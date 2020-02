Comment nettoyer les AirPods et le boîtier de charge AirPods

Les étuis sont éraflés dans votre poche ou votre sac, puis il y a la question du cérumen. Quelle que soit la cause, ces magnifiques AirPods, ainsi que leurs étuis de chargement, se salissent bientôt. Voici quoi faire à ce sujet.

Gardez vos AirPod aussi beaux que le jour où vous les avez achetés.

Peut-être que vous voyez un iPhone 11 comme un outil de travail, et vous n’êtes pas si inquiet de le garder brillant et neuf. Vous vivrez également avec les traces de doigts sur votre iPad, car vous ne pouvez les voir que lorsque l’écran est éteint, et il n’est jamais éteint. Mais vous avez besoin et vous voulez garder ces AirPod propres.

Après tout, vous les collez tout le temps dans vos oreilles. Ces AirPod deviennent confus, puis vous les mettez dans leur étui de chargement, de sorte que cela se salit aussi.

Vous pouvez acheter un étui pour vos AirPods, ou même un pour vos AirPods Pro, mais cela va principalement les protéger des éraflures extérieures. Pas de cire d’oreille.

Heureusement, le nettoyage d’une édition des AirPods, ou de leur boîtier, n’est pas une tâche longue, même si c’est en partie parce que ces choses sont si petites qu’il n’y a pas de quoi les frotter de toute façon.

Ne frottez pas. En fait, ce que vous ne devez pas leur faire est plus important que la façon dont vous nettoyez ces choses.

Comment ne pas nettoyer vos AirPods

Ne les passez jamais sous l’eau

N’utilisez jamais une épingle pour détacher la cire d’oreille en vrac

N’introduisez jamais de liquide dans la grille ou le microphone

Ne placez rien du tout dans les ports de charge au bas des AirPods

Cela dit, voici ce que vous devez faire.

Comment nettoyer le boîtier de charge AirPods

Essuyez le boîtier avec un chiffon doux, sec et non pelucheux. Le matériel Apple ne s’entend pas bien avec les peluches, et tout abrasif est aussi susceptible de rayer le matériau que de déplacer cette saleté.

Cependant, un essuyage doux et doux peut ne pas être suffisant pour redonner à ces étuis leur splendeur. Si vous avez des taches ou si l’essuyage ne change tout simplement pas le problème, vous pouvez faire encore une chose.

Vous pouvez essayer d’essuyer à nouveau le boîtier, mais cette fois avec le même chiffon non pelucheux légèrement humecté d’alcool isopropylique.

Si vous faites cela, cependant, faites particulièrement attention à ne pas introduire de liquide dans les trous du boîtier de charge.

Comparez votre étui de chargement à celui-ci et dites-nous que vous n’avez pas besoin de le nettoyer.

Comment nettoyer les AirPods ou AirPods Pro

Le premier travail consiste à les essuyer, et c’est encore et toujours avec votre réserve de chiffons doux, secs et non pelucheux.

C’est généralement suffisant pour nettoyer la tige et la partie de l’écouteur, mais vous avez également des grilles de microphone et de haut-parleur. Le microphone est si petit qu’il n’y a pas grand-chose que vous puissiez faire, mais la grille du haut-parleur, la partie qui entre dans votre oreille, c’est différent.

Non seulement c’est une cible plus grande lorsque vous nettoyez, mais c’est une zone plus grande qui est la plus susceptible d’attirer la saleté et la cire. Ce sont aussi les parties les plus délicates, alors essuyez soigneusement.

S’ils obtiennent plus que de l’usure normale, s’ils sont exposés à des détergents ou à de la crème solaire, ou si vous les laissez tomber dans vos aliments, vous devez en faire plus.

Ne les remettez pas dans l’étui de chargement. Vous allez simplement propager le problème au boîtier si vous remettez les AirPod dedans. Donc, au lieu de cela, gardez-les à la fois pendant le nettoyage, puis pendant le séchage.

Cette grille de haut-parleur est la qualité de son des AirPods, mais c’est aussi ce qui se bouche le plus facilement avec la saleté

Pour les tiges, les écouteurs et la plupart des AirPod, procédez comme suit.

Humidifiez très légèrement les AirPod à l’aide d’un chiffon avec de l’eau fraîche

Séchez-les immédiatement avec un chiffon doux non pelucheux

Laissez-les sécher

Ne les utilisez pas jusqu’à ce qu’ils soient secs

Cela laisse le haut-parleur et le microphone. Utilisez un coton-tige sec pour les nettoyer.

Traitez vos AirPod en douceur lorsque vous les nettoyez. Si vous les traitez également en douceur, vous les garderez, espérons-le, plus longtemps.