Comment sauvegarder l’iPhone: le guide complet

La sauvegarde la plus chère est celle que vous n’avez jamais faite

La sauvegarde est très importante car c’est la seule façon de récupérer toutes vos données sur iPhone (ou tout autre appareil intelligent) si elle rencontrait un problème et que vous êtes obligé de la réinitialiser ou si elle est volée (j’espère que non). L’exécution d’une sauvegarde est très simple que vous ne le pensez.

Il existe trois méthodes pour sauvegarder un iPhone. La première et simple méthode consiste à utiliser iCloud et c’est automatique. La seconde consiste à utiliser iTunes sur l’ordinateur et elle est également automatique, mais ne fonctionne que lorsque vous connectez votre iPhone à l’ordinateur et la troisième consiste à utiliser un logiciel tiers.

Si vous êtes pressé ou si vous savez déjà ce qui sera compté dans la sauvegarde, vous pouvez passer au didacticiel

Quelles données seront sauvegardées?

Voyons ce qui est exactement inclus dans la sauvegarde. iCloud et iTunes, tous deux contiennent des données presque similaires dans la sauvegarde. À noter, iCloud ne fournit que 5 Go de stockage gratuit et va jusqu’à 2 To de plan payant pour stocker vos fichiers (0,99 $ par mois, ce qui donne 50 Go est le meilleur plan au cas où vous voudriez opter pour l’iCloud).

iCloud et iTunes: qu’est-ce qui sera inclus?

Photos, vidéos et sonneries Disposition de l’écran d’accueil Sauvegardes d’Apple WatchiMessage, SMS et MMS Configuration de Homekit Données d’application Messagerie vocale (nécessite la même carte SIM que celle qui était dans le téléphone pendant la sauvegarde) Porte-clés Santé et activité

Porte-clés,

la santé et l’activité ne seront pas sauvegardées sur iTunes à moins que le chiffré

la sauvegarde est activée manuellement.

Qu’est-ce qui ne sera pas inclus?

Paramètres Face ID et Touch ID Paramètres et cartes Apple Pay

Sauvegardes traitées

par des logiciels tiers peuvent différer de un à un, mais la plupart d’entre eux

mieux qu’iCloud et iTunes. Par exemple, certains sauvegarderont même les données WhatsApp

tels que les chats et les médias.

Comment sauvegarder l’iPhone en utilisant iCloud?

Outre toutes les accessibilités et la simplicité offertes par iCloud, il fournit également une sauvegarde plus sécurisée et cryptée qu’iTunes.

Comme je l’ai mentionné précédemment, iCloud est l’option la plus simple à sauvegarder, mais est livré avec un stockage gratuit de 5 Go, ce qui n’est pas suffisant pour des sauvegardes plus importantes. Vous devez payer un supplément pour ajouter un peu plus de stockage à votre compte iCloud.

Aller à Réglages et appuyez sur votre NomSous votre compte, appuyez sur iCloud et Sauvegarde iCloudL’iPhone effectuera automatiquement une sauvegarde quotidienne lorsqu’il est verrouillé,

connecté à l’alimentation et au WIFi. Robinet Sauvegarder

Maintenant pour démarrer une sauvegarde manuelle. Pour choisir quoi sauvegarder, allez à Réglages

-> iCloud -> Sauvegarde.

Voici les plans de stockage iCloud proposés par apple. Il peut ou non être nécessaire pour vous, mais ils sont moins chers que les autres.

Comment sauvegarder l’iPhone en utilisant iTunes?

La sauvegarde iTunes n’est possible que lorsque vous connectez votre iPhone à l’ordinateur, mais vous donne la liberté de stocker des sauvegardes plus importantes.

Contrairement à iCloud, il n’est pas crypté et toute personne qui peut accéder à votre ordinateur peut accéder à votre sauvegarde à moins qu’elle ne soit activée manuellement. Mais lorsqu’elle est désactivée, la sauvegarde n’inclura pas d’informations sensibles telles que les mots de passe, la santé et les données de cerf-volant à domicile.

Tout d’abord, connectez votre iPhone à l’ordinateur à l’aide d’un câble USB. iTunes et attendez qu’il détecte le téléphoneCliquez Sommaire sous votre iPhone en haut à gauche. Assurez-vous que Cet ordinateur est cochée et cliquez sur Sauvegarder maintenant pour démarrer le processusCliquez Chiffrer la sauvegarde iPhone et attribuez un mot de passe pour inclure les mots de passe du compte, la santé et les données du kit d’accueil à votre sauvegarde.

N’oubliez pas qu’il n’y a aucun moyen de récupérer la sauvegarde si vous oubliez le mot de passe (si la sauvegarde cryptée est activée)

Je recommanderais d’activer la sauvegarde automatique ou au moins d’exécuter une sauvegarde manuelle une fois par semaine pour protéger votre appareil. Si vous souhaitez avoir plus de fonctionnalités, essayez des applications tierces comme Anytrans ou Syncios, mais les deux sont payées avec un essai gratuit.