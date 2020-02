Comment republier sur Instagram: 5 façons de le faire

Instagram est l’une des plateformes de médias sociaux les plus populaires. Contrairement à d’autres, Instagram se concentre uniquement sur les photos et les vidéos. Il a presque toutes les fonctionnalités pratiques mais manque toujours de republier ou de partager des photos et des vidéos.

Pour ce faire, vous avez besoin de l’aide d’applications tierces. La plupart des applications que j’ai mentionnées ci-dessous vous permettront de republier des photos, des vidéos et des histoires sur Instagram avec la légende originale. Voici les meilleures applications de republication gratuites et payantes pour Instagram pour republier ou re-partager d’autres contenus.

1. Republiez-le! Enregistrer et republier pour Instagram

Republier c’est mon application de republication préférée car elle offre plus d’options et de fonctionnalités que les autres. L’application propose plusieurs façons de republier. Vous pouvez republier en recherchant le nom d’utilisateur dans l’application ou en copiant les liens de la publication. L’application vous permet de republier votre propre contenu à partir de votre chronologie, du message que vous avez aimé et enfin des histoires.

Comment ça fonctionne:

Republier à partir du lien

Appuyez sur trois points horizontaux au-dessus du message que vous souhaitez republier sur Instagram Republiez-le et il saisira automatiquement le lien.Vous pouvez télécharger ou republier avec les options correspondantes. La position déplacera le filigrane à chaque coin de la photo et le supprimera finalement après avoir résidé à chaque coin.

Republier des histoires

Ouvrez le

application et appuyez sur l’option de republication en bas à droite

et il chargera toutes les histoires de vos amis. De plus, vous pouvez rechercher par

le nom d’utilisateur ainsi

histoires et le republier ou le télécharger.

Toutes les autres méthodes peuvent être effectuées avec le même processus. L’application comprend un

tutoriel aussi. N’oubliez pas de vérifier si vous avez besoin d’aide.

La version gratuite contient des publicités mais elle peut être supprimée par la version pro. Cependant, les publicités ne sont pas gênantes car elles sont placées parfaitement sans interrompre l’expérience utilisateur.

Télécharger ici (Android)

2. Republier via Instant

Republier via instantané est une application de republication simple mais puissante.

Malheureusement, l’application n’est disponible que pour Android. Cela fonctionne comme un Instagram

téléchargeur et organisateur avec la possibilité de copier les balises et le texte du contenu. Il

vous permet de télécharger les fichiers multimédias localement et de les trier selon vos besoins.

Source de l’image: republier via Instant

Comment ça fonctionne:

Appuyez sur le bouton “ Appuyez pour ouvrir Instagram ” Appuyez sur les trois points horizontaux au-dessus de l’image ou de la vidéo que vous souhaitez republier Appuyez sur “ Copier le lien ” et revenez à Republier via InstantLe lien copié sera automatiquement saisi et stocké, prêt à être publié.Maintenant, vous pouvez publier le images (Notez que les balises et le texte du contenu seront également copiés)

Télécharger ici (iOS)

3. Republier pour Instagram

Republier pour Instagram est livré avec de grandes fonctionnalités mais maintient un élégant,

interface utilisateur propre et simple. L’application fonctionne de manière très similaire à Repost via

Instant. Copiez l’URL du lien et vos médias copiés seront prêts à être publiés. le

des didacticiels intégrés vous guideront tout au long du processus “How-to”.

La version gratuite ajoutera un filigrane de l’auteur souhaité avec les annonces

sortir de l’application. Cependant, la version payante au prix de 4,99 $ sera

retirez-les tous les deux.

Comment ça fonctionne:

Le processus est le même que le republication via Instant

Télécharger ici (Android)

4. Regrann

Regrann est si populaire parmi ses concurrents. Les options et fonctionnalités sont presque les mêmes que les autres. L’application vous permet de télécharger les photos ou vidéos, de les enregistrer pour plus tard et de les partager avec des applications autres qu’Instagram. Comme d’autres, Regrann comprend également un tutoriel pour vous aider à démarrer.

La variante gratuite comprendra des publicités mais la version payante (3,99 $) supprimera

et offre également le support du développeur.

Comment ça fonctionne:

Ouvrez Instagram et appuyez sur les trois points horizontaux au-dessus des médias que vous souhaitez télécharger Contrairement aux autres, l’application détectera le lien Instagram dès que vous copiez et ouvrez Regrann Vous aurez la possibilité de sauvegarder, partager, publier plus tard, republier des histoires et republier nourrir

Télécharger ici (Android)

5. Rep0st

Rep0st est une application multifonctionnelle avec des fonctionnalités d’édition avancées disponibles pour les appareils iOS. Pendant le republication, vous pouvez créer une conception qui inclut un style de mosaïque et de grille. L’éditeur intégré vous permet d’ajouter du texte et des emojis. La prise en charge de la transparence PNG, l’ajout de logo et le curseur d’opacité sont un avantage supplémentaire.

Comment ça fonctionne:

Le processus est le même que le republication via Instant

De plus, vous pouvez appuyer sur le bouton d’importation pour ajouter votre propre contenu à partir du rôle d’appareil photo Vous pouvez utiliser les images importées comme logo ou signature électronique Les images peuvent être modifiées selon vos besoins avec l’éditeur avancé Une fois que vous avez terminé, appuyez sur IG ou TW pour télécharger les images sur Instagram ou Twitter

Télécharger ici (iOS)

C’est tout pour le moment. Si une meilleure application de republication fait son apparition sur l’App Store ou le Play Store, je l’ajouterai ici. Vous pouvez également consulter nos trucs et astuces Instagram que vous ne connaissez peut-être pas. N’oubliez pas de commenter votre application préférée.