Comment retrouver les AirPods et AirPods Pro perdus

Vous allez les oublier quelque part, quelque temps, voici comment, espérons-le, les récupérer, que vous les ayez déposés derrière le canapé ou que vous les ayez laissés au travail.

L’application Find My d’Apple a sauvé notre cou et notre niveau d’anxiété à plusieurs reprises.

Avouons-le, ils sont minuscules. Que vous ayez les AirPod d’origine, la deuxième génération ou les AirPods Pro, ces choses sont très petites et extrêmement faciles à égarer. Ils peuvent également être volés, mais si les vôtres le sont et que vous suivez nos instructions pour voir où ils en sont, attendez un instant.

Il s’agit de savoir quoi faire lorsque vous savez que vous venez de les déposer quelque part. Ou vous les aviez ce matin. Ce n’est pas pour avoir vu quelqu’un les arracher de votre sac et s’enfuir avant que les flics n’arrivent.

Médecine préventive

Ne pas gâcher quoi que ce soit ou prendre de l’avance sur nous-mêmes, mais nous allons vous dire d’utiliser l’application Find My d’Apple, et c’est formidable, si vous l’avez configurée à l’avance. C’est un domaine où la volonté d’Apple d’être simple et de nous aider tous rend les choses confuses.

Apple aura automatiquement activé la possibilité d’utiliser Find My pour localiser vos AirPods, mais uniquement si vous avez précédemment choisi de l’activer pour votre iPhone.

Parcourez ces paramètres, puis assurez-vous que les trois dernières options Find My iPhone sont activées

La bonne nouvelle est qu’Apple vous invite également à le faire lors de la première configuration de votre iPhone.

Il y a une chance décente mais pas parfaite que vos AirPods soient prêts à être trouvés. Si vous n’avez pas laissé votre iPhone configuré pour cela, vous devrez vous fier à la gentillesse des étrangers.

Ou si vous lisez ceci avant de perdre vos AirPod, faites-le sur votre iPhone.

Comment activer Find My sur l’iPhone

Ouvert Réglages et appuyez sur votre nom

Choisir Trouver mon

Appuyez sur Trouver mon iphone

Allumer Trouver mon iphone

Allumer Activer la recherche hors ligne

Tour de Envoyer le dernier emplacement

Ce dernier est particulièrement utile. Tout le reste est pour vous aider à trouver votre appareil, mais celui-ci envoie l’emplacement à Apple au lieu de vous. Plus précisément, il l’envoie lorsque la batterie de votre appareil est sur le point de se fermer sur vous.

Il le fait donc lorsque vous essayez l’application Find My, Apple peut au moins vous montrer où était le dernier appareil, même s’il ne peut pas vous montrer qu’il est maintenant.

Comment retrouver des AirPod perdus depuis votre iPhone

Au moment où vous vous rendez compte que vos AirPod sont partis, ouvrez l’application Find My. En quelques instants, vous verrez une carte ou une image satellite de la zone autour de vous, et une liste de texte de tous vos appareils.

Si vous êtes un utilisateur Apple de longue date, cela pourrait être toute une liste. Chaque entrée a une image de l’appareil, le nom que vous lui avez donné, ainsi que des informations de localisation.

Il peut s’agir d’une adresse spécifique, jusqu’au numéro de l’appartement, si c’est votre domicile ou quelque part dans vos contacts. A défaut, ce sera la ville ou le quartier, ce qui est moins utile mais au moins vous indique que vous avez laissé les AirPods chez vous ce matin.

Il y a aussi un indicateur de la distance de l’appareil, avec une mesure en miles ou, beaucoup plus préférable pour vos niveaux d’anxiété, les mots “With You”.

Si c’est tout ce qu’il y a, alors l’appareil vient juste d’être localisé. Apple a maintenant son emplacement et vous le signale.

Vous devrez peut-être faire défiler pour trouver la liste des AirPods, mais lorsque vous appuyez dessus, vous obtenez des détails sur leur emplacement.

En plus de la zone géographique, il peut aussi y avoir un moment. Ce sera la dernière fois que les appareils seront en ligne.

Il y a une dernière possibilité, que nous espérons que vous ne voyez pas. Find My peut simplement devoir signaler “Aucun emplacement trouvé”.

Comment jouer un son sur les AirPod pour les retrouver

C’est une chose pour Apple de vous dire où ils se trouvent, c’est une autre pour vous de les récupérer. Alors que la carte dans Find My vous mettra à zéro dans la bonne région, il y a encore une chose à faire. Find My peut également faire jouer un son à vos AirPods.

Vous ne serez pas surpris d’apprendre que ce n’est pas le son le plus fort du monde. Cependant, il est suffisamment fort pour que vous l’entendiez lorsque vous ne portez pas les AirPod. Et c’est assez fort pour que si un voleur porte vos AirPods, vous devriez chercher la personne qui grimace de douleur en ce moment.

Même si le son est calme, lorsque vos AirPods sont ailleurs dans le bureau, Find My maintient ce son jusqu’à ce que vous l’arrêtiez.

Si les AirPods sont dans leur boîtier et ne sont donc connectés à rien, Find My affichera le son comme En attente. Dès que le boîtier AirPods est ouvert, le son est émis.

Joliment, il vous permet également de choisir de jouer le son uniquement à partir de la gauche ou uniquement à partir de l’AirPod droit. Donc, si vous en avez égaré un, le son provenant de l’autre ne masque pas où se trouve votre AirPod perdu.

Comment localiser vos AirPod sur un Mac

Vous pouvez faire tout cela aussi facilement sur un Mac.

Aller à iCloud.com sur votre Mac et connectez-vous en utilisant le même identifiant Apple auquel les AirPod sont connectés. Alors choisi Trouver un iPhone —Apple n’a pas mis à jour l’application iCloud pour montrer qu’il trouve n’importe quel appareil.

Vous pouvez obtenir toutes les mêmes informations sur iCloud.com que vous pouvez via l’application Find My

Vous obtiendrez la même carte, les mêmes données de localisation et la même capacité à émettre un son via les AirPods.

Théorie et pratique

Tout cela sonne bien en théorie. En pratique, il est généralement à peu près aussi beau qu’il y paraît. Nous avons été sauvés par elle de notre distraction à maintes reprises. Mais cela nous a aussi donné des raisons de déglutir. Comme lorsque le dernier emplacement de nos AirPods a été indiqué sur la carte comme étant dans une rue à un mile de distance.

C’était clairement en utilisant les informations de Send Last Location, et nous avions porté les AirPods en descendant cette rue. Pourtant, nous les avions également portés jusqu’à la maison et leur batterie était bonne.

Le mieux que nous puissions rationaliser est que nous marchions dans une zone avec un mauvais signal cellulaire, donc l’accès à Internet était irrégulier. Cet emplacement à un kilomètre au moins nous a cependant rappelé que nous les avions portés et nous avons pu vérifier le reste du parcours.

Bien sûr, nous avons ensuite trouvé les AirPod sur notre table de salon. Utilisez donc l’application Find My d’Apple, mais vérifiez d’abord vos meubles.

