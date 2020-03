Comment renommer les AirPods ou AirPods Pro

Que vous souhaitiez donner vos AirPods à quelqu’un d’autre, ou que vous souhaitiez simplement que ces AirPods Pro soient plus identifiables lorsque vous consultez vos connexions Bluetooth, voici comment les renommer tous.

Ce n’est pas la meilleure façon de nommer vos AirPods ou AirPods Pro.

Apple veut que vous appréciez écouter vos AirPods au lieu de jouer avec leur configuration. Ainsi, par défaut, vos AirPods, AirPods 2 ou AirPods Pro d’origine reçoivent un nom assez générique – et vous ne remarquerez peut-être même pas ce que c’est à moins que vous ne vouliez le changer.

Pendant la configuration, la seule chose qu’Apple vérifie vraiment est de savoir si vous avez déjà une paire d’AirPods.

Si vous ne le faites pas, alors le vôtre sera appelé par votre prénom et le modèle d’AirPods, donc “AirPods de William”, par exemple. Si vous avez une deuxième paire, la valeur par défaut devient “William’s AirPods # 2”.

Compte tenu de la combinaison de la qualité du son des AirPod et de la taille si réduite de la batterie que son temps de charge se réduit à rien au bout de quelques années, il est fort probable que vous obteniez une deuxième paire un jour.

Ensuite, si vous avez l’original et les AirPods 2, il n’y a peut-être pas grand-chose à distinguer entre eux. Pour être sûr de quitter votre maison avec la paire que vous souhaitez, vous devez connaître le nom.

Ouvrez le boîtier de chargement des AirPods à côté de votre iPhone et ce téléphone vous montrera une image des AirPods ainsi que leur nom. Tant que vous vous souvenez de le faire, vous n’aurez aucun problème à avoir deux ensembles d’AirPod.

Mais vous n’êtes peut-être pas le seul “William” dans votre foyer. Ou au travail, vous pourriez facilement partager un bureau avec des personnes qui portent votre prénom.

Et enfin, peut-être que vous voulez soit être individuel – ou vous n’avez vraiment pas de gens dans votre train pour comprendre votre prénom juste parce qu’ils ont recherché Bluetooth.

Les AirPod doivent être connectés avant de pouvoir modifier leur nom

Il y a toutes ces raisons de renommer vos AirPods, et vous pouvez le faire rapidement.

Comment renommer les AirPods ou AirPods Pro

Vous le faites via les paramètres Bluetooth de votre iPhone, et c’est simple, sauf pour le Bluetooth. Si votre iPhone perd sa connexion Bluetooth avec vos AirPods alors que vous êtes en train de les renommer, il échouera et vous devrez recommencer.

La meilleure façon de s’assurer que cela ne se produit pas est de porter les AirPods. Plutôt que d’ouvrir simplement l’étui de chargement avec, insérez-les dans vos oreilles. Vous n’avez rien à jouer à travers eux, mais vous pouvez également.

Une fois que vous avez fait cela et que l’iPhone a montré son image des AirPod, procédez comme suit.

Ouvrez Paramètres, Bluetooth sur votre iPhone

Appuyez sur le je icône à côté des AirPod que vous souhaitez modifier

Appuyez sur Nom

Modifiez le nom à votre guise

Appuyez deux fois sur la flèche de retour

Vérifiez que le nouveau nom s’affiche dans la liste Bluetooth et vous avez terminé.

