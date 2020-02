Comment réactiver le carillon de démarrage de votre Mac

Conseils

Par Wesley Hilliard

Samedi 22 février 2020, 06 h 07 HE (09 h 07 HE)

La découverte d’une simple commande de terminal permettra aux utilisateurs de ramener le son de démarrage emblématique de Mac.

Le MacBook Pro avec Touchbar n’a pas de carillon de démarrage par défaut

Le carillon de démarrage était un élément central du marketing Apple et un son emblématique associé au Mac. Une mise à jour en 2016 a supprimé le carillon de démarrage et on pensait qu’il était définitivement perdu pour le produit.

Une mise à jour de macOS Catalina est apparue pour restaurer le son du système d’exploitation, mais l’a laissé en sourdine. Un utilisateur de Twitter a découvert cela et a partagé une vidéo et une commande sudo pour la ramener.

QU’EST-CE QUE LE TRAVAIL FONCTIONNE ????????????

Exécutez sudo nvram StartupMute =% 00 @ . @Appleinsider https://t.co/zAw0yCPwbA

– (@ DylanMcD8) 21 février 2020

AppleInsider a testé cela sur quelques machines, et cela fonctionne avec la plupart. Il n’a pas fonctionné sur un Mac mini 2018 avec Ethernet 10 gig, mais a fonctionné sur un Mac mini i7 2018 avec Ethernet gigabit. De même, il fonctionnait sur un MacBook Pro 15 pouces 2018 i9, mais pas sur un MacBook Pro 2016 i7 15 pouces. Il a fonctionné sur tous les iMac récents que nous avons essayés.

Comment activer votre carillon de démarrage Mac

Ouvrez le Applications dossier

Ouvrez le Utilitaires dossier

Lancez le Terminal application

Entrer sudo nvram StartupMute =% 00 dans le terminal, et appuyez sur retour

Si vous souhaitez supprimer le carillon après l’avoir réactivé, utilisez la commande sudo nvram StartupMute =% 01 dans le terminal.

Une commande de terminal a été découverte peu de temps après la suppression du carillon en 2016 qui a restauré le carillon, mais a été supprimée dans une mise à jour macOS. On ne sait pas si le retour du carillon était intentionnel, ou sera encore supprimé dans une future mise à jour.