Comment rendre les vidéoconférences plus supportables pour vous et les autres participants

Si vous n’êtes pas un fan des vidéoconférences et des appels, vous n’êtes pas seul. Nous avons quelques conseils pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos réunions Zoom ou Skype.

Vous n’avez pas besoin d’aimer les vidéoconférences professionnelles, mais vous pouvez les rendre un peu plus tolérables pour vous et tout le monde.

En raison de la pandémie mondiale de COVID-19, de nombreux employés à travers le monde font désormais du télétravail ou travaillent à domicile. Comme vous l’avez probablement remarqué, un résultat majeur de ce changement est une nouvelle dépendance à l’égard des logiciels de visioconférence.

Que vous soyez un ancien appelant vidéo ou que vous veniez de télécharger Zoom parce que vous deviez le faire, voici quelques conseils généraux pour vous aider à organiser des conférences avec vos collègues de travail un peu plus supportables pour toutes les personnes impliquées.

Obtenez votre bonne configuration

Tout d’abord, assurez-vous d’avoir une connexion Internet stable. Une connexion Ethernet va être bien meilleure que n’importe quelle connexion sans fil, en particulier dans ce qui est probablement un environnement congestionné maintenant que tout le monde est à la maison.

Pour les appels vidéo, les performances de la webcam sont évidemment cruciales. Une webcam dédiée est préférable, principalement en raison de la mauvaise qualité de la caméra FaceTime intégrée sur MacBook.

À la rigueur, cependant, il existe des applications multiplates-formes comme EpocCam qui peuvent vous permettre d’utiliser un iPhone comme webcam. Cette caméra orientée vers l’arrière sera bien meilleure que votre caméra MacBook Pro 720p intégrée.

Bien que la qualité et les performances de votre webcam soient importantes, il y a d’autres choses à considérer. Le placement de votre appareil photo ou appareil en est un, et souvent ignoré. Les utilisateurs d’ordinateurs portables doivent placer leurs appareils à hauteur des yeux afin que les destinataires des appels vidéo ne vous regardent pas tout le temps. Si vous utilisez une webcam distincte, le même conseil s’applique.

Au-delà du “mode webcam”, les appareils mobiles comme les smartphones et les tablettes peuvent également être utilisés seuls pour la visioconférence FaceTime. Assurez-vous de tenir l’appareil pour que l’angle ne soit pas étrange ou distrayant. Vos amis, votre famille et vos collègues veulent vous parler, pas seulement votre front ou votre menton.

N’oubliez pas l’audio. La plupart des ordinateurs portables ont une qualité audio épouvantable et la plupart des ordinateurs de bureau n’ont pas de microphones du tout. Choisissez d’utiliser un casque avec un micro intégré ou un micro de bureau séparé. Cependant, si vous avez un MacBook Pro 16 pouces, vous pourrez probablement vous en tirer avec le microphone interne.

Quoi que vous utilisiez, assurez-vous de ne pas acheminer le son via vos haut-parleurs, ce qui pourrait créer des problèmes d’écho ou de retour. Utilisez une paire d’écouteurs ou le casque susmentionné.

Test, test, test

Un livre ou deux peuvent empêcher vos collègues de travail de voir le nez.

Avant de vous lancer dans une importante vidéoconférence professionnelle, vous devez absolument tester votre configuration et votre connexion pour vous assurer que tout fonctionne correctement.

Familiarisez-vous avec l’application de vidéoconférence, que ce soit Zoom, FaceTime, Google Hangouts ou Skype. Assurez-vous de connaître les tenants et aboutissants de ses fonctionnalités de base.

Ensuite, essayez de tester votre webcam. Les utilisateurs de Mac peuvent simplement ouvrir l’application Photo Booth ou QuickTime pour voir si leur flux vidéo et la configuration de leur webcam fonctionnent correctement.

C’est aussi le bon moment pour découvrir l’arrière-plan derrière vous. Il n’est pas nécessaire que ce soit un mur vierge, mais un arrière-plan qui ne soit pas distrayant ou inapproprié est préférable. Vérifiez vos angles, ainsi que tout ce qui est en arrière-plan (y compris les choses que vous ne voudrez peut-être pas à la caméra). Si vous avez des doutes, déplacez-vous vers un autre endroit.

Tester votre qualité audio peut être un peu plus délicat. Essayez de conférence avec un ami ou un proche en utilisant votre logiciel vidéo. Voyez ce qu’ils ont à dire sur votre audio et faites des ajustements si nécessaire.

Pratiquez une bonne étiquette

Aucun angle ne sera parfait, mais un simple changement de position peut faire la différence.

Considérez une vidéoconférence sur le lieu de travail comme une réunion professionnelle. Si vous avez des membres de la famille ou des petits qui errent dans la maison, définissez des limites afin qu’ils ne deviennent pas une distraction.

Idéalement, vous souhaiterez passer des appels vidéo dans une zone désignée à faible trafic sans trop de bruit de fond ambiant. Cela exclut probablement votre terrasse donnant sur une rue animée de la ville.

Dès que vous sautez sur un appel vidéo, assurez-vous de désactiver votre entrée audio par défaut. Vous ne voulez pas que des chiens qui aboient ou des enfants qui hurlent passent par les haut-parleurs de vos collègues.

Faites attention à l’appel. La plupart des gens seront en mesure de savoir si vous avez cliqué et que vous regardez Twitter ou Facebook. Gardez également à l’esprit que certaines applications de conférence ont des paramètres intégrés pour faire savoir aux autres si vous ne faites pas attention.

Avoir un animal de compagnie ou un petit vagabond dans le flux vidéo peut être attachant, et vos collègues pourraient même apprécier le joli changement de rythme. Mais assurez-vous que ce n’est pas un événement constant ou distrayant.

Essayez autre chose

Il y a de fortes chances que la plupart des gens n’aiment pas activement ou soient quelque peu mal à l’aise avec les vidéoconférences. Si vous êtes chargé d’organiser des réunions, gardez cela à l’esprit.

Si un problème lié au travail peut être traité par un simple appel individuel ou par conférence téléphonique, il est probablement préférable d’y aller. N’abusez pas des appels vidéo pour n’importe quelle réunion ordinaire ou banale. Ils sont les mieux adaptés aux sujets qui nécessitent réellement des aides visuelles.

Cela est particulièrement vrai si certains collègues ne disposent pas de connexions Internet fiables ou de matériel approprié. Assurez-vous de prendre en compte les besoins et les configurations de toutes les personnes impliquées.

Et si quelqu’un se sent plus à l’aise de laisser sa webcam éteinte et de participer uniquement sur audio, n’exclut pas automatiquement ses préférences.

Beaucoup d’entre nous sont devenus des travailleurs à distance et des télétravailleurs essentiellement du jour au lendemain. Pour la plupart, il y a une courbe d’apprentissage à cela. Soyez prévenant et n’exigez pas trop de votre main-d’œuvre ou de vos collègues maintenant isolés.

Pour les offres sur un nouveau Mac pour vous aider dans le télétravail, assurez-vous de consulter l’AppleInsider Guides des prix Apple.