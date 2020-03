Comment personnaliser la prise en charge du trackpad dans iPadOS 13.4

Vous penseriez que l’ajout de la prise en charge du curseur à l’iPad serait simple. Ce n’est certainement pas le cas, mais Apple a offert une expérience utilisateur bien pensée avec sa mise à jour iPadOS 13.4. Nous vous montrons comment approfondir les paramètres pour personnaliser l’expérience afin qu’elle soit la mieux adaptée à vos besoins.

Magic Mouse 2 d’Apple et iPad Pro

Si vous recherchez les bases de l’utilisation d’une souris ou d’un trackpad sans fil, consultez les informations pratiques précédentes d’AppleInsider où nous expliquons comment coupler l’appareil, les nuances de navigation et les subtilités des gestes.

Pour cet explicateur approfondi, nous irons encore plus loin, en plongeant dans des paramètres avancés pour modifier tous les aspects du curseur, y compris la taille, la couleur, la vitesse, les coins chauds, etc.

Contrôle du pointeur

La première section du Réglages application que nous étudierons est sous Accessibilité > Contrôle du pointeur.

Le sous-menu Pointer Control des paramètres d’accessibilité

Voici où vous pouvez augmenter le contraste du pointeur. Lorsqu’il est activé, le pointeur circulaire voit son opacité augmentée. Ce n’est qu’un changement subtil mais aide si vous avez besoin d’un peu plus de visibilité.

Vous pouvez également choisir de masquer automatiquement le curseur après une période définie. Cela est utile si vous travaillez beaucoup avec un clavier ou une édition plein écran et que vous n’avez pas besoin du curseur toujours présent. Nous avons le nôtre réglé pour deux secondes. Dès que vous déplacez la souris, le curseur réapparaît.

Modification de la bordure colorée du curseur dans iPadOS 13.4

Ensuite, il y a la possibilité d’ajouter une bordure colorée autour du pointeur. Choisissez entre jaune, rouge, vert, bleu, blanc et orange. La course de cette bordure peut être augmentée. Ceci est un moyen utile de mettre en surbrillance le curseur et pourrait être particulièrement utile si vous faites une démonstration sur un écran et qu’un groupe de personnes doit voir où se trouve le curseur.

L’autre paramètre qui aidera à la visibilité est le contrôle de la taille du curseur. Déplacez ce curseur vers le haut pour augmenter la taille globale du pointeur. À mi-chemin, alors que toute la taille du curseur augmente, un petit point apparaît au centre pour conserver la précision du pointeur.

Au bas des commandes du pointeur se trouve un curseur pour régler la vitesse de défilement. Augmentez-le pour des mouvements plus rapides ou ralentissez-le pour un meilleur contrôle.

Le dernier paramètre que nous voulions mettre en évidence dans cette section est l’animation du pointeur. Dans iPadOS, le curseur se déplace contextuellement dans le système d’exploitation. En se déplaçant sur les boutons, il se transforme en forme de bouton et crée un effet de parallaxe autour du texte ou de l’icône du bouton.

Lorsque l’animation du pointeur est désactivée, le curseur reste visible lors de la mise en surbrillance des boutons

Pour certains, cela peut être légèrement choquant et ils peuvent préférer le désactiver. Lorsqu’elle est désactivée, les boutons ont toujours un arrière-plan clair derrière eux, mais le curseur reste visible de lui-même et ne change pas de forme.

Contact Assistance

Au-delà du menu de contrôle du pointeur, nous avons AssistiveTouch, qui est situé sous Accessibilité > Toucher. Pour utiliser toutes ces fonctionnalités, AssistiveTouch doit être activé. Remarque, cela implique le petit menu AssistiveTouch flottant à l’écran à tout moment, bien que l’opacité puisse être réduite pour le rendre moins intrusif. Il peut également être désactivé ci-dessous sous Périphériques pointeurs.

Paramètres AssistiveTouch sur iPadOS

L’un des premiers paramètres que nous voulons explorer est le menu Périphériques sous le sous-titre “Périphériques pointeurs”. Ici, il montrera votre souris ou trackpad connecté. Lorsque vous le sélectionnez, il vous permettra de re-mapper la fonctionnalité à différentes pressions de bouton de la souris.

Supposons que vous disposiez d’une souris Bluetooth dotée d’un bouton central. Ce panneau de paramètres vous permettra de mapper toute sorte de fonction système, de geste ou de raccourci vers ce bouton.

Sur notre Magic Mouse 2, elle n’a que deux boutons: les boutons gauche et droit. Nous avons mappé le bouton droit de la souris sur le sélecteur d’applications pour faciliter l’affichage de l’interface de changement d’application avec une souris. Quelque chose qui autrement ne serait pas possible.

Vous pouvez également exécuter vos raccourcis préférés, lancer des applications spécifiques et bien plus encore. Si vous avez une souris avec de nombreux boutons, vous pouvez vraiment vous approprier un iPad.

L’une de nos fonctionnalités préférées sur Mac a été Hot Corners. Il vous permet de simplement faire glisser le curseur de la souris vers le coin de votre machine pour exécuter une commande ou effectuer une action. Par exemple, sur notre Mac, aller dans le coin inférieur gauche démarre notre économiseur d’écran et verrouille la machine tandis que le coin inférieur droit nous amène au bureau.

Personnalisation de la fonctionnalité Hot Corners sur iPadOS 13.4

En utilisant Dwell Control, vous pouvez le faire maintenant sur l’iPad. Activez Dwell Control, puis sélectionnez Hot Corners pour configurer une commande spécifique pour chacun. Cela inclut à nouveau les gestes, les actions, les raccourcis, etc. Accédez à l’écran d’accueil de l’iPad, exécutez un raccourci pour trouver votre télécommande Apple TV ou ouvrez le sélecteur d’application.

Un inconvénient de Dwell Control est qu’il fonctionne également comme contrôle de maintien dans tout le système d’exploitation. Cela signifie qu’il sélectionne tout ce qui est en dessous après avoir insisté sur quelque chose pendant la durée prédéfinie. En substance, cela vous permet de sélectionner des choses sans cliquer sur la souris.

Si vous ne voulez pas de cette fonctionnalité, vous ne pouvez malheureusement pas utiliser Hot Corners sans elle.

Astuce bonus clavier

En guise de dernier bonus, nous voulons aborder une fonction de clavier rapide à venir dans iPadOS 13.4. Il s’appelle Full Keyboard Access et vous permet de naviguer dans l’intégralité de l’iPad à l’aide d’un simple clavier.

Les utilisateurs expérimentés peuvent trouver cela très utile de pouvoir se déplacer dans le système sans jamais avoir à déplacer leurs mains du clavier.

Activation de l’accès complet au clavier dans iPadOS 13.4

Pour ce faire, aventurez-vous Accessibilité > Claviers > Accès complet au clavier.

Le panneau des paramètres vous donne également quelques raccourcis à connaître lorsque vous activez cette fonctionnalité.

