaires pour les lecteurs AppleInsider. Nous adorons particulièrement leurs câbles USB-C et Lightning ultra-robustes en Kevlar ainsi que leurs impressionnants blocs de recharge sans fil multi-appareils. Tous les équipements Nomad sont bien conçus et utilisent des matériaux haut de gamme tels que le cuir Horween basé à Chicago, l’acier inoxydable, le Kevlar, le noyer, etc.

Station de base nomade Apple Watch Edition

Récemment, Nomad a présenté un modèle mis à jour de sa station de base Apple Watch Edition. Ce chargeur multi-appareils a un corps en aluminium avec une surface de chargement en cuir et une rondelle de chargement Apple Watch certifiée MFi intégrée. Vous pouvez charger un iPhone et des AirPod sans fil, votre Apple Watch, ainsi qu’un appareil USB-A et un appareil USB-C PD via les sorties à l’arrière pour un total de cinq appareils à la fois.

Pour faire sa part à cette époque, Nomad tire parti de son importante base de fabrication pour commencer à produire des masques de protection indispensables. Ils fabriquent des masques et les vendent au coût. De plus, toute personne intéressée peut donner des masques aux communautés qui en ont besoin.

Les acheteurs peuvent trouver la gamme complète d’accessoires Nomad pour les produits Apple sur HelloNomad.com. Pour un temps limité, Nomad a également 30% de réduction sur tout le site avec le code promo OPTINSIDE.

Peak Design

On dit que Peak Design est la «pomme d’accessoires de photographie». L’équipement de l’entreprise, qui n’est pas uniquement destiné aux photographes, est de la plus haute qualité possible, fabriqué avec des matériaux haut de gamme, avec des fonctionnalités bien pensées.

Trépied de voyage Peak Design

Récemment, après une campagne Kickstarter couronnée de succès, Peak Design a lancé et commencé à expédier son nouveau trépied de voyage. Ce trépied compact peut aller n’importe où et ne ressemble à aucun autre que nous ayons essayé. Il est également parfait pour les photographes mobiles avec un support mobile intégré qui est caché.

Pour son lancement, Peak Design reversera 100% de tous les bénéfices lors du lancement des trépieds à COVID-19 et aux associations caritatives pour le climat. Les fonds seront distribués aux CDC ainsi qu’aux climatiquement neutres. Peak Design est une entreprise neutre en carbone, donc redonner et prendre soin de l’environnement est dans son ADN.

Tous les bénéfices du trépied seront reversés jusqu’au 11 avril. Trouvez les détails et le trépied de voyage sur PeakDesign.com.

Satechi

Satechi est un autre grand fabricant d’accessoires Apple, offrant tout, des supports pour ordinateurs portables aux souris et claviers. À l’heure actuelle, ils sont probablement les plus connus pour leur vaste gamme d’accessoires USB-C, y compris les concentrateurs et les stations d’accueil USB-C.

Gamme de bureaux Satechi

Plus récemment, nous avons examiné le multi-chargeur Satechi 108W USB-C qui a fait ses débuts lors du CES 2020.

Pour aider à la pandémie actuelle, Satechi fait don de 5% de toutes les ventes jusqu’au 15 avril, les bénéfices étant reversés à la réponse du projet C.U.R.E. contre COVID-19. Projet C.U.R.E. fait don de fournitures essentielles telles que masques, gants et EPI aux premiers intervenants dans sept grandes villes des États-Unis pour lutter contre la maladie.

Retrouvez la sélection complète d’accessoires informatiques de Satechi sur Satechi.net.

Spigen

Spigen – fabricant de coques iPhone super solides – fait également sa part. Il fera un don des achats à la distribution de l’équipement nécessaire aux premiers intervenants.

Coques iPhone Spigen Tous les produits de chaque article commandé via les boutiques en ligne de marque Spigen du 9 au 30 avril iront directement à l’achat et à la distribution d’équipements au personnel médical, principalement dans les hôpitaux et les centres de soins d’urgence.

Il a également annoncé une période de retour prolongée de 60 jours pour tout achat effectué entre le 1er mars et le 31 mai 2020.

Le printemps est le moment idéal pour orner un nouveau boîtier, alors rendez-vous sur sa boutique en ligne pour en acheter un.

Il est temps de se réunir

Alors que le monde reste planté d’incertitude, il est formidable de voir tout le monde se rassembler pour de bon. Il existe de nombreuses façons d’aider, même à petite échelle, et soutenir les entreprises qui font du bien n’est qu’une façon. N’oubliez pas non plus vos entreprises locales qui sont actuellement en difficulté et qui peuvent désespérément utiliser votre patronage.

Surtout, restez en sécurité et soutenez-vous les uns les autres.