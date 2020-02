Comment réinitialiser les Airpod aux paramètres d’usine

Comment réinitialiser les Airpods

Dans de rares cas, les Airpods peuvent former des briques ou rencontrer un problème. Heureusement, Apple a fourni une option pour réinitialiser les Airpods en usine qui les ramènent à leur état d’usine. Cela peut également être utile si vous donnez les Airpods à quelqu’un. À noter, le nouveau Airpods pro a une procédure légèrement différente (mais pas à l’extrême) que les variantes de première et deuxième génération pour la réinitialisation d’usine.

Comment réinitialiser le

Airpods aux réglages d’usine?

Placez vos Airpods dans le boîtier de chargement et fermez le couvercle du boîtier pendant environ 30 secondes et ouvrez le couvercle (assurez-vous que le boîtier et les Airpods sont suffisamment chargés) Sur votre iPhone ou iPad, accédez à Réglages et appuyez sur BluetoothRecherchez et appuyez sur le je bouton à côté des Airpod que vous souhaitez réinitialiser Oubliez cet appareil et appuyez à nouveau pour confirmer Appuyez sur le bouton de configuration (situé à l’arrière de vos Airpods) pendant environ 15 secondes avec le couvercle du boîtier ouvert jusqu’à ce que le voyant orange clignote.L’ambre clignotant montre que les Airpods sont dans les paramètres d’usine, prêts à être jumelés avec un iPhone, iPad ou iPod.

Comment renommer les Airpods?

Aller

à la Réglages et appuyez sur BluetoothTrouver

et appuyez sur le je bouton à côté du

Airpods que vous souhaitez renommer

le Nom et entrez le nouveau nom de

votre AirpodsTap Terminé pour le confirmer

Que se passera-t-il si

vous réinitialisez les Airpods?

Dès que vous réinitialisez les Airpods, les paramètres seront réinitialisés à leur état initial.Les Airpods ne reconnaîtront plus (automatiquement) les appareils liés au compte iCloud. Vous devez le configurer à nouveau.

La réinitialisation des Airpods résoudra le nombre de problèmes logiciels, mais il n’y a aucune garantie. Si le problème persiste, nous vous recommandons de le porter au centre de service Apple pour le dépannage.