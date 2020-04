Comment rendre les AirPods et AirPods Pro plus forts

Que ce soit simplement parce que vous voulez augmenter un peu le volume, ou parce qu’il y a une erreur de niveau sonore sur vos AirPods ou AirPods Pro, voici comment les rendre aussi forts que vous le souhaitez.



Il y a une limite physique à la puissance des AirPod avec leurs minuscules haut-parleurs, mais il y a toujours des moments où ils sont plus silencieux qu’ils ne devraient l’être

Assurez-vous de vouloir rendre vos AirPod plus forts avant de commencer. Nos oreilles sont délicates et très faciles à endommager votre audition. Si le problème est que vous travaillez à domicile et que les voisins viennent de découvrir la radio, n’augmentez pas trop le volume.

D’une part, vous utilisez des AirPods, et ils utilisent des haut-parleurs, vous n’allez pas gagner dans une bataille de volume. Plus important encore, vous pourriez noyer leur bruit, au prix d’endommager votre audition.

Si c’est ce à quoi vous êtes confronté, recherchez plutôt les AirPods Pro en raison de leur suppression de bruit. Vous pouvez faire mieux, vous pouvez obtenir une plus grande suppression du bruit, mais l’ajout de cette fonctionnalité à AirPods Pro est une raison suffisante pour passer à eux.

Sinon, que vous utilisiez des AirPods Pro ou des AirPod classiques, il y a deux problèmes différents qui nécessitent que vous changiez le volume. L’un est lorsque vous voulez simplement qu’il sonne un peu plus fort, et l’autre quand il y a un défaut.

Comment augmenter simplement le volume sur les AirPods

Le volume global de vos AirPods est contrôlé par le périphérique qui produit l’audio. Donc, si vous écoutez de la musique ou des podcasts sur votre iPhone, la modification du volume sur ce téléphone le change sur les AirPods.

Il y a une exception, c’est quand AirPlay est dans le mix. Si vous diffusez des vidéos de votre iPhone vers une Apple TV, la modification du volume sur le téléphone n’a aucun effet. Vous devez le modifier à la place sur l’Apple TV.

Il est particulièrement facile d’oublier cela lorsque vous utilisez Siri pour modifier le volume. Lorsque vous appelez Siri sur vos AirPods et lui demandez d’augmenter le volume, il le fera, mais il s’agit simplement de relayer l’instruction à l’appareil d’origine.



Quand quelque chose joue, vous pouvez demander à Siri à quel point il est fort, ou demander à Siri de changer le volume

Siri peut également demander à cet appareil le volume de la musique. Dis: “Hé, Siri, à quel point est-ce fort?” et il répondra avec un chiffre qui est un pourcentage du volume maximum possible. Vous pouvez également dire «Hé, Siri, baissez le volume à 50%» ou simplement «Hé, Siri, baissez le volume».

Comment votre iPhone peut-il délibérément garder le volume bas

Lorsque votre batterie est faible, votre iPhone peut choisir de réduire le volume maximum. C’est une caractéristique du mode basse consommation, mais c’est une combinaison de cela et de votre batterie faible.

Donc, si vous avez une batterie bien chargée et appuyez sur le mode basse consommation dans le centre de contrôle, vous n’entendrez probablement aucune différence – ou en voyez dans l’indicateur de volume.

Cependant, si vous déclenchez le mode basse consommation en déchargeant réellement la batterie, le volume peut être affecté.

Il y a un problème potentiel lié à l’accessibilité qui peut rendre un AirPod plus silencieux que l’autre.

Sur votre iPhone, accédez à Réglages

Choisir Accessibilité

Faites défiler jusqu’au Audition section

Appuyez sur Audio-visuel

Vérifier la Équilibre réglage

Si le curseur d’équilibre n’est pas exactement au milieu, vous remarquerez la différence de volume.



Il est peu probable que vous ayez accidentellement activé cette fonctionnalité d’accessibilité, mais c’est un paramètre à vérifier.

Comment savoir si votre volume est plafonné

Nous ne sommes pas les seuls à avoir remarqué que l’exposition à la musique forte a un effet néfaste. L’Union européenne l’a également remarqué, et Apple prête attention à l’UE. Il existe un volume maximum recommandé par l’UE pour les écouteurs et votre iPhone peut être configuré pour le respecter.

Sur votre iPhone, accédez à Réglages

Faites défiler jusqu’à La musique et appuyez sur

Choisir Limite de volume

Voir si Limite de volume de l’UE est activé

Notez qu’avant d’entrer dans Limite de volume pour voir s’il est allumé ou éteint, le menu ici semble toujours montrer qu’il est De. Vous devez donc entrer dans le paramètre pour vraiment voir avec certitude.

C’est à vous de décider si vous désactivez ou non ce paramètre. Si vous le faites, vous pouvez alors utiliser le Max. Le volume curseur pour déterminer par vous-même à quel point vous voulez que l’iPhone et les AirPod jouent.



Notez l’élément de menu “Volume Limit” dans l’écran central. Il indique que la fonctionnalité est désactivée, mais il indique parfois que oui ou non.

Comment résoudre la plupart des problèmes de volume avec les AirPod

Les AirPod utilisent le Bluetooth et parfois cela ressemble moins à de la technologie qu’à davantage dans les domaines de l’alchimie. Cependant, vous pouvez forcer les AirPods et votre iPhone à essayer à nouveau de régler le volume que l’on pense que l’autre est réglé.

Avec les AirPods dans votre oreille, écoutez de la musique sur votre iPhone

Baissez le volume à zéro

Aller à Réglages, Bluetooth, et trouvez vos AirPods dans la liste

Appuyez sur le je à côté de Lié

Robinet Déconnecter

Écoutez de la musique via les haut-parleurs de votre iPhone

Baissez à nouveau le volume à zéro

Reconnectez vos AirPods

Essayez d’augmenter le volume sur votre iPhone

Comment réparer un problème de volume avec les AirPods

Si vous avez essayé de modifier le volume et qu’il semble que les AirPod ne vous écoutent pas, il se peut qu’il y ait un problème. Dans ce cas, vous avez deux options: contacter Apple ou essayer quelques solutions de contournement. Étant donné que tous les Apple Stores sont fermés, il vaut la peine d’essayer les solutions de contournement, à commencer par la solution séculaire à tous les problèmes informatiques.

Éteignez votre iPhone

Remettez-le sous tension

C’est probablement suffisant pour que cela vaille la peine d’être essayé, mais en supposant que cela ne vous aide pas, vous pouvez faire quelque chose de similaire avec les AirPod eux-mêmes.

Les AirPod sortis de leur étui, choisissez Réglages sur votre iPhone

Choisir Bluetooth

Trouvez les AirPods dans la liste des appareils

Appuyez sur le je à côté de Lié

Robinet Oubliez cet appareil

Confirmez que vous voulez le faire

Réinitialisez ensuite les AirPod à leurs paramètres d’usine en refaisant tout le processus de couplage.

Remettez les AirPod dans leur étui de chargement

Fermez puis rouvrez le couvercle

Appuyez et maintenez le bouton arrière jusqu’à ce que le voyant avant clignote

Tenez les AirPod près de votre iPhone

Si rien de tout cela ne fonctionne pour vous, au moins au moment où vous avez tout résolu, les Apple Stores peuvent être à nouveau ouverts. Les AirPods et AirPods Pro semblent être des produits fiables mais il y a toujours un risque d’échec.

Donc, si rien d’autre ne règle le volume, vous devriez essayer de parler avec le support en ligne d’Apple.

