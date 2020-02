Comment nettoyer votre iPhone, iPad ou iPod touch

Vous avez dépensé beaucoup d’argent sur ces appareils et vous n’en prenez pas assez soin. Voici comment les nettoyer – et, surtout, ce que vous ne devez jamais faire.

Ne nettoyez aucun iPhone avec un produit abrasif comme celui-ci. Nous vous en supplions.

Il y a une raison pour laquelle tout l’équipement dans les magasins Apple semble toujours aussi bon – il est généralement nettoyé environ deux fois par jour. Vous n’aurez jamais le temps ni le personnel pour le faire et, pour être honnête, il est peu probable que des centaines de clients essaient votre nouvel iPhone 11 Pro.

Pourtant, vous êtes humain, et cela signifie à la fois que vos doigts sont naturellement gras et que, quel que soit l’iPhone, l’iPad ou l’iPod touch que vous avez, vous allez avoir autre chose en tête que de le garder vierge.

Cependant, vous voulez qu’il reste beau, il est donc important de savoir comment le nettoyer si nécessaire. Elle varie également entre les appareils et entre les différents modèles. Les derniers iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max, par exemple, ont ce que Apple appelle une «finition mate texturée avancée» qui nécessite une manipulation soigneuse.

Nettoyage des iPhones

Éteignez l’iPhone dès que vous remarquez quelque chose comme une tache, une tache ou une rayure apparente sur son boîtier. Éteignez-le également lorsque vous ne voyez rien d’évident, mais que le téléphone a été dans le sable ou la saleté, ou à proximité de détergents, de produits de maquillage ou d’aliments.

Il y a une différence avec les derniers iPhones qui peuvent vous donner un peu d’espoir si vous voyez ce qui semble être une égratignure sur le boîtier.

“Sur iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max”, explique Apple dans un document d’assistance, “… [with] une utilisation normale, le verre texturé peut montrer des signes de transfert de matière à partir d’objets qui entrent en contact avec votre iPhone, comme du denim ou des articles dans votre poche. Le transfert de matériau peut ressembler à une égratignure, mais peut être supprimé dans la plupart des cas. “

Les mots «la plupart des cas» semblent un peu optimistes, mais vous devez essayer le nettoyage.

Éteignez le téléphone

Essuyez avec un chiffon non pelucheux

Si cela ne fonctionne pas, humidifiez le chiffon avec de l’eau savonneuse

Mais ne pas introduire de liquide ou d’humidité dans les ouvertures

N’utilisez jamais d’air comprimé ou de produits de nettoyage

De l’iPhone d’origine à l’iPhone 5, Apple spécifie également que vous ne devez pas utiliser d’air comprimé, d’aérosols, de solvants, d’ammoniac ou de peroxyde d’hydrogène.

Cela ne dit pas cela avec l’iPhone 11, l’iPhone 11 Pro ou l’iPhone 11 Pro Max, mais faites comme si. Ces types de produits de nettoyage sont solides et votre iPhone est délicat.

Avec ces derniers iPhones, Apple note également qu’ils ont un «revêtement oléophobe résistant aux empreintes digitales – répulsif à l’huile». L’utilisation d’un produit de nettoyage usera ce revêtement et cela pourrait vous donner une égratignure au téléphone.

Nettoyage des iPads

Apple utilise un revêtement oléophobe similaire sur l’iPad, mais cette fois pour l’écran. Pour nettoyer cela, sortez votre stock de chiffons non pelucheux et essuyez.

Éteignez l’iPad

Débranchez tous les câbles

Essuyer avec un chiffon doux non pelucheux légèrement humide

Encore une fois, n’utilisez pas de produits de nettoyage ménagers ou de vitres, de vaporisateurs aérosols, de solvants ou tout simplement autre chose que ce chiffon non pelucheux. C’est une bonne chose que quelqu’un les ait inventées.

En utilisation normale, le seul problème avec l’écran de votre iPad sera l’huile de vos doigts, mais cela suffit pour paraître salissant. Mais même en essuyant pour nettoyer, cela finira également par diminuer le revêtement, alors pensez à mettre en place un écran en désordre.

Ce n’est pas comme si vous remarquiez les empreintes digitales lorsque l’écran est allumé et que vous utilisez également l’iPad.

Ou vous pouvez suivre les conseils d’Apple et acheter un étui.

Nettoyage de l’iPod touch

En termes de nettoyage, l’iPod touch est un hybride entre l’iPhone et l’iPad. Il est aussi délicat que l’un et l’autre et dépend autant de chiffons non pelucheux que tout ce qu’Apple fabrique.

Cependant, il n’utilise pas de revêtement oléophobe auquel vous devez faire attention. Pour nettoyer un iPod touch:

L’éteindre

Débranchez le câble Lightning

Débranchez tous les écouteurs

Essuyez avec un chiffon non pelucheux doux et légèrement humide

N’utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs. N’utilisez vraiment rien d’autre que le chiffon non pelucheux.

Au cas où

Chaque produit Apple est conçu pour résister aux chocs, sauf celui dans votre poche. Chaque iPhone est conçu pour résister aux chutes les plus incroyables sur le béton, à moins que ce ne soit votre iPhone et votre béton.

Aussi bon qu’un iPhone, iPad ou iPod touch se sent dans votre main, c’est un appareil coûteux et vous pouvez à la fois le protéger et le garder propre en le mettant dans un étui.

